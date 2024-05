III etap Osiedla Poematu od ATAL w Warszawie

ATAL wprowadza do sprzedaży III etap inwestycji Osiedle Poematu w Warszawie, a w nim 166 mieszkań zlokalizowanych w dwóch budynkach. Mieszkania kosztują od 12 450 do 14 230 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

W trzecim etapie inwestycji powstanie 166 mieszkań o metrażach od ok. 29 do 120 mkw.

Na Osiedle Poematu III składają się dwa nowoczesne budynki od 4 do 6 kondygnacji naziemnych, wyróżniające się funkcjonalnością, ciekawą bryłą i wysokiej klasy materiałami.

W trzecim etapie inwestycji powstanie 166 mieszkań o metrażach od ok. 29 do 120 mkw. Każde mieszkanie na piętrze zostanie wyposażone w balkon lub taras, a te na parterze – w ogródek.Na Osiedle Poematu III składają się dwa nowoczesne budynki od 4 do 6 kondygnacji naziemnych, wyróżniające się funkcjonalnością, ciekawą bryłą i wysokiej klasy materiałami. Połączenie stonowanych, ponadczasowych kolorów fasady będzie współgrać z okolicznymi terenami zielonymi oraz nawiązywać do spokojnej i kameralnej atmosfery miejsca. Na osiedlu zaprojektowano tereny zielone, alejki oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja będzie odpowiednio oświetlona, zabezpieczona i monitorowana. O bezpieczeństwo mieszkańców zadba ochrona.Główną zaletą Wawra jest mnogość terenów zielonych oraz ciekawych miejsc rozrywki. Cisza i bliskość dużych parków czy rezerwatów sprawia, że dzielnica nazywana jest „zielonymi płucami Warszawy”.Lokalizacja Osiedla Poematu III pozwoli na sprawny dojazd do Śródmieścia, Wilanowa, Ursynowa czy na Mokotów. Wawer jest dobrze skomunikowany z centrum, do którego najszybciej dotrzemy jadąc Południową Obwodnicą Warszawy. Ponadto w 30 minut dojedziemy do stacji Warszawa Śródmieście pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej, wsiadając na stacji Warszawa Falenica, która znajduje się jedynie 900 m od inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy również przystanki ZTM, a w odległości 5 minut pieszego spaceru pętlę autobusową. Do najważniejszych arterii dzielnicy należy Wał Miedzeszyński, który od osiedla dzieli ok. 8 min jazdy samochodem.W okolicy inwestycji znajdziemy szeroki wybór przedszkoli, szkół, miejsc sportowo-kulturalnych, sklepów i marketów budowlanych oraz ośrodków medycznych. Sklepy spożywcze znajdują się w odległości ok. 1-2 km od osiedla. Bliskość i dostępność pełnej infrastruktury szczególnie docenią rodzice i seniorzy, którzy szukają cichego oraz spokojnego miejsca do życia. W dzielnicy dostępna jest szeroka oferta gastronomiczna, z licznymi restauracjami i kawiarniami.Klienci zainteresowani wykończeniem mieszkania „pod klucz”, mogą skorzystać z jednej z trzech dostępnych opcji przewidzianych w programie ATAL Design. Ceny pakietów: Basic – 999 zł; Optimum 1249 zł; Premium – 1499 zł za mkw.