7 najdroższych zamków na sprzedaż

Niektórzy marzą o własnym mieszkaniu lub domu, ale znajdziemy i takich, którym marzy się być właścicielem prywatnego zamku. Muszą oni jednak przygotować się na spory wydatek.

Bretoński zamek

Zamek w Akwitanii

Zamek w Dolnej Austrii

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.sothebysrealty.com Zamek w Dolnej Austrii, fot.2 Cena ofertowa tego obiektu to 16,9 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę niemal 82 mln. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Zamek-klasztor w sercu Włoch

Zamek u wybrzeży Szkocji

Zamek jak z bajki

Zamek-pałac w Polsce

Na rynku nieruchomości znajdziemy mnóstwo ciekawych ofert sprzedaży – wyspy, winnice, hotele czy nawet domy w jaskiniach. Wśród nich duże zainteresowanie budzą zawsze zamki. Kto mógłby się bowiem oprzeć wizji przebywania w komnatach czy spacerom po murach obronnych swojego prywatnego zamku. Problem w tym, że jest to bardzo kosztowne marzenie, którego realizacja wymaga grubego portfela. W dzisiejszym zestawieniu HRE Investments prezentuje najdroższe zamki wystawione na sprzedaż. Znajdziemy w nim przykłady nie tylko ze świata, ale i z Polski.Za niemal 121 mln złotych możemy stać się właścicielem zamku w południowej Bretanii we Francji. Wzniesiony w XV wieku bretoński zamek to wapienna konstrukcja malowniczo ulokowana nad rzeką Aven. Zamek jeszcze do niedawna popadał w ruinę, ale przeprowadzony gruntowny remont w ciągu ostatnich 20 lat sprawił, że odzyskał on swój średniowieczny blask.Będąc właścicielem tej posiadłości do dyspozycji mamy aż 2,3 tys. metrów kw. powierzchni wewnątrz zamku, na które składa się aż 16 pomieszczeń w tym 7 sypialni. Główny poziom budowli stanowią liczne sale, zdobione wiekowymi belkami stropowymi i wapiennymi kominkami. Na wyższe piętra dostaniemy się za to oryginalnymi, spiralnymi schodami wykonanymi z litego kamienia.Obiekt to jednak nie tylko zamek. W cenie są też inne budynki znajdujące się na terenie posiadłości tj. kaplica, baszta mnichów, suszarnia lnu czy przystań na pobliskiej rzece. Teren wokół zamku to 40 hektarów lasów i zielonych terenów parkowych w tym ogrody w różnych stylach (np. japońskim czy stylu zen).Drugi najdroższy średniowieczny obiekt w naszym zestawieniu również znajdziemy we Francji. Tym razem w historycznej krainie Akwitania w południowo-zachodniej Francji. Obiekt ten jest jeszcze starszy niż poprzedni bowiem został wzniesiony w XII wieku.Sama średniowieczna budowla obronna położona jest na 170-hektarowym terenie, na którym znajdziemy las, 5 stawów i łąki. Wnętrze zamku także jest imponujące. Na powierzchni 3 tys. m kw. znajdziemy 16 pomieszczeń, w tym salę bilardową, bibliotekę, salę konferencyjną, muzyczną, a nawet kino. Co ciekawe, pomiędzy piętrami budowli poruszać się możemy nie tylko schodami, ale i windą.Średniowieczny charakter zamku uzupełniają wznoszące się ponad mury baszty obronne, blanki oraz wewnętrzny dziedziniec. Jedną z atrakcji, która zapewnić może rycerskie doznania jest to, że do środka można się dostać poprzez most zwodzony. Właścicielem tej posiadłości można się stać za równowartość ponad 101 mln złotych.W podobnym wieku, ale nieco tańszy zamek na sprzedaż znajdziemy tym razem w Dolnej Austrii, 100 km od Wiednia. Cena ofertowa tego obiektu to 16,9 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę niemal 82 mln.Za tę cenę staniemy się jednak posiadaczami obiektu o bogatej historii. Pierwsze wzmianki o obiekcie znajdziemy bowiem w dokumentach z XII wieku. Był on przez wiele lat w rękach hrabiów oraz austriackich rodów. W XVIII wieku został natomiast przekazany klasztorowi benedyktyńskiemu z siedzibą w Altenburgu. W latach 50-tych XX wieku został sprzedany prywatnemu właścicielowi.Całkowita powierzchnia terenu należącego do