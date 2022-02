6 najdroższych rezydencji w kurortach narciarskich

Nawet 300 milionów złotych - tyle można zapłacić za luksusową rezydencję w górskim kurorcie. Z rodzimego punktu widzenia ceny w niektórych zakątkach świata zasługują niekiedy na miano prawdziwego zimowego szaleństwa.

Willa w Aspen

Z widokiem na Mount Blanc

Dom w Chamonix W znanym francuskim ośrodku narciarskim Chamonix położonym u stóp najwyższego szczytu Europy, czyli Mount Blanc znajdziemy ofertę sprzedaży domu za 23,7 mln dolarów.

Luksus w Szwajcarii

Taras jak połowa rezydencji

Apartament z widokiem na stok

Cały kompleks na sprzedaż…w Grecji

Kompleks na Peloponezie W miejscowości Menalo na Peloponezie, niedaleko Trypolisu znajdziemy ofertę składającą się z kilku domów o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw., której cena wywoławcza to 5,5 mln euro, czyli 25 mln złotych.

Podczas pobytu w zimowym kurorcie, w którym wszystko otula śnieżny puch, podziwiać możemy majestatyczne szczyty, albo oddawać się urokom szusowania, wędrówkom lub biesiadzie. Wszystko to ma licznych zwolenników. Miłośnicy i pasjonaci górskich kurortów zapewne najchętniej przebywaliby w tych miejscach przez cały rok. Któż nie chciałby na co dzień podziwiać górskich krajobrazów, spędzać wieczorów przy kominku, a w ciągu dnia oddawać się zimowym aktywnościom? Chętnych jest sporo i to pewnie dlatego te wszystkie atrakcje mają swoją cenę, zwłaszcza w znanych kurortach zimowych. Tym razem HRE Investments prezentuje najdroższe nieruchomości wystawione na sprzedaż właśnie w takich miejscach.Jednym z najbardziej znanych zimowych ośrodków turystycznych w USA jest Aspen. Miejscowość ta położona jest w centralnej części kraju, w stanie Kolorado wzdłuż pasm górskich Red Mountain, Sumuggler Mountain oraz Aspen Mountain.W tym znanym narciarskim kurorcie znajdziemy nie tylko liczne formy zimowego wypoczynku, ale też najdroższą nieruchomość, która szuka dziś właściciela. Cena ofertowa wynosi 75 mln dolarów, czyli 306 mln złotych. Za tę cenę możemy stać się właścicielami domu jednorodzinnego z 7 sypialniami i tylomaż łazienkami. Rezydencja ma łączną powierzchnię użytkową prawie 2 tys. m kw. To oczywiście nie wszystko. Prawdziwą gratką do spędzania czasu w zimowe wieczory może być prywatna sala kinowa, pokój do gry w bilard, kręgielnia czy wewnętrzny basen.Położony na wzgórzu i otoczony iglastym lasem budynek został pokryty kamienną elewacją nawiązującą do lokalnej budowy geologicznej. W środku natomiast znajdziemy pomieszczenia wykończone w dosyć nowoczesnym stylu z licznymi przeszkleniami dzięki, którym we wnętrzu nie brakuje światła, a z wnętrza willi można podziwiać okolicę.Kolejna najdroższa propozycja pochodzi już z kontynentu europejskiego. W znanym francuskim ośrodku narciarskim Chamonix położonym u stóp najwyższego szczytu Europy, czyli Mount Blanc znajdziemy ofertę sprzedaży domu za 23,7 mln dolarów. W przeliczeniu na polską walutę jest to prawie 97 mln złotych.Swoim stylem doskonale oddaje charakter alpejskiego regionu i idealnie wpasowuje się w krajobraz wysokogórski. Wspaniałe widoki można w dodatku podziwiać z tarasów domu. Wnętrze wyposażone jest w różnego rodzaju detale, które w połączeniu z drewnem tworzą spójną i harmonijną wizję właściciela. Działka o powierzchni 3,6 tys. m kw. – oprócz głównego budynku – mieści też odnowiony wiejski dom. W sumie na powierzchni ponad 1,1 tys. m kw. mamy tu do dyspozycji 6 sypialni, 7 łazienek, salon z kominkiem, strefę wellness z podgrzewanym basenem czy łaźnię turecką. Tuż obok basenu zaadaptowana została również strefa wypoczynku, w której można poleżeć zaraz po wyjściu z basenu. W piwnicy jak na prawdziwą luksusową nieruchomość przystało znajdziemy piwniczkę na wino.Wśród najdroższych propozycji znajdziemy także Chalet Les Esserts, która położona jest w alpejskim miasteczku Verbier na terenie Szwajcarii. Miejscowość ta znana jest jako jeden z największych