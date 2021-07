Zakup mieszkania. Jakie promocje na lato szykują deweloperzy?

Wakacje nie kojarzą się z podejmowaniem tak ważnych decyzji jak zakup mieszkania. Większość z nas myśli wówczas głównie o odpoczynku. Okazuje się jednak, że okres letni może być odpowiednim momentem na szukanie własnego "M", ze względu na liczne deweloperskie promocje. Na co oprócz atrakcyjnych rabatów cenowych mogą liczyć nabywcy? W których inwestycjach znajdziemy promocyjne oferty? O to zapytaliśmy przedstawicieli największych firm deweloperskich.

Działania promocyjne firmy Profbud nie są podyktowane kwartałami czy porami roku – niemal w każdym miesiącu staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zaskoczyć ich ciekawą promocją, rabatami czy wyprzedażami poszczególnych pięter. Przykładowo w maju w inwestycji Zakątek Cybisa zlokalizowanej na warszawskim Ursynowie uruchomiliśmy bardzo ciekawą promocję, mega rabaty do 9% taniej na 2-pokojowe mieszkania. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a wielu Klientom udało się nabyć mieszkanie w bardzo atrakcyjnych cenach. Czerwiec z kolei upłynął nam pod znakiem „kwitnących rabatów”. W tym miesiącu postawiliśmy na mieszkania z ogródkami, które Klienci mogą nabyć nawet 52 tys. zł taniej. Dodatkowo, dla osób decydujących się na lokale na parterze przewidzieliśmy drobny upominek – kolorowe sadzonki, będące idealnym dopełnieniem zakupu swojego wymarzonego „M” z własnym ogrodem. W przyszłości z kolei będą mogły być częścią pięknych, kwiatowych kompozycji czy rabat i przypominać o dobrej decyzji oraz udanej transakcji. W chwili obecnej nie zdradzimy jeszcze planów na pozostałe dwa miesiące, jednak z pewnością zaskoczymy Klientów nowymi, ciekawymi ofertami.Zacznijmy od tego, że atrakcyjne promocje mamy dostępne przez cały rok. Co miesiąc proponujemy nowe oferty specjalne, zarówno na lokale mniejsze, jak i te o większej powierzchni. Mówimy o dziesiątkach propozycji w atrakcyjnych cenach każdego miesiąca. Podobnie będzie to wyglądało latem. Dodatkowo planujemy wprowadzić nowe inwestycje z bogatą ofertą mieszkań o różnorodnych metrażach i funkcjonalnych rozkładach, więc będzie w czym wybierać.Korzystna oferta programów wykończeniowych czy bony na zakup materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych to przykłady atrakcyjnych programów i promocji, jakie oferujemy naszym klientom przez cały rok. Dodatkowe działania marketingowe koncentrujemy głównie wokół konkretnych inwestycji, a terminy akcji promocyjnych powiązane są z cyklem sprzedaży poszczególnych projektów. Zbliżające się lato i okres wakacyjny są czynnikami mniej istotnymi w kontekście prowadzonych działań marketingowych.Lato jest zwykle pracowitym okresem dla deweloperów, jak i naszych biur sprzedaży, stąd w okresie wakacyjnym planujemy kolejne atrakcyjne akcje promocyjne. W kwietniu stawialiśmy do dyspozycji klientów możliwość wyboru jednego z sześciu bonusów, dzięki czemu klient sam decydował, czy przykładowo skorzysta z promocji rok bez rat, czy też wybierze miejsce parkingowe gratis. W maju każdy klient mógł otrzymać w cenie lokalu ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu albo pobytu w szpitalu. Dodatkowo zaoferowaliśmy w każdym mieście, w którym działamy 15 mieszkań w niższej cenie. Zwieńczeniem akcji był Ogólnopolski Dzień Otwarty Murapol, podczas którego można było nie tylko nabyć atrakcyjnie mieszkanie, ale i w wybranych biurach sprzedaży spotkać się osobiście z naszym Ambasadorem Andrzejem Bargielem, najsłynniejszym polskim ski-alpinistą, który zjechał do nas niemalże prosto z Karakoram Ski Expedition. W kolejnych miesiącach też wyjdziemy z ciekawymi propozycjami dla klientów, odpowiadając na ich potrzeby i wspierając w podejmowaniu decyzji zakupowych. Jednym słowem - zdecydowanie rekomendujemy śledzić naszą letnią ofertę nowych mieszkań i nie odkładać tych życiowych decyzji w czasie.W naszej ofercie cały rok kupujący mogą znaleźć atrakcyjne promocje, nie uzależniamy ich od sezonu. Obecnie można otrzymać rabaty od 10 tys. zł do nawet 40 tys. zł, w tym także na gotowe mieszkania. Bardzo korzystne propozycje dostępne są zawsze w programie aranżacji mieszkań Lokum pod klucz, nabywcy mogą też skorzystać z doradztwa kredytowego czy programu rekomendacji. Osoby odbierające klucze do swojego lokum otrzymują także pakiet zniżek do ponad czterdziestu partnerów Lokum Deweloper, wśród których są między innymi sklepy budowlane, salony meblowe czy dekoracyjne. Okresowo mamy limitowane oferty mieszkań na przykład z miejscem postojowym w cenie czy w komfortowym systemie płatności 10/90.W naszych działaniach sprzedażowych kierujemy się zasadą, by dostarczać klientom jak najwięcej udogodnień, w jak najbardziej atrakcyjnej cenie. Aktualnie dostępna jest limitowana oferta specjalna dla mieszkań dwu i trzy-pokojowych w inwestycji Viva Jagodno we Wrocławiu. Ciekawym produktem są tam mieszkania 2-poziomowe z ogródkami i antresolą, cieszące się ogromną popularnością wśród rodzin z dziećmi. Te ostatnie wspieramy zresztą na wiele sposobów. Jako drugi deweloper w Polsce przystąpiliśmy do programu Karta Dużej Rodziny, w którym rodziny posiadające troje lub więcej dzieci mogą skorzystać z wyjątkowej oferty – gwarantujemy im darmowe podpisanie aktu notarialnego oraz 20-procentowy upust na zakup drugiego miejsca postojowego. Programem tym zostały objęte nasze dwie warszawskie, flagowe inwestycje – Ursus Centralny i Miasto moje. Latem mamy w planach wysyp nowości sprzedażowych – trzeci etap szczecińskiej inwestycji Nowe Warzymice, 6. etap projektu Miasto moje na warszawskiej Białołęce oraz kolejną pulę mieszkań 4. etapu Ursusa Centralnego. Wszystkie trzy projekty to nasze bestsellery, więc spodziewamy się sporego zainteresowania ze strony klientów.Lato w Cordii i Polnordzie to duży wybór nowych mieszkań. Zaledwie kilka dni temu ruszyliśmy z przedsprzedażą drugiego etapu osiedla Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku. Niedawno w ofercie pojawiły się też mieszkania realizowane w ramach Leśnej Sonaty, pierwszej inwestycji Cordii w Sopocie, a także nowego projektu Safrano w Krakowie. A to nie koniec premier na ten rok.