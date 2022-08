7 najdroższych apartamentów z podniebnym tarasem

Apartament z prywatnym tarasem na dachu, z którego można podziwiać codziennie rozległe panoramy to zarazem niezwykłe doznania, ale i kosztowny luksus. Najdroższa taka nieruchomość, z widokiem na Zatokę Perską kosztuje ponad 300 mln złotych.

Przeczytaj także: 7 najdroższych apartamentów z każdego kontynentu

Taras z widokiem na Dubaj

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.jamesedition.com Apartament w Dubaju Apartament będący częścią Sky Palace kosztuje 240 mln Dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co w przeliczeniu na złotówki daje nam bajońską sumę ponad 306 mln złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Taras z widokiem na Morze Śródziemne

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.sothebysrealty.com Apartament w Izraelu Cena ofertowa tej nieruchomości to 65 mln dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje nam kwotę ponad 300 mln złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Taras z widokiem na Manhattan

Taras z widokiem na Monte Carlo

Taras na dachu Dubaju

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.christiesrealestate.com Taras na dachu Dubaju Stawka ofertowa w przypadku tej nieruchomości to 60 mln Dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przeliczając tę kwotę na naszą walutę jest to ponad 76 mln złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Taras z widokiem na Dallas

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.jamesedition.com Apartament w Dallas By stać się jej właścicielem tego 1 tys. metrowego lokalu, trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu prawie 68 tys. zł za metr kw. Całość można więc nabyć za równowartość prawie 70 mln złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Trójstronny taras w Nowym Jorku

