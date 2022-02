Osiedle In Place od Marvipol Development już w sprzedaży

Marvipol Development wprowadzi na rynek nową inwestycję mieszkaniową. Osiedle In Place powstanie na granicy dwóch warszawskich dzielnic - Ochoty i Włoch. W ramach I etapu powstaną dwa budynki, obejmujące łącznie 365 mieszkań i 6 lokali usługowych. Budowa ma ruszyć w II kwartale 2022 roku.

Przeczytaj także: II etap Via Flora w Gdańsku w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle In Place Osiedle In Place będzie się składać z dwóch 6-9 kondygnacyjnych budynków z podziemną halą garażową i komórkami lokatorskimi.

Przeczytaj także: Nowe inwestycje mieszkaniowe od od ROBYG

Osiedle In Place powstanie w południowo-zachodniej części Warszawy, przy ul. Instalatorów 5. Inwestycja będzie się składać z dwóch 6-9 kondygnacyjnych budynków z podziemną halą garażową i komórkami lokatorskimi. W I etapie projektu zaplanowano łącznie 365 mieszkań o zróżnicowanych metrażach (od 27 do 93 m2) i funkcjonalnych rozkładach. Do każdego lokalu przynależeć będzie dodatkowa powierzchnia w postaci ogródka, balkonu, loggii lub tarasu. W budynku B znajdzie się 6 lokali usługowych.W budynkach znajdą się wózkownie, a na zewnątrz – wiaty rowerowe dla miłośników jednośladów. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji zieloną strefą rekreacyjną w postaci wewnętrznego dziedzińca z miejscami do wypoczynku oraz placem zabaw dla dzieci. Do zakupionych mieszkań dołączane będą filtry antysmogowe oraz technologie smart, które pozwolą na zdalne sterowanie m.in. oświetleniem czy temperaturą. Ponadto, dzięki zewnętrznemu czujnikowi powietrza Airly, mieszkańcy będą mogli na bieżąco monitorować jakość powietrza w najbliższym otoczeniu.Inwestycja In Place jest doskonale skomunikowana z resztą miasta. Osiedle znajduje się 350 metrów od przystanku tramwajowego i stacji PKP Warszawa Rakowiec. W odległości 100 metrów znajduje się przystanek autobusowy. Dotarcie stąd do centralnych punktów miasta zajmuje od kilkunastu do 25 minut. Lokalizację wyróżnia rozwinięta infrastruktura otoczenia, bliskość Parku Szczęśliwickiego oraz sklepy i centra handlowe: Blue City i Atrium Reduta.Projekt inwestycji wyróżniają: 9-piętrowa dominanta od strony ul. Instalatorów, stalowe i szklane balustrady oraz grafitowo-białe elewacje, uatrakcyjnione boniami. Za koncepcję architektoniczną osiedla odpowiada pracownia Kaps Architekci.Oddanie do użytkowania I etapu osiedla In Place zaplanowano na II kwartał 2024 roku.