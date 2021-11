Za nami Narodowe Święto Niepodległości. W dniu tym rozmyślamy często o historii naszego kraju, której świadkami są zabytkowe nieruchomości. Przyjrzeliśmy się polskim zabytkom wystawionym na sprzedaż i wybraliśmy 8 najdroższych pałaców i dworów.

Pałac i hotel za 16 mln złotych

Zamek na ziemi kłodzkiej

Pałac w Rudnie

Pałac na ziemi lubuskiej

Pałac Myśliwski w Łodzi

Pałac w Małopolsce

Pałac może wydawać się na pierwszy rzut oka ruiną, lecz posiada on wysoką wartość historyczną i ma zdecydowanie potencjał inwestycyjny.

Neogotycki pałac w Wielkopolsce

Na przynależącej do pałacu działce o powierzchni 8 ha znajdziemy także malowniczy park o powierzchni 0,4 ha – rosną tu wielowiekowe drzewostany klonu, jesionu, grabu, buku czy wierzb.

Pałac na wodzie

Zaklęta w murach historia to największy atut tysięcy dworów i pałaców rozsianych po całym naszym kraju. Okazuje się, że zabytki takie można nie tylko zwiedzać, ale również w nich zamieszkać. Są to też idealne miejsca, do prowadzenia hotelu czy restauracji. HRE Investments przedstawia 8 najdroższych polskich zabytków z grona pałaców i zamków, które są dziś wystawione na sprzedaż.W województwie opolskim znajduje się najdroższa nieruchomość z naszego zestawienia. Przedmiotem oferty jest barokowy zespół pałacowo-parkowy wybudowany w latach 1730-1750. Cały obiekt to 2,8 tys. m kw. powierzchni użytkowej oraz 24 ha otaczającej go działki. Całość kupić można za 16 mln złotych.Za tę cenę staniemy się jednak właścicielem zabytkowego pałacu, w którym obecnie znajduje się ekskluzywny hotel. Dodatkowo wejdziemy w posiadanie zabytkowej powozowni, domków kempingowych, karczmy nad stawem, stajni z 6 boksami i boiska piłkarskiego. Na 24-ha działce znajdziemy również park ze stawem i wyspą oraz strumieniem, który przecina całą posiadłość. Wszystkie te obiekty stwarzają atrakcyjną ofertę rozrywki – możemy łowić ryby, pływać łódką, jeździć konno czy po prostu spacerować alejami w otoczeniu drzew.Jeżeli ktoś myśli o zakupie inwestycyjnym zapewne zainteresują go informacje na temat hotelu. Pałac mieści 25 eleganckich pomieszczeń, w których znajdziemy również komnaty i apartamenty. Łącznie obiekt posiada 60 miejsc noclegowych. Dodatkowo do hotelu przynależy restauracja mogąca pomieścić 150 gości.Kolejny obiekt wpisany do rejestru zabytków to zespół zamkowo-pałacowy w Międzylesiu, w województwie dolnośląskim. Pierwsze informacje mówiące o budowie kompleksu sięgają XIV wieku, ale jego zasadniczą budowę datuje się na wiek XVI-XVII. Zespół położony jest nieopodal kłodzkiego rynku miejskiego i jest otoczony parkiem ze stawem o powierzchni prawie 2 ha. Całkowita powierzchnia użytkowa pałacu wraz z resztą zabudowań to 9 tys. m kw.Podobnie jak opolski obiekt tak i tutaj obecnie mieści się hotel. Oferuje 70 miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie. Do atrakcji zaliczyć można działającą galerię sztuki współpracującą z Muzeum Ziemi Kłodzkiej, kino plenerowe, strefę SPA czy basen mieszczący się w lochach zamku.Cena wywoławcza pałacu to obecnie prawie 2 mln euro, ale netto. Przeliczając na złotówki oraz dodając do ceny podatek VAT trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 11,3 mln złotych.Trzecia najdroższa oferta to doskonała propozycja dla mieszkańców stolicy, którzy poszukują miejsca na weekendowy odpoczynek. Pałac znajduje się w miejscowości Rudno, położonej na południowy wschód od Warszawy – 20 min drogi. Klasycystyczny pałac z początku XIX wieku został zaprojektowany dla rodziny Chrzanowskich przez Hilarego Szpilowskiego i jest wpisany do rejestru zabytków. Na nieruchomość składa się 1,2 tys. m kw. powierzchni użytkowej, 450 m kw. powierzchni mieszkalnej oraz 90 tys. m kw. działki. Wszystko nabędziemy za prawie 11 mln złotych.Powierzchnia mieszkalna pałacu to 12 łazienek, 9 sypialni, 5 pokoi, jadalnia, kuchnia ze spiżarnią, garderoby, 2 salony. W pałacowych piwnicach czeka na nas za to szereg atrakcji – basen, sauna, siłownia oraz winiarnia.W zachodniej części