zamku to prawie 1,8 ha, na którym znajdziemy głównie lasy i ścieżki spacerowe oraz ogrody. Zamek o powierzchni 2,5 tys. m kw. składa się aż 31 pomieszczeń. Wśród nich znajdziemy sypialnie, salony, łazienki, ale i salę bankietową wyposażoną w barokowy kominek i freski czy małą salę bankietową z XVI wiecznym sklepieniem lustrzanym. Dodatkowo na uwagę zasługują późnogotycka wędzarnia, sala rycerska czy dom odźwiernego.W zestawieniu obiektów zamkowych nie może zabraknąć również budowli z Włoch. Na malowniczych wzgórzach Umbrii, niedaleko Orvieto znajdziemy zamek, który można nabyć za równowartość niecałych 50 mln złotych. Dodatkowo obecnie pełni on rolę luksusowego hotelu.Historia zamku, a właściwie opactwa sięga XII wieku, choć pierwsze wzmianki o kompleksie klasztornym sięgają już VI wieku. Tak długa i bogata historia sprawiła, że cały obiekt jest bardzo rozbudowany. Sercem posiadłości jest stare opactwo o powierzchni 2,4 tys. m kw. Na 3 kondygnacjach rozmieszczonych jest aż 22 pomieszczeń oraz 28 łazienek. Ponadto można tutaj poczuć prawdziwego ducha średniowiecznych klasztorów. Na parterze znajdują się bowiem sale jadalne – refektarze i kuchnie ze spiżarniami.Drugi obiekt wchodzący w skład posiadłości to stara twierdza o powierzchni ponad 900 m kw. z dobudowanym krużgankiem. W budynku znajdziemy 7 sypialni i 8 łazienek. Ta część jest jednak już bardziej współczesna. Poza nowoczesnym umeblowaniem czy oświetleniem znajdziemy tu również jacuzzi. Dotychczasowy właściciel miał plan, aby urządzić tam strefę odnowy biologicznej.Otoczenie zamku to iście idealny włoski krajobraz. Na prawie 12 hektarach znajdziemy lasy, ale przede wszystkim gaje oliwne, a dojazd do posiadłości ozdobiony jest charakterystycznymi cyprysami.Kolejnym najdroższym zamkiem w naszym rankingu jest zamek Earlshall zlokalizowany u zachodnich wybrzeży Szkocji. Obiekt o powierzchni prawie 800 m kw. nabyć można za równowartość ponad 45 mln złotych.Historia obiektu sięga mniej więcej połowy XVI wieku. Wtedy rozpoczęto jego budowę. W środku znajdziemy kilkanaście komnat, w tym 10 sypialni i 6 łazienek. W pomieszczeniach na ścianach znaleźć można herby europejskich rodzin królewskich oraz szkockich rodzin szlacheckich.Dodatkowo do zamku przynależą budynki gospodarcze i ogród otoczony średniowiecznym murem. W ogrodzie spacerować można wieloma ścieżkami, a wśród roślinności znajdziemy klomby z kwiatami, cisy, ostrokrzewy, niewielki sad czy taras różany.Jak się okazuje zamek na sprzedaż można znaleźć również u naszych południowych sąsiadów – w Czechach. W odróżnieniu od pozostałych obiektów w zestawieniu, czeski zamek jest nieco bardziej bajkowy. Całego uroku dodaje również bardzo romantyczne i malownicze położenie. Usytuowany jest bowiem wśród drzew na wzniesieniu nad jeziorem.Budowla jest największym prywatnym czeskim zamkiem. Do dyspozycji mamy tu powierzchnię aż 19 tys. m kw., na którą składa się gmach główny, dziedziniec, a także budynek gospodarczy, młyn oraz spichlerz.W bezpośrednim otoczeniu znajdziemy zespoły leśne ze szlakami turystycznymi, wspomniane stawy, ale i inne zamki. Teren przynależący do budowli ma 19 hektarów. Ten bajkowy zamek kosztuje 200 mln koron czeskich, czyli około 40 mln złotych.Oczywiście zamki na sprzedaż znajdziemy nie tylko za granicą, ale również w Polsce. W odległości ponad 100 km na wschód od Warszawy znajdziemy XIX wieczny zamek do kupienia. Ofertę stanowi obiekt o powierzchni użytkowej niemal 1 tys. m kw., na której rozmieszczonych jest 18 pokoi. Wśród nich znajdziemy sypialnie, sale jadalne, bibliotekę i gabinety.Wokół budowli znajduje się natomiast 3,5-hektarowy park ze ścieżkami spacerowymi i fontanną oraz dodatkowymi budynkami pełniącymi funkcje rekreacyjne. Cena zamku to ponad 3 mln euro, czyli ponad 14,5 mln złotych.