7 domów w górach na wynajem

Nawet 300-400 tysięcy złotych - tyle mogą kosztować zimowe ferie we włoskim kurorcie narciarskim - o ile chcielibyśmy wynająć na ten czas cały luksusowy dom. Cenowe szaleństwo nie omija też innych destynacji.

Ferie w Dolomitach

Za całość pobytu w luksusowych apartamencie przyjdzie nam zapłacić aż 383 tys. zł. To prawie 29,5 tys. zł za noc

Zimowy pobyt w Aspen

W otoczeniu Gór Skalistych, w luksusowym ośrodku inspirowanym klasyczną wiktoriańską architekturą, za 13 nocy przyjdzie nam zapłacić 282,5 tys. złotych.

U podnóży Mount Blanc

Domek ten jest zlokalizowany 0,5 km od najbliższego wyciągu narciarskiego, a atrakcją powinna być już sama możliwość podziwiania majestatycznych szczytów Alp.

Austriacki Tyrol

W sercu gór Rodan

Zimowy wypoczynek w Gorcach

Najtaniej w Salzburgu

Ten wyjątkowy, historyczny dom o powierzchni 200 m kw. stanowi ofertę, której wynajęcie na 13 noclegów kosztuje prawie 54 tys. zł.

Rozpoczyna się przerwa zimowa w kilku województwach naszego kraju. Jest to więc okazja zarówno do wypoczynku jak i aktywnego spędzania czasu szusując na nartach lub snowboardzie. Te i inne możliwości czekają na nas w najbardziej znanych kurortach narciarskich. Poza tym do idealnego zimowego wypoczynku przydałby się również klimatyczny nocleg, a czy może być coś bardziej odpowiedniego na zimowy wypoczynek niż górska chata lub dom? Tym razem HRE Investments prezentuje najdroższe górskie nieruchomości na wynajem, które wciąż można wynająć w okresie 31 stycznia do 13 lutego. Wszystkie z nich leżą w popularnych kurortach turystycznych w różnych częściach świata.Najdroższa oferta, którą znaleźliśmy to prywatna górska willa w Cortina d’Ampezzo. Jest to niewielka miejscowość położona w północno-wschodniej części Włoch. To tam w 1956 roku odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie. Za całość pobytu w położonym tam luksusowych apartamencie przyjdzie nam zapłacić aż 383 tys. zł. To prawie 29,5 tys. zł za noc. Bez wątpienia na poziom cen wpływa fakt, że sporo ofert już zostało zarezerwowanych.Za wspomnianą cenę otrzymamy luksusowy apartament, który może pomieścić 12 osób. Znajdziemy tam 6 sypialni z podwójnymi łóżkami, a do każdego pokoju przynależy osobna łazienka. Niekwestionowanym atutem jest zapierający dech w piersiach widok na góry, który można podziwiać na przykład rozkoszując się śniadaniem na tarasie. Wieczorami natomiast można oddać się relaksowi w saunie, łaźni tureckiej czy degustując wina z zaaranżowanej winiarni. Nie musimy się ponadto przejmować porządkiem, o który dba lokaj. Sam ośrodek natomiast oddalony jest niecałe 10 minut drogi od najbliższego wyciągu narciarskiego, a w jego otoczeniu znajdują się ponadto liczne restauracje oraz muzea.Drugą najdroższą ofertą jest propozycja hotelu Hyatt położonego w Aspen. Jest to jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich na świecie położony w środkowej części Stanów Zjednoczonych w stanie Kolorado. Swoją sławę zyskało w 1950 roku kiedy to odbyły się tutaj Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim. W otoczeniu Gór Skalistych, w luksusowym ośrodku inspirowanym klasyczną wiktoriańską architekturą, za 13 nocy przyjdzie nam zapłacić 282,5 tys. złotych.Ofertę stanowi apartament przeznaczony dla 6 osób z 2 sypialniami oraz salonem zdobionym drobnymi detalami z drewna, skórzanymi kanapami czy kamieniem ozdobnym. Obiekt jest oddalony od najbliższego stoku narciarskiego zaledwie 100 m. Dodatkowo w obiekcie można skorzystać z basenu i centrum fitness, a gdy już za dnia skończymy korzystać z zimowej aury i podziwiać widoki, to wieczorem możemy zrelaksować się w przytulnym wnętrzu przy kominku lub zażyć kąpieli w wannie z hydromasażem.Trzecią najdroższą propozycją na spędzenie zimowej przerwy jest oferta we francuskim miasteczku Chamonix, które położone jest u stóp najwyższego szczytu Europy – Mount Blanc. Tutaj do wynajęcia jest cały dom o powierzchni 450 m kw., który pomieścić może aż 10 osób. Tak więc nadaje się on do spędzenia czasu z grupą znajomych lub z zaprzyjaźnioną rodziną. Cały obiekt składa się aż z 6 sypialni. W każdej z nich znajdziemy wannę z hydromasażem. Ponadto goście mają do dyspozycji kuchnię, dużą jadalnię i garderoby. Po całym