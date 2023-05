7 najdroższych pałaców na sprzedaż

Niezliczone komnaty, apartamenty, ogromne parki, czy reprezentacyjne sale – to tylko kilka charakterystycznych dla pałaców cech. Luksusowe rezydencje potrafią jednak słono kosztować. Na przykład w Cannes na właściciela czeka dziś pałac wyceniony na równowartość 540 mln złotych.

Przeczytaj także: 7 najdroższych zamków na sprzedaż

Pałac na sprzedaż za ponad pół miliarda złotych

Angielska rezydencja za 390 mln złotych

Pałac pod Paryżem

Pałac w stolicy Rumunii

Z widokiem na Canal Grande

W otoczeniu toskańskich winnic

Pałac pod Warszawą

Przeczytaj także: 5 najmniejszych zamków na sprzedaż

Posiadanie zapierającej dech w piersiach rezydencji, wizja przechadzania się po niezliczonych pałacowych pokojach, czy też ogromnych ogrodach może być marzeniem wielu osób. Problem w tym, że realizacja tego marzenia jest to bardzo kosztowna. Jak bardzo? HREIT przygotował zestawienie najdroższych pałaców i rezydencji wystawionych na sprzedaż – zarówno na świecie jak i w Polsce.Najdroższym pałacem wystawionym obecnie na sprzedaż jest obiekt położony we Francji, a dokładnie w znanej, turystycznej miejscowości Cannes. Właścicielem tej posiadłości można się stać za 120 mln euro, czyli równowartość ponad 540 mln złotych. Co ciekawe jest to cena wywoławcza, a więc ta od której potencjalni kupujący mogą zacząć prześcigać się w ofertach, aby stać się właścicielami tej unikatowej nieruchomości Luksusowy pałac położony jest na ponad 2-hektarowym terenie, na którym znajdują się także: las, jezioro, kort tenisowy czy basen. Sam pałac ma natomiast 3 tys. m kw. powierzchni, na którą składa się aż 25 pomieszczeń. Wśród nich znajdziemy eleganckie, urządzone w stylu weneckim sypialnie, łazienki i kilka salonów. Dodatkowo w wolnym czasie można tutaj korzystać z prywatnej sali kinowej, siłowni, sauny oraz piwnicy z winami.Najcenniejszym elementem pałacu wydaje się być jego położenie. Ten obiekt inspirowany architekturą Bizancjum i Wenecji, mieści się bowiem na samym wybrzeży Morza Śródziemnego.Na drugim miejscu w rankingu najdroższych rezydencji na sprzedaż znajdziemy obiekt z Wielkiej Brytanii. I choć może z zewnątrz jest on skromy, to wnętrze zniewala wręcz przepychem. Budynek wzniesiono w XVII wieku i ulokowano go nad malowniczym stawem.Teren wokół zamku to ponad 17 hektarów parku zaprojektowanego przez znanego angielskiego ogrodnika i architekta krajobrazu. Znajdziemy tu również inne budynki, które przynależą do rezydencji tj. wozownia, domki letniskowe, budynki gospodarcze czy garaż.Rezydencja ma 2,6 tys. m kw. powierzchni. Składa się nań 38 pomieszczeń, w tym 12 apartamentów z sypialniami, 12 łazienek oraz 14 salonów. Główny poziom budowli stanowią liczne sale, które ozdobione są historycznymi dekoracjami, kominkami i bardzo cennymi meblami.Cena ofertowa brytyjskiej rezydencji wynosi 75 mln funtów. W przeliczeniu na polską walutę będzie to równowartość ponad 390 mln złotych.Kolejnym obiektem w naszym zestawieniu jest drugi francuski pałac. Tym razem rezydencja położona jest zaledwie 20 minut drogi od Paryża. Za równowartość nieco ponad 173 mln złotych możemy się stać właścicielem malowniczej posiadłości, który wpisany jest na listę francuskich zabytków.Pałac ma około 2 tys. m kw. Powierzchni. Znajdziemy tu apartamenty, salę multimedialną, pokój zabaw. Wokół pałacu mieści się natomiast ogromny ogród na terenie, którego zbudowane zostały dodatkowe budynki np. willa dla personelu, pensjonat. Dodatkowo na terenie ogrodu można również korzystać z basenu, siłowni czy kortu do squasha.Wysoko wyceniane rezydencje znaleźć możemy też w Rumunii. Tu na sprzedaż wystawiono cały zespół pałacowo-parkowy pochodzący