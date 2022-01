Deweloperzy stawiają na najem instytucjonalny

Rozpoczęcie nowych projektów, poszerzenie banku ziemi czy też utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży mieszkań to tylko niektóre z planów, jakie na 2022 r. mają deweloperzy. Co ciekawe, wielu z nich planuje rozszerzenie swojej działalności również o włączenie do oferty mieszkań w ramach wynajmu instytucjonalnego (PRS). Czego jeszcze w 2022 r. możemy spodziewać się na rynku nieruchomości? Jakie plany na kolejne 12 miesięcy mają rynkowi liderzy? O to RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich w Polsce.

Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud

Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży RONSON Development

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Tomasz Łapiński, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska i Prezes Zarządu Polnord

Grzegorz Kawecki, Wiceprezes, Marvipol Development

Miniony rok opiewał w wiele form sukcesu, z których jesteśmy niezwykle dumni. Dla przykładu, tylko w okresie letnim, uznawanym przez wielu za niezbyt atrakcyjny czas pod względem handlowym, udało nam się sprzedać wszystkie mieszkania w aż 3 inwestycjach w Warszawie i w Łodzi. Co więcej, kolejna z naszych inwestycji, Osiedle Zakątek Cybisa, wraz z końcem roku została niemal sprzedana w 100%, a Osiedle Złota Oksza – projekt wprowadzony na rynek zaledwie kilka miesięcy temu, został sprzedany w 35%. Grudzień zakończyliśmy również wprowadzeniem kolejnej inwestycji do sprzedaży, Osiedla Primo etap III w Łodzi, które w zaledwie miesiąc osiągnęło spektakularny wynik sprzedażowy na poziomie ponad 20%. Nie spoczywamy jednak na laurach, dlatego w nowym roku stawiamy przed sobą kolejne wyzwania i cele. Jednym z najważniejszych będzie sprzedaż określonej liczby mieszkań, a także zachowanie odpowiedniego wskaźnika NPS dotyczącego ogólnej oceny zadowolenia Klienta i chęci polecenia firmy wśród rodziny i znajomych. Innym ważnym celem, zarówno na 2022 rok, jak i w dłuższej perspektywie czasowej będzie utrzymanie wysokiej jakości realizowanych usług, a także wdrażanie coraz to nowszych, bardziej innowacyjnych projektów mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach. Zależy nam na spełnianiu oczekiwań naszych Klientów, dlatego wsłuchujemy się w ich wymagania, analizujemy rynek oraz obserwujemy panujące w nim trendy. W oparciu o te wszystkie informacje stale rozwijamy swoją ofertę. W chwili obecnej nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów projektów zaplanowanych na 2022 rok, jednak już teraz możemy śmiało stwierdzić, że z pewnością zaskoczymy wszystkich wieloma realizacjami w całkowicie nowych odsłonachJako ATAL planujemy na ten moment wprowadzić w 2022 roku ok. 5000 mieszkań, w ramach 30 projektów. Mamy też ambicję, aby sprzedać ok. 4000 lokali, na pewno mamy taki potencjał.W 2022 będziemy kontynuować strategię skupiania się na największych miastach i aglomeracjach w Polsce. Wśród tych najciekawszych inwestycji, które oddamy w tym roku jest ATAL Warta Towers w Poznaniu, jeden z naszych największych jednoetapowych projektów, w ramach którego powstanie 17-piętrowy wieżowiec z 352 mieszkaniami. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się także Nowe Miasto Młyn Różanka we Wrocławiu. Projekt ten obejmuje rewitalizację zabytkowych zabudowań dawnego zespołu „Młyna Różanka”: spichlerza, kaszarni oraz budynku funkcjonującego dawniej jako część administracyjno-mieszkalna – Villa Rosa. Planowane jest również przekazanie m.in. kilku etapów kompleksu Nowe Miasto Jagodno i ATAL City Square we Wrocławiu, ATAL Aleja Pokoju w Krakowie, a także zakończenie budowy wielu innych inwestycji w Trójmieście (m.in. Śląska 12, ATAL Bosmańska), Warszawie (Bartycka 49 Apartamenty), czy też na Śląsku (Francuska Park VI, Apartamenty Karolinki II).W roku 2021 odnotowaliśmy wzrost wyników sprzedaży oraz przekazań lokali rdr i planujemy tę tendencję utrzymać również w roku 2022. Miniony rok kończymy z dobrym wynikiem zarówno pod kątem liczby sprzedanych mieszkań, jak i lokali wydanych naszym klientom. Pomimo niepewnej sytuacji i kolejnego roku pełnego wyzwań odnotowaliśmy wzrost sprzedaży. W mojej ocenie popyt jest silny, a nasza oferta kierowana do zamożniejszych klientów, o większej zdolności kredytowej pozwoli nam utrzymać zainteresowanie nabywców i zachować tendencję wzrostową. W bieżącym roku planujemy wprowadzić do sprzedaży kolejne etapy naszych sprawdzonych inwestycji oraz projekt w nowej lokalizacji, aby móc poszerzyć ofertę i sprostać oczekiwaniom klientów poszukującym mieszkań na rynku pierwotnym. W związku z tym zamierzamy uruchomić etapy IIIb i IV osiedla Lokum Vista oraz III etap Lokum Salsa w Krakowie. We Wrocławiu zaplanowaliśmy start kolejnej części inwestycji Lokum Porto położonej na Starym Mieście. Przygotowujemy też nowy projekt – zlokalizowane przy ul. L. Herbsta osiedle Lokum la Vida, w ramach którego powstanie 330 mieszkań. W tym roku będziemy też w dalszym ciągu aktywnie poszukiwać w Krakowie i we Wrocławiu działek pod nowe inwestycje w celu powiększenia naszego banku ziemi. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w 2022 roku zakończymy budowę kilku naszych projektów i przekażemy lokale klientom. We Wrocławiu do nowych właścicieli trafią mieszkania z pierwszych etapów osiedli Lokum Porto i Lokum Verde. W podwrocławskiej Sobótce zakończymy realizację wyjątkowej inwestycji Lokum Monte. Unikatowy charakter tego osiedla sprawia, że jest to jedyna tak inwestycja w regionie, z której pierwsze mieszkania trafiły już do nowych właścicieli, natomiast budowę pozostałej części całego założenia zakończymy właśnie w tym roku. W Krakowie mamy zaplanowane sfinalizowanie budowy III etapu osiedla Lokum Salsa oraz etapu IIIa inwestycji Lokum Vista.Prognozowanie przyszłości rynku mieszkaniowego to obecnie niełatwe zadanie. Na horyzoncie widnieje wiele niewiadomych, jak choćby piąta fala COVID, rekordowo wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, zamieszanie z Polskim Ładem czy niepokoje na wschodzie kraju. Te wszystkie czynniki negatywnie wpływają na rynek i nastroje konsumenckie. Na to nakładają się rekordowo niska oferta oraz problemy z podażą, będące efektem kurczącej się ilości działek pod zabudowę i przeciągających się procedur administracyjnych.Z drugiej strony potrzeby lokalowe Polaków wciąż są bardzo duże, a rynek mieszkaniowy postrzegany jest jako bezpieczna przystań do inwestowania. Doskonale pokazał to 2021 rok, który był drugim, najlepszym pod względem sprzedaży w historii branży deweloperskiej. Nieruchomości, jak pokazuje wieloletnia historia, są dobrym schronieniem przed inflacją.Mimo rosnących stóp procentowych zdolność nabywcza Polaków pozostaje niemal dwukrotnie wyższa niż np. w 2007-2008 roku. Rosną średnie wartości zaciąganych kredytów hipotecznych, jednocześnie spada udział