Rynek najmu w Warszawie i Krakowie nie może się podnieść

Z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io wynika, że następuje stopniowa poprawa na rynku najmu. Nie dotyczy to Warszawy i Krakowa, które nie mogą się podnieść po upadku. W Krakowie przeciętny koszt najmu spadł w maju do 39 zł za m2 i jest aż o 12% tańszy niż przed pandemią.

Przeczytaj także: Ile kosztuje mieszkanie do wynajęcia? Rozpiętość cen jest ogromna

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztował najem mieszkania w maju 2021?

Jaki był koszt najmu w maju 2021>

Czy własne mieszkanie bardziej się opłaca niż najem?



W Warszawie i Krakowie wciąż dużo taniej niż przed pandemią

W Łodzi i Katowicach szczególnie warto przenieść się do własnego mieszkania

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że od początku roku stawki najmu wzrosły w 11 z 13 miast. Najbardziej - w Gdyni (+10%), Łodzi (8%) i Lublinie (7%). Powodem takiego stanu rzeczy jest powrót najemców oraz wycofywanie lokali z najmu długoterminowego przed sezonem letnim. Na części rynków wzrosty stymuluje pojawienie się ofert najmu nowych mieszkań oraz takich, które w ostatnim czasie zostały gruntownie odświeżone. Są one oczywiście droższe i wpływają na wzrost przeciętnych stawek. Na uwagę zasługuje tu Łódź i Lublin, gdzie koszty najmu są już zdecydowanie wyższe niż przed pandemią - odpowiednio o 9% i 5%.Po upadku nie może się natomiast podnieść Kraków i Warszawa. W tym pierwszym, po spadkach na początku pandemii, od października 2020 r. obserwowaliśmy stabilizację na poziomie 40 zł za m2. W maju 2021 r. niespodziewanie odnotowaliśmy kolejny spadek do 39 zł za m2. W rezultacie najem jest tam aż o 12% tańszy niż przed pandemią. Podobnie wygląda sytuacja w Warszawie, gdzie przeciętny koszt wynosi 52 za m2, czyli w porównaniu z lutym 2020 r. jest tam aż o 11% taniej. W tych miastach sytuacja jeszcze nie wraca do normy ponieważ na tych rynkach w ostatnich latach pojawiła się ogromna liczba mieszkań na wynajem . Występuje tam więc duża nadwyżka podaży na popytem. Do jej eliminacji potrzebny jest powrót studentów oraz zagranicznych turystów.Na koniec przyjrzyjmy się opłacalności najmu mieszkania w porównaniu do zakupu podobnego lokalu z pomocą kredytu hipotecznego. Warto pamiętać, że w ostatnich miesiącach rosły nie tylko stawki najmu, ale również ceny mieszkań. Kredyty hipoteczne wciąż są jednak bardzo tanie, dzięki czemu aż w 12 z 13 badanych przez nas miast bardziej opłaca się zakup. Rekordzistami są tu Łódź i Katowice, gdzie roczny koszt najmu jest odpowiednio o 4 645 zł i 4 371 zł wyższy niż suma rat kredytu za taki okres. Wśród miast, które badaliśmy, tylko w Krakowie najem jest tańszym rozwiązaniem od zakupu mieszkania na własność. Roczna suma rat jest tam o 1 993 zł wyższa niż koszt najmu.Warto jednak dodać, że zakup wymaga posiadania przynajmniej 10% wkładu własnego. Poza tym nigdy nie wiadomo kiedy i jak szybko będą rosły stopy procentowe, a wraz z nimi raty kredytów, ani jak w przyszłości będą się zmieniały koszty najmu. Decyzję – kupić czy wynająć – zwykle podejmuje się więc raczej pod kątem tego czy ktoś posiada oszczędności pokrywające wkład własny, zdolność kredytową i czy chce wiązać się z danym mieszkaniem. Jeśli tak, to zwykle dokonuje zakupu, a jeśli nie, to staje się najemcą.