kraju odnajdziemy historyczną propozycję w województwie lubuskim. Historia dworu sięga 1865 roku, kiedy to rozpoczęto jego budowę. W II połowie XX wieku w budynku mieściły się biura oraz mieszkania pracownicze PGR-u. W następnych latach pozostawał niezamieszkany. Po tym czasie został poddany gruntownej rewitalizacji. Cena ofertowa tej nieruchomości to 8 mln złotych.Wpisany do rejestru zabytków, neogotycki pałac to prawie 900 m kw. powierzchni na dwóch kondygnacjach. Od strony północnej budynek posiada wieżę zegarową zwieńczoną krenelażem. Pałac otoczony jest parkiem o powierzchni 6,3 ha, w którym znajdziemy drzewa bukowe i dęby.Zabytkowy obiekt także z XIX wieku odnajdziemy tym razem w Łodzi, w dodatku na terenie rezerwatu przyrody. Wszystko to dosłownie kilka minut drogi od centrum. Propozycja ta kosztuje 7,5 mln zł.Sam budynek wzniesiono w 1896 roku. Po wojnie został odbudowany dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, a basztę zrekonstruowano w 1992 roku. Obiekt hotelowy w pałacu składa się z 15 pokoi gościnnych, gabinetu, salonu, sypialni, kuchni, sauny, baru, pomieszczeń gospodarczych. Wszystkie pomieszczenia są rozmieszczone na 631 m kw. Otoczenie pałacu myśliwskiego to idealne miejsce na spacery – mamy tutaj park i las oraz staw, który jest częścią rzeki Bzury.Mamy również propozycję dla osób, które nie chcą kupować zaadaptowanych już nieruchomości, lecz urządzić ją całkowicie od podstaw po swojemu. Taką ofertę odnajdziemy w Zagórzanach. Pałac może wydawać się na pierwszy rzut oka ruiną, lecz posiada on wysoką wartość historyczną i ma zdecydowanie potencjał inwestycyjny. Pomimo stanu budynku, jego cena nie odbiega od wyremontowanych już obiektów. Właściciel żąda bowiem 6,9 mln zł.Pałac ukończono w 1834 roku, a projekt opracowała Franciszka Maria Lanci na zlecenie Tadeusza Skrzyńskiego. W okresie międzywojennym obiekt uchodził za jedną z najcenniejszych rezydencji zabytkowych w Polsce. Powierzchnia użytkowa tej nieruchomości to prawie 3 tys. m kw., na którą składają się aż trzy kondygnacje. Budynek otacza park o powierzchni 14 ha ze stawem.W 2008 roku rozpoczęty został remont pałacu. Od tego czasu budynek pokryto dachem, odbudowano zniszczone części murów poddasza i II piętra. Dodatkowo odrestaurowano prawie całe jedno piętro obiektu.Kolejną propozycją jest wyceniony na 5,9 mln złotych zespół pałacowo-parkowy w Krześlicach (Wielkopolska). Za tę cenę kupimy 960 m kw. powierzchni użytkowej w neogotyckim pałacu z 1860 roku. Podobnie jak w przypadku pałacu na ziemi lubuskiej tak i tutaj obiekt był w trakcie swojego istnienia przekształcony na siedzibę Spółdzielni Produkcyjnej, a później PGR. Po tym okresie budynek odzyskał świetność w wyniku gruntownej rewitalizacji.Przy pałacu znajdziemy także oficynę pochodzącą z XIX wieku oraz budynki folwarczne. W środku pałacu mieści się natomiast 20 pokoi, z których każdy wyposażony jest w osobną, prywatną łazienkę. Poza podstawowymi pomieszczeniami mamy do dyspozycji restaurację wraz z salą balową, jadalną i kominkową.Na przynależącej do pałacu działce o powierzchni 8 ha znajdziemy także malowniczy park o powierzchni 0,4 ha – rosną tu wielowiekowe drzewostany klonu, jesionu, grabu, buku czy wierzb. Cały pałac otoczony jest rowem melioracyjnym połączonym ze stawem. Prawdziwie romantyczną scenerię dopełnia most, po którym wjeżdża się na teren posesji.Niewiele dalej, bo w województwie zachodniopomorskim, znajdziemy ofertę zaledwie 40 km od Szczecina. Na zespół pałacowo-parkowy składa się 18-hektarowa działka oraz budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1,3 tys. m kw. Za to wszystko przyjdzie nam zapłacić niemal 4,3 mln zł netto, czyli prawie 5,3 mln zł brutto.Pochodzący z 1856 roku zabytkowy pałac w neorenesansowym stylu zbudowany jest z dwóch kondygnacji. Wśród pałacowej zabudowy odnajdziemy trzy sale restauracyjne, sale balowe, taras widokowy oraz pomieszczenia rekreacyjne. W pałacu są oczywiście również sypialnie, które łącznie tworzą 26 miejsc noclegowych. Ofertę jak i malownicze otoczenie pałacu dopełnia jezioro o powierzchni 4 ha.