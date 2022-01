7 najdroższych domów na wynajem

Zamieszkać w pałacu czy rezydencji można niekoniecznie kupując takie nieruchomości. Choć rynek domów na wynajem nie jest w Polsce zbyt mocno rozwinięty, to niektóre oferty są wręcz imponujące. Najdroższe potrafią kosztować 45 tys. zł miesięcznie.

Przeczytaj także: TOP 7 nieruchomości na klifach

Pałac na wynajem pod Wrocławiem

A może pod Warszawą

Prawie jak w Wenecji

Nowoczesna willa w Piasecznie

A’la klasztor na wynajem

Prywatny kort tenisowy niedaleko Płocka

Przedwojenny klimat

Jeśli myślimy o nieruchomości na wynajem, to najczęściej w głowie mamy mieszkania i to raczej niewielkie. Jedno- dwu- lub trzypokojowe mieszkania, to trzon tego rynku w Polsce. Na tym jednak się on nie kończy. Aby to udowodnić HRE Investments postanowił przedstawić najdroższe domy na wynajem w Polsce. Często są to prawdziwe unikaty.Najdroższy dom w rankingu to pałac na wynajem oddalony 5 km od granic administracyjnych Wrocławia. Ofertę stanowi odrestaurowany obiekt pałacowy w przypadku, którego miesięczny czynsz wynosi 45 tys. zł. Na całą nieruchomość składa się pałac o powierzchni 850 m kw., budynek gospodarczy o powierzchni 250 m kw. oraz spora – 25-hektarowa działka. To na niej oprócz wspomnianych już zabudowań znajdziemy także zabytkowy park z fontanną, sad oraz altanę.Na parterze pałacu do dyspozycji mamy salon z jadalnią, kuchnię, łazienkę oraz hol. Wchodząc na pierwsze piętro po drewnianych, skrzypiących schodach odnajdziemy 6 pokoi i łazienkę. W budynku gospodarczym natomiast zaparkować będziemy mogli 3 auta.Drugą najdroższą propozycją w naszym zestawieniu jest dom, a właściwie rezydencja zlokalizowana zaledwie 20 km od stolicy w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Jest to niewątpliwie zaleta dla osób myślących o zamieszkaniu poza granicami Warszawy, ale chcących zamieszkać dość blisko stolicy i to do tego w miejscu o statusie uzdrowiska. Wszystko to ma jednak swoją cenę. Miesięczny czynsz najmu widniejący w ogłoszeniu to 39 tys. zł.W zamian będziemy mieć jednak do dyspozycji 985 m kw. powierzchni domu oraz prawie 2,7 tys. m kw. działki. Mieszkając w tym domu korzystać będziemy mogli z salonu, gabinetu, 4 sypialni, kuchni, jadalni i kilku garderób. Do dyspozycji jest również sauna na poddaszu. Zimowe wieczory można spędzać grzejąc się ciepłem kominka w salonie. Całość wykończona jest cennymi materiałami – trawertynem i gresem.Poza standardem samej rezydencji warto też zwrócić uwagę na lokalizację domu. Znajduje się on nieopodal Parku Zdrojowego Konstancina-Jeziornej, w którym możemy m.in. korzystać z tężni solankowej.W naszym zestawieniu nie może zabraknąć też domu z widokiem na morze. Mamy tu o tyle interesującą propozycję, że mowa tu o domu na wodzie. Ofertę taką znajdziemy w Mielnie, w województwie zachodniopomorskim, gdzie z jednej strony mamy dostęp do Morza Bałtyckiego, a z drugiej do Jeziora Jamno. Miesięczny koszt wynajmu tego domu to 7,5 tys. euro, czyli ponad 34 tys. zł.Dom na wodzie o powierzchni 132 m kw. składa się z parteru oraz 1 piętra. Na najniższym poziomie znajdziemy 3 sypialnie z podwójnymi łóżkami, aneks kuchenny, jadalnię, garderobę, łazienkę z sauną, łazienkę. Na pierwszym piętrze natomiast do dyspozycji pozostaje salon z balkonem. W cenę wynajmu wliczone jest korzystanie z motorówki.Pod Warszawą znajdziemy również nowoczesny dom w powiecie piaseczyńskim. Ta propozycja to dwupiętrowy budynek o powierzchni 570 m kw. w otoczeniu zieleni, a konkretnie ogrodu z fontanną. W budynku urządzono sypialnie, 2 gabinety, duży salon, kuchnię, taras. Dodatkową atrakcją może być pokój kawiarniany, służący do rytualnego spożywania tego napoju. Dom posiada również saunę i prywatną bibliotekę, a w przyziemiu znajdziemy piwniczkę na wino.To wszystko możemy mieć za 5,5 tys. euro miesięcznie, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 25 tys. złotych.Niemniej ciekawą propozycję znaleźć możemy też w okolicach Krakowa, a dokładnie w Zabierzowie. Tak więc jest to idealna propozycja dla osób pracujących w stolicy Małopolski jak i w Krakowskim Parku Biznesowym. Prezentowana propozycja to zbudowany w latach 70-tych przez Cystersów dom.Ta 300 metrowa posiadłość położona na 0,7 ha działce to 3 piętrowy dom. Wśród pomieszczeń znajdziemy kuchnię z wyjściem na dziedziniec, jadalnię, salon, 3 sypialnie, ale i pokój dzienny z prywatną biblioteką.Za wynajęcie tej nieruchomości co miesiąc trzeba będzie uiszczać opłatę w wysokości 23 tys. zł. Dodatkowo istnieje również możliwość wynajęcia drugiego skrzydła, które jest przygotowane na działalność biurową.Nieco tańszą propozycję znajdziemy w Grabinie, miejscowości położonej niedaleko Płocka. W tym wypadku miesięczny czynsz najmu wynosi 20 tys. zł. Oprócz rezydencji mamy tu do dyspozycji prywatny kort tenisowy i boisko.Już samo położenie domu może zachęcać do jego wynajmu. Nieruchomość bowiem położona jest na terenie parku krajobrazowego i w sąsiedztwie jeziora. W bezpośrednim otoczeniu znajdziemy ogród w stylu angielskim wraz ze stawem, w którym pływają ryby. Poza ogrodem angielskim mamy również ogród zimowy, który można podziwiać z tarasu i balkonów. Dostarcza to wiele możliwości rekreacji i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Dodatkowo dbając o ciało jak i duszę możemy oddawać się relaksowi na siłowni czy saunie. Poza tymi pomieszczeniami dom jest wyposażony również w bardziej przyziemne pokoje – dwie sypialnie, pokój wypoczynkowy, kuchnię, salon i garderobę.Dość nietypową propozycję znaleźć możemy też w południowej części województwa lubuskiego w otoczeniu leśnej zieleni w miejscowości Szprotawa. Miejscowość ta położona jest 50 km od Zielonej Góry, 140 km od Wrocławia oraz 160 km od Poznania.Przedmiotem oferty jest przedwojenna willa. Decydując się na tę ofertę wynajmiemy 370 metrową willę składającą się z 3 pięter i piwnicy. Proponowana stawka czynszu wynajmu to 15 tys. zł, ale za piętro! Chcąc wynająć cały dom należałoby płacić aż 45 tys. zł miesięcznie.Wokół budynku przechadzać się możemy po ogrodzie o powierzchni 5 tys. m kw. Nietypowe jest też to, że na przyszłego najemcę czekać będzie wyremontowane wnętrze willi. Jak informuje ogłoszenie lokal ma bowiem zostać przekazany w stanie deweloperskim.