Rusza budowa osiedla Liviny Grupy BY MADE

Na południe od centrum Wrocławia rusza budowa osiedla domów Liviny. Nowa inwestycja Grupy BY MADE będzie się składała z 87 domów o powierzchni od 121 do 129 mkw. I etap inwestycji - 16 domów - ma zostać zakończony w I kwartale 2023 roku.

Słowną kompilacją chcieliśmy zwrócić uwagę na atrakcyjną lokalizację Livin. To przestrzeń, która posiada pełną infrastrukturę, a jednocześnie graniczy z terenami zielonymi, co pozwala na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu – mówi Daniel Szewc, dyrektor ds. rozwoju z Grupy BY MADE.

Kameralne osiedle wśród zieleni

Zaletą naszych domów są przede wszystkim duże przeszklenia, dzięki którym do każdego pomieszczenia dotrze odpowiednio dużo światła dziennego. Sprawi to, że wnętrza domów będą niezwykle jasne i przytulne – mówi Daniel Szewc.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Liviny - wizualizacja 2 Każdy z domów będzie posiadał rolety zewnętrzne na parterze, ogrzewanie podłogowe, instalację pod montaż paneli fotowoltaicznych, garaż oraz dodatkowe miejsce postojowe. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Atrakcyjna lokalizacja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Liviny - wizualizacja 3 Nowa inwestycja Grupy BY MADE to 87 eleganckich, biało antracytowych domów położonych na dużych działkach – do 500 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kolejna inwestycja Grupy BY MADE

Nazwa Liviny pochodzi od połączenia słów living i Iwiny.Nowa inwestycja Grupy BY MADE to 87 eleganckich, biało antracytowych domów położonych na dużych działkach – do 500 mkw. Powierzchnie samych domów będą zróżnicowane – od 121 do 129 mkw. i liczbie pokoi od 4 do 5. Do domów będą przynależały ogródki, miejsca postojowe oraz garaże. W pierwszym etapie osiedla powstanie 16 domów.Każdy z domów będzie posiadał rolety zewnętrzne na parterze, ogrzewanie podłogowe, instalację pod montaż paneli fotowoltaicznych, garaż oraz dodatkowe miejsce postojowe. Na osiedlu zaplanowano również poprowadzenie światłowodu.Lokalizacja osiedla Liviny to zaciszna część aglomeracji wrocławskiej – pomiędzy ulicami Brochowską i Miodową w Iwinach pod Wrocławiem. Osiedle otoczone będzie z jednej strony pasem zieleni, a z drugiej – zabudową willową.W pobliżu osiedla znajduje się Park Bieńkowicki, a w odległości 4 km – popularne miejsce wypoczynku wrocławian – Park Brochowski. Na sąsiednim Brochowie w 2022 roku powstanie także Wrocławski Park Wodny z basenem, saunarium oraz strefą fitness. Mieszkańcy Livin zrobią zakupy w pobliskich sklepach, a po większe sprawunki będą mogli udać się na Brochów czy Jagodno.Zaletą osiedla jest bardzo dobre skomunikowanie z centrum, ale również z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Wyjazd z osiedla zaplanowano od ulicy Brochowskiej. W pobliżu znajduje się również przystanek komunikacji miejskiej z kursującą linią autobusową 133. Dodatkowym atutem jest bliskość stacji PKP Iwiny, zlokalizowanej w odległości 600 metrów od osiedla. Czas dojazdu do centrum Wrocławia to zaledwie 7 minut.Budowa osiedla Liviny rozpocznie się w I kwartale tego roku. Zakończenie budowy pierwszego etapu domów planowane jest na I kwartał 2023.Kameralne Liviny będą kolejną inwestycją Grupy BY MADE w ostatnim czasie. W Księginicach w toku jest projekt osiedla Hville – domów jednorodzinnych w stylu skandynawskim. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022. Grupa BY MADE w II kwartale tego roku zamierza też oddać swoją flagową inwestycję we Wrocławiu – apartamenty inwestycyjne Legnica 60C zlokalizowane tuż przy galerii handlowej Magnolia Park, blisko centrum miasta, w Zachodniej Strefie Biznesu.