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.christiesrealestate.com Trójstronny taras w Nowym Jorku Najtańszy apartament z prywatnym tarasem na dachu w naszym zestawieniu kosztuje 13,5 mln dolarów, czyli ponad 63 mln złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Nieziemskie widoki to niejedyny plus apartamentów z prywatnym tarasem na dachu. Normą na dachach są również baseny, prywatne strefy relaksu czy sauny, a miłośnicy grillowania także znajdą coś dla siebie. Dodatkowo w budynkach, w których znajdują się te nieruchomości, znajdziemy sale kinowe, bilardowe, kluby sportowe czy luksusowe restauracje. Wszystko to sprawia, że nieruchomości te są unikatowe. W dzisiejszym zestawieniu HRE Investments prezentuje najdroższe, luksusowe apartamenty, których największym atutem są prywatne tarasy na dachu. Wszystkie też czekają na nowego właściciela.Pierwszym najdroższym apartamentem z prywatnym tarasem na dachu jest nieruchomość w Dubaju. Apartament będący częścią Sky Palace kosztuje 240 mln Dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co w przeliczeniu na złotówki daje nam bajońską sumę ponad 306 mln złotych.Za tę cenę możemy się stać właścicielami aż 4 piętrowego apartamentu o powierzchni ponad 3 tys. metrów kw. Składa się na nią między innymi 5 sypialni i aż 8 łazienek. Na dwóch ostatnich poziomach apartamentu znajdziemy prywatne tarasy otoczone basenem. W pakiecie otrzymujemy ponadto niesamowity widok na wody Zatoki Perskiej oraz na drapacze chmur Dubaju.Posiadanie tak luksusowego penthouse’u wiąże się również z wieloma przywilejami. Rezydencja zapewnia usługi konsjerża, portierów, osobistego parkingowego czy codzienne dostawy świeżych kwiatów.Jeszcze większy taras, ale również z niesamowitym widokiem na morze znajdziemy w Izraelu. W drugim co do wielkości mieście w tym kraju (Tel Awiw) znajdziemy penthouse na sprzedaż z prywatnym tarasem o powierzchni aż 1 tys. metrów kw.Podziwiać można z niego wschody i zachody Słońca nad Morzem Śródziemnym. Atutem tarasu jest też ogród zaprojektowany przez znanego izraelskiego architekta krajobrazu.Wnętrze nieruchomości również pełne jest walorów estetycznych. Pomieszczenia wykończone są bowiem lokalnymi kamieniami i marmurami, które w połączeniu z drewnianymi jasnymi podłogami doskonale komponują się z wpadającym przez okna światłem. Wszystko to znajdziemy na powierzchni niemal 5 tys. metrów kw.Cena ofertowa tej nieruchomości to 65 mln dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje nam kwotę ponad 300 mln złotych.W zestawieniu apartamentów z prywatnym tarasem i panoramicznym widokiem nie może zabraknąć nieruchomości z miasta drapaczy chmur, czyli Nowego Jorku. Znajdziemy tu oddany do użytkowania i wykończony w 2020 roku penthouse, który posiada 3 kondygnacje zajmujące piętra od 17 do 19. Ponad 2 tys. metrów kw. powierzchni nabyć można za równowartość ponad 167 mln złotych.Wszystkie piętra połączone są co prawda spiralnymi schodami, ale można się na nie również dostać dwiema prywatnymi windami. Na tych kondygnacjach znajdziemy kilka pomieszczeń w tym kuchnię, salon, trzy sypialnie z osobnymi łazienkami, jadalnię, biuro, a także wnękę bankietową z barem.Zwieńczeniem apartamentu jest rozległy taras na dachu budynku. Można na nim spędzać czas pływając w basenie lub zażywać relaksacyjnych kąpieli w jacuzzi z widokiem na Dolny Manhattan. Dodatkowe atrakcje zapewnia sam obiekt, w którym zlokalizowany jest apartament. W budynku znajdują się bowiem: centrum fitness, pokój zabaw dla dzieci, sala kinowa z barem czy sala bilardowa.Apartamenty z prywatnym dachem znaleźć można nie tylko w Dubaju czy Nowym Jorku, ale i na kontynencie europejskim. W jednym z najbardziej znanych części Monako, czyli Monte Carlo tuż przy samej plaży znajduje się budynek, w którym mieści się 5-pokojowy penthouse z obszernym zewnętrznym tarasem.Taras ten zapewnia malowniczy widok na Morze Śródziemne jak i na stoki monakijskich wzgórz uchodzących prosto do morza. Poza nieocenionymi wrażeniami widokowymi na właściciela czekają również atrakcje samego Monako. Apartament zlokalizowany jest bowiem tuż obok prestiżowego Hotelu Monte Carlo Beach, w którym znajdziemy korty tenisowe, restauracje, kluby sportowe, a także kasyno. Monakijski apartament na dachu kosztuje prawie 27 mln dolarów, czyli ponad 125 mln złotych.Równie imponujący apartament na dachu znajdziemy ponownie w Dubaju. Położony jest on niedaleko najdroższego apartamentu z naszego zestawienia. Jest on jednak znacznie niższy, co uzasadnia też niższą cenę. Stawka ofertowa w przypadku tej nieruchomości to 60 mln Dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przeliczając tę kwotę na naszą walutę jest to ponad 76 mln złotych.Podobnie jednak jak poprzednio taras zapewnia nam możliwość relaksu poprzez kąpiele w basenie i podziwianie panoramy Dubaju. Relaksować można się również w środku apartamentu. Na powierzchni niemal 1 tys. metrów kw. poza sypialniami znajdziemy bowiem gabinet masażu, saunę czy jacuzzi.Kolejnym apartamentem z prywatnym dachem jest nieruchomość w stolicy Teksasu, czyli Dallas. By stać się jej właścicielem tego 1 tys. metrowego lokalu, trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu prawie 68 tys. zł za metr kw. Całość można więc nabyć za równowartość prawie 70 mln złotych.Apartament jak i przynależący do niego taras znajdują się na 28 piętrze budynku leżącego w centrum miasta. Na powierzchni 1 tys. m kw. znajdziemy 4 sypialnie oraz 6 łazienek. Udekorowaniem apartamentu jest prawie 300-metrowy taras z basenem i prywatnym spa. Ponadto w budynku, do którego należy ten penthouse, znajdziemy klimatyzowaną piwnicę z winami, sale konferencyjne i bankietowe.Najtańszy apartament z prywatnym tarasem na dachu w naszym zestawieniu kosztuje 13,5 mln dolarów, czyli ponad 63 mln złotych. W pakiecie poza apartamentem zyskujemy jednak przestronny 185-metrowy taras na dachu z trójstronną panoramą. Widok rozpościera się na Central Park, Columbus Circle oraz na rzekę Hudson. W takim otoczeniu prawdziwą przyjemnością może być kąpiel w wannie z hydromasażem, która jest wyposażeniem tarasu. Dodatkowo na tarasie można oddać się przyjemności gotowania na powietrzu, znajduje się na nim bowiem kuchnia z grillem.Sam apartament natomiast to ponad 334 metry kw. luksusowej powierzchni, na którą składają się 4 sypialnie z garderobami, 5 łazienek, salon oraz jadalnia z kamiennym kominkiem.Podobnie jak w poprzednich luksusowych budynkach, tak i tutaj na właścicieli czeka szereg usług i udogodnień. Budynek, w którym mieści się apartament, posiada całodobowy personel – konsjerżów, portierów czy rezydentów.