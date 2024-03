Więcej nowych mieszkań od ATAL na Osiedlu Przyjemnym

ATAL powiększył o 107 mieszkań ofertę na Osiedlu Przyjemnym w Gdańsku. Inwestycja obejmująca 9 kameralnych budynków, powstaje przy ul. Flisykowskiego. Ceny mieszkań kształtują się od 9 900 do 12 900 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Za dopłatą nabywcy mogą skorzystać z opcji wykończenia "pod klucz".

Mieszkania na Osiedlu Przyjemnym mają pow. od ok. 28 do 63 mkw. Ich wykończenie „pod klucz” kosztuje od 999 do 1499 zł, w zależności od standardu (Basic, Optimum, Premium) wybranego pakietu ATAL Design.Dla wygody mieszkańców na osiedlu dostępne będą miejsca postojowe zewnętrzne oraz garaże podziemne. Dodatkowo, budynki wyposażone będą w liczne udogodnienia, np.: komórki lokatorskie, pomieszczenia na jednoślady oraz ogólnodostępną rowerownię.Architektura inwestycji wyróżniać się będzie nowoczesnym, ale bardzo ciepłym charakterem. Budynki zostały zaprojektowane tak, by subtelnie współgrać z naturalnym otoczeniem. Niektóre z nich będą usytuowane w linii z widokiem na pobliski zbiornik wodny, a duże, przeszklone balkony pozwolą cieszyć się tym krajobrazem.W przestrzeni wspólnej Osiedla Przyjemnego znajdą się także komfortowe strefy relaksu na świeżym powietrzu. Z kolei wkomponowane w inwestycję ogrody deszczowe umożliwią zrównoważoną retencję wodną oraz stworzenie urozmaiconych kompozycji roślinnych. Ponadto teren zostanie wyposażony w inteligentne oświetlenie, które zwiększy bezpieczeństwo.Lokalizacja inwestycji da sposobność do odpoczynku od gwaru miasta. Pobliskie ścieżki spacerowe, rowerowe i obszary zielone to idealne miejsca do aktywnego wypoczynku i efektywnego relaksu. Osiedle graniczyć będzie z projektowanym Parkiem Południowym, który zajmie obszar 77 hektarów, stając się ekologicznym centrum tej strefy miasta.Bliskość malowniczych parków i terenów rekreacyjnych łączy się z łatwą dostępnością innych ważnych punktów, np. placówek edukacyjnych. W niewielkiej odległości znajdują się też liczne sklepy i lokale usługowe. Trzyminutowa podróż samochodem dzieli mieszkańców od dużego centrum handlowego i sklepu budowlanego.Osiedle Przyjemne będzie dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta. Najbliższy przystanek autobusowy, z którego można dostać się do wielu miejsc w Gdańsku, znajduje się w odległości kilkuminutowego spaceru. Do centrum dotrzeć można w ok. 20 minut. Z terenu inwestycji szybko można dojechać także do dróg wylotowych i drogi ekspresowej S6.