z początku XX wieku. Cennymi elementami pałacu są szczególnie architektoniczne detale zaprojektowane przez austriackiego architekta pod koniec XIX wieku. Mowa tutaj o spiralnych, kamiennych schodach w stylu normańskim, stiukach, posągach umieszonych w fasadzie czy weneckich lustrach. Elegancji i klasy dodają budynkowi balkony w stylu wiktoriańskim.W środku znajdziemy pomieszczenia dosyć oczywiste dla pałaców, czyli wiele apartamentów, sypialni czy salonów. Bardziej niecodzienne są natomiast sala balowa, która może pełnić funkcję sali teatralnej lub koncertowej oraz kręgielnia.W bezpośrednim otoczeniu znajdziemy ogród i parki o powierzchni ponad 4 tys. m kw. pałac w Bukareszcie można nabyć za prawie 27,5 mln dolarów amerykańskich, czyli ponad 113 mln złotych.W zestawieniu rezydencji nie może zabraknąć również budowli z Włoch. Chodzi o pałac prosto z malowniczej Wenecji. Palazzo Dario, bo o tym budynku mowa jest w dodatku zlokalizowany w najbardziej prestiżowej części tego miasta, czyli tuż przy Canale Grande.Jak na włoską rezydencję przystało także i ten obiekt posiada bardzo bogatą historię. Powstał on na miejscu gotyckiego pałacu. Budynek składa się z trzech kondygnacji, gdzie znajdziemy apartamenty z niezwykle cennymi elementami architektonicznymi – oryginalne kolumny, belki stropowe, kominki czy żyrandole wykonane na znanej weneckiej wyspie, czyli Murano. Niezwykle cenny jest taras, który mieści się na dachu rezydencji. Można z niego podziwiać panoramę całej Wenecji.Pałac nad znanym, weneckim kanałem można nabyć za 20 mln euro. W przeliczeniu na polską walutę jest to kwotę prawie 86 mln złotych.W odległości około 300 kilometrów w kierunku południowo-zachodnim, w Toskanii znajdziemy drugi włoski pałac, który trafił do naszego zestawienia. Rezydencja zlokalizowana jest pomiędzy miejscowością Lucca, a Florencją. Cena ofertowa tej rezydencji to 19 mln euro, czyli prawie 86 mln złotych.Historia willi została zapoczątkowana w połowie XIV wieku. Jest to więc najstarszy obiekt w naszym zestawieniu.Początkowo na miejscu rezydencji znajdowała się forteca, która została zakupiona przez florencką rodzinę i przekształcona w luksusowy pałac. Obecnie budynek ma ponad 3 tys. m kw. Powierzchni. Można się do niego dostać wchodząc po monumentalnych schodach.Na terenie posiadłości mieszczą się także inne budynki tj. dom letni, budynek gospodarczy, restauracja, a nawet obiekt, w którym można podziwiać różne gatunki motyli. Szczególnie ciekawym jest również łaźnia termalna z oryginalnymi freskami.Dopełnieniem obiektu jest park, który został zaprojektowany zgodnie z kanonami stylu włoskiego. Znajdziemy w nim oczywiście ścieżki spacerowe, tarasy, rzeźby, fontanny czy oczka wodne. Poza parkiem do nieruchomości przynależy również teren o powierzchni 12 hektarów z lasem oraz gajem oliwnym.Rezydencja jest również cenna ze względu na osoby, które w nim goszczono. Jak można się dowiedzieć z ogłoszenia - w willi przebywali: cesarz austriacki Ferdynand, Anna Medycejska, a nawet sam Napoleon Bonaparte.Oczywiście pałace, czy też rezydencje na sprzedaż znajdziemy nie tylko za granicą, ale i w Polsce. Przykład? W odległości zaledwie 30 km od Warszawy znajdziemy XVIII-wieczną propozycję pałacu na sprzedaż. Oferta dotyczy obiektu o powierzchni użytkowej niemal 2,6 tys. m kw. Mieści się tu aż 71 pomieszczeń. Wśród nich pokoje dla gości, sale konferencyjne, kominkowe i pokoje reprezentacyjne. Trzeba bowiem wiedzieć, że pałac zaaranżowany jest jako hotel.Wokół budowli znajduje się natomiast 7-hektarowa działka, na której znajdziemy park ze ścieżkami z starymi drzewami i pomnikami przyrody. Wszystko to nieopodal Puszczy Kampinoskiej. Cena zamku to 20,3 mln złotych. Jest to kwota netto, czyli do podanej stawki powinniśmy doliczyć podatek VAT.