zobowiązań z LTV powyżej 80 proc. Pokazuje to, że Polacy nie obawiają się zadłużać w celu zakupu mieszkania i gromadząc wysoki wkład własny, odpowiednio się do takiej operacji przygotowują.Wciąż bardzo wielu klientów kupuje od nas mieszkania za gotówkę. Lokale te nabywane są nie tylko w celach inwestycyjnych, ale także na użytek własny, jako mieszkania „docelowe”. Obecnie ponad 50% naszej sprzedaży finalizowana jest gotówkowo, z czego jedynie 20-25 proc. to zakupy pod wynajem.Coraz większe zainteresowanie naszym rynkiem widać ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych, kupujących już nie tylko projekty pod wynajem instytucjonalny, ale wręcz całe firmy deweloperskie. My również wierzymy w długoterminowe perspektywy rynku nieruchomości.Podsumowując, z powodu kurczącej się oferty i rosnących cen popyt na mieszkania będzie mniejszy niż w 2021 roku, ale powinien utrzymać się na satysfakcjonujących nas poziomach. Niebawem ogłosimy szczegółowe cele na rok 2022. Planujemy umocnić naszą pozycję w największych miastach Polski. W samym tylko styczniu zamierzamy uruchomić cztery nowe inwestycje: Via Flora II i Osiedle Latarników III w Gdańsku, III etap projektu Ceglana Park w Katowicach i Aleje Praskie II w Warszawie. Intensywnie pracujemy również nad włączeniem do oferty mieszkań w ramach wynajmu instytucjonalnego (PRS). Nie wykluczamy także wejścia na zupełnie nowe rynki, ale preferowana opcja to koncentracja na tych, na których już jesteśmy. Dzięki utrzymywaniu zróżnicowanej oferty dla wszystkich grup nabywców, niezależnie od zasobności portfela, Develia coraz częściej traktowana jest przez kupujących jako deweloper pierwszego wyboru. Jestem przekonany, że w tym roku ten trend będzie się umacniał.W pierwszej połowie 2022 roku rozpoczniemy kilka nowych projektów. Będą to Osiedle Vola na warszawskiej Woli oraz Osiedle Zielono Mi na Dolnym Mokotowie. Zupełnym novum w naszej ofercie będzie też osiedle domów jednorodzinnych w Falentach pod Warszawą. Uruchomimy także nowy projekt przy ulicy Smardzewskiej w Poznaniu oraz przy ulicy Sobola w Szczecinie.Cechą wspólną tych inwestycji są zaprojektowane przez nas w ich obrębie zielone tereny rekreacyjne oraz zastosowane rozwiązania ekologiczne. Bardzo dużą rolą w naszych projektach gra zieleń. Wiemy, że nasi mieszkańcy oczekują od nas miejsca, gdzie żyje się komfortowo, ale też zdrowo. W Falentach oddamy do dyspozycji mieszkańców dwuhektarowy obszar do rekreacji, przy Smardzewskiej powstanie ogród wewnętrzny, a przy Sobola zielona zatoka atrakcji dla mieszkańców.Rozwiązania ekologiczne po które sięgamy – panele fotowoltaiczne do oświetlania części wspólnych, żarówki LED, wtórne wykorzystanie wody deszczowej do podlewania ogródków – to z jednej strony oczywisty ukłon w stronę ochrony środowiska, z drugiej realne oszczędności i niższe rachunki w dobie rosnących kosztów utrzymania nieruchomości.W 2022 roku skupimy się także na rozwoju drugiego – prowadzonego równolegle do dotychczasowej aktywności – filaru naszego biznesu. Mianowicie, wejdziemy na rynek najmu instytucjonalnego (eng. PRS). Planujemy, że do końca 2025 roku w ofercie mieszkań na wynajem znajdzie się ok. 3000 lokali, w trzech miastach w Polsce – Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, a bank ziemi RONSON w segmencie PRS będzie zabezpieczony na ok. 5 000 lokali.Nie ukrywam, że obecny rok zapowiada się ciekawie. Będziemy się mierzyć z dynamiczną sytuacją na rynku deweloperskim spowodowaną