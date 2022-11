Horrendalne ceny nieruchomości w kurortach narciarskich?

Przeprowadzona przez firmę doradczą Knight Frank analiza rynku nieruchomości w 23 najpopularniejszych kurortach narciarskich w Alpach dowodzi, że na zlokalizowane tam cztery kąty mogą pozwolić sobie jedynie osoby o najbardziej zasobnych portfelach. Co więcej, okazuje się, że wzrosty cen były w ostatnich miesiącach wyższe aniżeli rok wcześniej. Rekordzistami są m.in. Crans-Montana oraz St Moritz.

Przeczytaj także: Co dalej z cenami mieszkań, domów i działek? Najnowsze prognozy pośredników

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duże wzrosty cen nieruchomości notowane są we francuskich i szwajcarskich kurortach narciarskich?

Które z francuskich kurortów są obecnie najdroższe?

Ile trzeba zapłacić za nieruchomości w Aspen?

Spodziewamy się, że obecny entuzjazm ostygnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ponieważ sytyacja gospodarcza zacznie być ograniczeniem dla kupujących na całym świecie. Spowoduje to spowolnienie dynamiki wzrostu cen nieruchomości. Jednak w obecnie niestabilnych i niepewnych czasach bezpieczeństwo franka szwajcarskiego może być magnesem dla inwestorów.” - powiedziała Kate Everett-Allen, head of global residential research w Knight Frank.

Główne wnioski z raportu:

Odsetek nabywców, którzy są bardziej skłonni do zakupu domu w ośrodku narciarskim w wyniku Covid-19, wzrósł z 11% w 2020 r. do 18% w 2021 r.

Courchevel ma najwyższą stawkę czynszu najmu – średnia dzienna wynosi 516 EUR

Pięć najlepszych ośrodków dla pracowników zdalnych to Chamonix, Megeve, Villars-sur-Ollon, Verbier i St Moritz. Pracownicy zdalni szukają szybkiego łącza szerokopasmowego, dobrej oferty narciarskiej, szerokiej gamy udogodnień i bliskości lotniska

Wraz ze zbliżającą się klimatyczną konferencją ONZ - 2021 United Nations Climate Change Conference - nabywcy domów narciarskich również dokładnie zastanawiają się, jakie kroki mogą podjąć, żeby zmniejszyć swój ślad węglowy. Z globalnego badania preferencji nabywców nieruchomości mieszkaniowych Knight Frank Active Buyer’s Report, wśród respondentów, którzy stwierdzili, że są bardziej skłonni do zakupu nieruchomosci w ośrodku narciarskim, 90% stwierdziło, że efektywność energetyczna domu byłaby dla nich „ważna” lub „bardzo ważna”

Przeczytaj także: Zamiana mieszkania na 2 mniejsze kosztuje

Szwajcarskie kurorty okazały się droższe od swoich francuskich odpowiedników – tam ceny nieruchomości wzrosły o 7,1% w porównaniu do 4,3% i to już drugi rok z rzędu. Najdroższe pozostają Crans-Montata oraz tradycyjnie St. Moritz z odnotowanym wzrostem cen na poziomie 14% w stosunku do końca czerwca 2021 roku. Szwajcarskie Verbier (8%) jest na celowaniku inwestorów z całego świata, z naciskiem na zapytania ze strony kupujących z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Sfinalizowana wyższa niż zwykle liczba transakcji przyczyniła się do spadku podaży i wpłynęła na wzrost cen nieruchomości Kurorty Les Gets (11%) i Morzine (9%), będące częścią największego narciarskiego obszaru w Alpach – Portes du Soleil prowadzą w tym roku we francuskich rankingach cenowych. Turystyka letnia w tym regionie, obejmująca festiwale kulinarne i muzyczne, w połączeniu z rosnąca liczba organizowanych wydarzeń sportowych (biegi przełajowe, wyścigi MTB, kolarstwo szosowe, piesze wędrówki, itp.) wpływa na wzrost poziomu przychodu z najmu, a tym samym na wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości w celach inwestycyjnych.Róznice w cenach domów we francuskich kurortach różnią się w zależności od regionu. Te leżące w departamencie Górnej Sabaudii (Chamonix, Megève, Morzine, Les Gets) osiągnęły dobre wyniki ze względu na bliskość lotniska w Genewie, ich ogólną atrakcyjność przez cały rok i przystępną cenę. Ośrodki sabaudzkie (Val d’Isère, Courchevel, Méribel) w porównaniu z wyżej wspomnianymi ośrodkami są bardziej prestiżowe, ale przy wyższych poziomach cen pozostają obiektem zainteresowania jedynie zamożniejszych nabywców.W Aspen ceny nieruchomości luksusowych wzrosły o 26% w 2022 r. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. 62% sprzedanych nieruchomości przekroczyło cenę 5 mln USD. W 2021 r. barierę tę przełamało 39% sprzedanych domów. Ponadto w 2022 r., luksusowe ceny nieruchomości w Aspen po raz pierwszy przekroczyły 4.000 USD za stopę kwadratową. Wato zaznaczyć, że całkowity wolumen sprzedaży spadł, z uwagi na ograniczoną podaż po ogromnym zainteresowaniu w okresie pandemii. Od początku 2022 r. sfinalizowano 135 transakcji sprzedaży, czyli mniej niż połowę z całkowitej liczby sprzedanych nieruchomości z 2021 roku, która wyniosła 325.Tegoroczny raport zawiera również ankietę Ski Sentiment Survey, która analizuje, jakie czynniki biorą pod uwagę kupujący. Wyniki ankiety potwierdzają, że zrównoważony rozwój i zmiany klimatu są ważnymi aspektami dla nabywców nieruchomości w zimowych kurortach, ponieważ 54% respondentów wskazuje efektywność energetyczną ich przyszłego domu jako priorytet. Ponadto, 58% uważa, że odporność rynku na wahania ekonomiczne jest ważna lub bardzo ważna, podczas gdy prawie 60% bierze pod uwagę plany ośrodka w zakresie zapewnienia odpowiedniego nasnieżenia stoków. Co ciekawe, wyniki ankiety pokazują, że jeden na czterech respondentów szuka ośrodka całorocznego, który zapewnia dostęp do szerokiej gamy aktywności, również wykraczających poza te związane z narciarstwem.