dniu na stoku można natomiast rozgrzać kości i zadbać o zdrowie korzystając z sauny albo oddać się seansowi w prywatnej sali kinowej. Podobnie jak we włoskim ośrodku tak i tutaj malownicze alpejskie krajobrazy można podziwiać z tarasu degustując przy tym wino z zaadaptowanej w środku winnej piwnicy.Domek ten jest zlokalizowany 0,5 km od najbliższego wyciągu narciarskiego, a atrakcją powinna być już sama możliwość podziwiania majestatycznych szczytów Alp. Goście mają też do dyspozycji spory ogród i taras z jacuzzi. Za cały pobyt właściciel ośrodka każe sobie zapłacić 201,5 tys. zł, co w przeliczeniu za noc daje nam kwotę 15,5 tys. zł.Również w Alpach, ale tym razem w austriackim Tyrolu znajdziemy kolejną propozycję na spędzenie zimowych ferii. Co ciekawe w tym regionie obok tradycyjnych drewnianych górskich chałup znajdziemy również nowoczesne wille. Jest to więc bardzo ciekawa propozycja dla osób czujących się dobrze w otoczeniu bardziej współczesnych wnętrz. Wynajęcie takiej willi na dwa tygodnie kosztuje 104,4 tys. zł. Do tego trzeba jednak doliczyć opłatę serwisową w wysokości 14,6 tys. zł, co łącznie daje nam kwotę prawie 119 tys. zł. Tak więc jedna noc w tym ośrodku to koszt niemal 10 tys. zł.Za tę cenę mamy do dyspozycji cały ekskluzywny dom pośrodku Alp. Dom wyposażony jest w 3 sypialnie, w każdej znajdziemy podwójne łóżko. Na parterze znajdziemy również ogromny salon z otwartą kuchnią, a na pierwszym piętrze jadalnię, której dopełnieniem jest przeszklona ściana pozwalająca na oglądanie górskich krajobrazów. Te widoki można również podziwiać pływając w podgrzewanym zewnętrznym basenie, w którym można się zanurzyć zaraz po seansie w saunie fińskiej. W podziemiach willi podobnie jak w poprzednich luksusowych domach znajdziemy winiarnię z kolekcją win austriackich, włoskich, szwajcarskich czy francuskich.W bezpośrednim otoczeniu francuskiego znanego kurortu Val-d'Isère, w którym znajdziemy aż 300 km tras narciarskich położony jest też kolejny obiekt z listy najdroższych. W miejscu tym do wynajęcia na trzynaście nocy jest obiekt o nazwie Chalet Saint Maurice o powierzchni 300 m kw. W tej górskiej tradycyjnej drewnianej chacie znajdziemy 5 sypialni, a dodatkową atrakcją będzie możliwość skorzystania z oferty odnowy biologicznej czy prywatnego basenu i spa. W dodatku zaledwie 350 m od obiektu znajduje się wyciąg narciarski.Ten górski dom w samym sercu gór Rodan jest dostępny dla 12 osób, a w wybranych terminach cena za nocleg wynosi prawie 6,2 tys. zł. Tak więc za całość pobytu trzeba uiścić opłatę w wysokości 80,3 tys. zł.Jak się okazuje najdroższych propozycji wcale nie trzeba szukać w Alpach. Można je także znaleźć w polskich Gorcach. Tak niedaleko jest właśnie do wynajęcia górska chata z 3 sypialniami, która może pomieścić 8 osób. Położenie domu pozwala podziwiać malownicze, górskie krajobrazy jak i poczuć lokalny charakter miejsca, ponieważ zbudowana została przez góralskich cieśli z wykorzystaniem naturalnego kamienia.Wybierając to miejsce na zimowy odpoczynek skorzystać można z oddalonego o 13 km stoku w Białce Tatrzańskiej, ale też niedaleko są stoki w Zakopanem czy Szczawnicy. Dodatkową atrakcją może być zimowy spacer wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego lub po wąwozie Homole w Pieninach. Pobyt w tej pięknie położonej górskiej chacie kosztuje nieco ponad 61 tys. zł, a więc za noc trzeba uiścić opłatę w wysokości prawie 4,7 tys. zł.Ostatnią propozycją w naszym zestawieniu najdroższych domów do wynajęcia na ferie jest oferta w austriackim regionie Salzburg, w miejscowości Neubach. Region jak i miasto położone są w Alpach. Znajdziemy tu górską, nieco osamotnioną chatę położoną na wzgórzu, której wyjątkowość polega na zachowanym od ponad 400 lat stylu architektonicznym. Ten wyjątkowy, historyczny dom o powierzchni 200 m kw. stanowi ofertę, której wynajęcie na 13 noclegów kosztuje prawie 54 tys. zł. W obiekcie nocować może 12 gości, dla których przygotowane są 4 sypialnie, salon z kominkiem oraz wędzarnia, w której można przyrządzić różne regionalne przysmaki. Bez wątpienia można tu poczuć prawdziwy górski klimat, ponieważ znajdziemy tu elementy drewnianej stolarki, które wykonane są z drewna pozyskanego z otaczających posiadłość lasów.