m.in. inflacją, deficytem działek pod nowe nieruchomości, wzrostem stop procentowych czy drożejącymi materiałami budowlanymi. Wszystkie te czynniki przełożą się bezpośrednio na rynek i jak prognozują eksperci – na wzrost cen mieszkań. Bouygues Immobilier ma za sobą 65 lat tradycji. Wieloletnia obecność na rynkach nieruchomości w Europie, daje nam doświadczenie, które przekłada się bezpośrednio zrównoważoną politykę inwestycyjną. Mamy pewność, że nadchodzące miesiące będą dla nas stabilne. Nasze plany na obecny rok to przede wszystkim rozwój. W 2022 roku zamierzamy wprowadzać na rynek jeszcze więcej inwestycji. Planujemy je w miastach, które dobrze znamy i gdzie działamy od lat – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Naszym priorytetem jest zrównoważone budownictwo. Oznacza to, że będziemy tworzyć przestrzenie przyjazne do życia, które szanują środowisko, ale też są innowacyjne pod względem zastosowanych w nich technologii. Nasz plany są ambitne. Będziemy stopniowo umacniać pozycję na rynku nieruchomości, by w przyszłości stać się jednym z kluczowych deweloperów w Polsce.Polska jest obok Węgier kluczowym rynkiem dla Cordii – w 2022 r. będziemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję na rynku. Już teraz sprzedajemy tu niemal tyle mieszkań, co na Węgrzech. W 2022 r. zamierzamy wprowadzić do naszej oferty w Polsce kolejnych ponad 800 mieszkań uruchamiając projekty w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Trójmieście. Powinno to nam pozwolić na zakontraktowanie ponad 700 lokali. Mamy jednak ambicje, aby te wyniki systematycznie i wyraźnie poprawiać w następnych latach.Rozważamy też ekspansję do kolejnych miast, a w tym roku startujemy z pierwszą inwestycją w Poznaniu. Osiedle Modena powstanie na terenie dawnych zakładów odzieżowych. Projekt zakłada także udostępnienie pięknej alei platanów, która pełnić będzie funkcję miejskiego deptaka i osi całego, kilkuetapowego osiedla. To bardzo prestiżowy i ważny dla nas projekt.Plany Cordii są też ściśle powiązane z działalnością i bankiem ziemi spółki Polnord, którą przejęliśmy w 2020 r. i niedawno zakończyliśmy proces integracji. Wkrótce zakończymy budowę osiedla Stacja Kazimierz na warszawskiej Woli, którą realizujemy wspólnie z firmą Waryński. W 2022 r. zakończymy także realizację kilku kolejnych inwestycji Cordii, m.in. osiedli Jerozolimska i Fantazja oraz pierwszego etapu osiedla Villa Jaśkowa Dolina.W nowy 2022 rok weszliśmy z rozbudowanym bankiem gruntów. Ponad 200 mln zł przeznaczyliśmy w roku 2021 na zakup ośmiu działek pod projekty mieszkaniowe i była to kwota niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej i około czterokrotnie wyższa niż w latach 2018 i 2019.W tym roku zamierzamy rozpocząć inwestycje, w ramach których powstanie nawet 1,9 tys. lokali, które dostarczą łącznie blisko 90 tys. mkw. łącznej powierzchni użytkowej. Oczywiście będziemy elastycznie reagować na popyt dostosowując naszą ofertę do bieżącej sytuacji na rynku. Warto jednak podkreślić, że mamy duży potencjał do skokowego zwiększenia skali działania. Nowe inwestycje będziemy uruchamiać na terenie Warszawy i Trójmiasta, czyli w aglomeracjach, w których już jesteśmy obecni. Przygotowujemy się również do ekspansji na rynek wrocławski, gdzie planujemy wystartować w tym roku z dwoma projektami. Stawiamy na przedsięwzięcia mieszkaniowe w standardzie podwyższonym oraz realizacje w segmencie premium. To obszar biznesu znacznie mniej podatny na fluktuacje na rynku. 