ośrodków narciarskich w tym kraju. Odbyły się tam chociażby zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.Pośród tych widoków odnajdziemy tutaj luksusowy pięciopoziomowy dom z 7 sypialniami i osobnymi łazienkami czy garderobami. Na wszystkie poziomy można się dostać prywatną windą. Poza tym do dyspozycji pozostaje strefa spa z krytym basenem, sauną, łaźnią turecką i jacuzzi. Strefę relaksu dopełnia okno, przez które podziwiać można otaczające nieruchomość masywy górskie. Jeszcze niżej – w piwnicy znajdziemy natomiast garaż mogący pomieścić cztery samochody, a także winiarnię.Szwajcarska willa pośrodku Alp o powierzchni 635 m kw. jest wystawiona na sprzedaż za 18,5 mln euro. W polskiej walucie jest to odpowiednik kwoty 84,2 mln złotych.W poszukiwaniu kolejnej propozycji z listy najdroższych znowu musimy wrócić do francuskiego Chamonix. Chodzi o dom o powierzchni 600 m kw., za który dotychczasowy właściciel żąda 17,5 mln dolarów tj. 71,5 mln złotych. Dużym atutem jest tu taras, który ma prawie 300 m kw. Jest on tak okazały, ze względu na widoki, które się z niego roztaczają na otaczające nieruchomość Alpy.Dom jest również tak zaprojektowany by wpisywał się w otoczenie. Efekt ten uzyskano poprzez wyrafinowany dobór materiałów takich jak drewno, kamień ozdobny oraz marmur, a wnętrza dopełniają ręcznie wykonane drewniane meble z lokalnego zakładu stolarskiego. W środku znajdziemy aż 6 sypialni, salę kinową z instalacją audiowizualną, strefę relaksu, salę gier czy saunę, a właściciel deklaruje, że dom jest idealny dla 16 osób.Kolejna propozycja z górnej półki cenowej jest idealnym rozwiązaniem dla osób pasjonujących się narciarstwem jak i dla tych, którzy szczególnie cenią sobie bliskość wyciągów narciarskich. W amerykańskim Vail znajdziemy bowiem mieszkanie umiejscowione zaraz przy stoku. Dosłownie podziwiać go można z okien nieruchomości.Cały apartament składa się z 4 sypialni i 4 łazienek, tarasu, salonu i jadalni z kominkiem. Dodatkowo na dachu kamienicy, w której znajduje się apartament skorzystać można z basenu. W budynku, w którym znajduje się apartament, możemy korzystać również ze strefy spa obejmującej gabinety pielęgnacyjne, łaźnię parową, jacuzzi czy saunę. Znajduje się tam również centrum fitness, centrum biznesowe oraz restauracja. Nieruchomość o powierzchni 315 m kw. kupić można za 13,3 mln dolarów, czyli 54 mln złotych. Planując zakup warto również uwzględnić koszty utrzymania takiego apartamentu. Roczny podatek od nieruchomości wynosi bowiem 45 tys. dolarów.Ostatnia propozycja to raczej ciekawostka, która odbiega standardem i ceną od poprzednich, ale z innego względu zasługuje na to, aby o niej wspomnieć. Wszystko dlatego, że mowa tu o ofercie znajdującej się w greckim kurorcie narciarskim. Jest to o tyle zaskakujące, że przecież kraj ten raczej kojarzony jest z ciepłym okresem wakacyjnym, aniżeli z zimowym szaleństwem. W dodatku ofertę stanowi nie pojedyncza nieruchomość lecz cały kompleks wypoczynkowy.W miejscowości Menalo na Peloponezie, niedaleko Trypolisu znajdziemy ofertę składającą się z kilku domów o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw., której cena wywoławcza to 5,5 mln euro, czyli 25 mln złotych. Grecka miejscowość jest siedzibą ośrodka narciarskiego, w której znajdziemy 7 stoków narciarskich z 4 wyciągami. Wszystko to jest położone u stóp góry Mainolo wznoszącej się na wysokość prawie 2 tys. m.n.p.m.Całość oferty stanowi aż siedem budynków mieszczących się na działce o powierzchni 21 tys. m kw. Spośród nich pięć stanowią mniejsze domy. Pozostałe dwie to większe dwupiętrowe wille. W głównym domu znajdziemy salon, jadalnię mogącą pomieścić aż 30 gości, kuchnię, kilka sypialni oraz dwie strefy wypoczynkowe. Eleganckie wnętrza dopełniają włoskie meble oraz luksusowe detale wykończeniowe.Do obiektu możemy się dostać chociażby prywatnym helikopterem, ponieważ na terenie kompleksu znajduje się lądowisko. Poza nim znajdziemy również tawernę, plac zabaw, boisko, kort tenisowy oraz basen.