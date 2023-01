Osiedle domów Neo Natolin powstaje na warszawskim Wilanowie.

Na warszawskim Wilanowie, przy ul. Stefana Korbońskiego, powstanie osiedle domów jednorodzinnych Neo Natolin. Nowa inwestycja to 300 domów w zabudowie bliźniaczej. Domy połączone będą garażami, a każdy z nich będzie posiadał działkę o powierzchni od ok. 580 mkw. do 990 mkw. Prace budowlane już ruszyły.

Neo Natolin to projekt grupy deweloperskiej Real Management S.A., która na 36,5-hektarowej działce docelowo wybuduje 300 domów wraz z infrastrukturą rekreacyjną.Domy powstaną w zabudowie bliźniaczej i będą połączone ze sobą jedynie garażami, co zapewni maksimum prywatności mieszkańcom. Każdy z lokali mieszkalnych będzie posiadał działkę o powierzchni od ok. 580 mkw. do 990 mkw., a 70 proc. powierzchni działki każdego budynku będzie biologicznie czynne. Na terenie osiedla planowane są liczne zielone przestrzenie, wspólne skwery, staw czy zakątki z małą architekturą.Obecnie prowadzone są prace ziemne w zakresie wymiany gruntu, przygotowywane jest także podłoże pod drogi publiczne i wewnętrzne inwestycji oraz trwają prace nad wykonaniem specjalnych platform umożliwiających posadowienie płyt fundamentowych pod budowę domów. Dotychczas wykonano pięć platform i przekazano je firmie wykonawczej, która będzie realizowała płytę fundamentową.Wykonawcami prac budowlanych pierwszego etapu zostały firmy DTM sp. j. oraz Totalbud S.A. W styczniu 2023 r. rozpoczęły one prace m.in. w zakresie wykonania stanu surowego otwartego, instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych. W niedalekiej przyszłości planowane jest wznoszenie ścian konstrukcyjnych pierwszych pięciu domów.W niedalekiej odległości od powstającego osiedla znajdują się m.in. szkoły (w tym jedne z najbardziej prestiżowych w Warszawie), przedszkola, centra medyczne, wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze, Galeria Ursynów czy restauracje. Z kolei dzięki bliskości terenów takich, jak np. Rezerwat Przyrody Las Natoliński czy Las Kabacki, Neo Natolin zapewni swoim mieszkańcom dostęp do terenów zielonych i zaoferuje wiele możliwości rekreacyjnych i sportowych.Inwestycja jest świetnie skomunikowana z centrum Warszawy oraz zapewnia dogodne połączenie z obrzeżami miasta. Niedaleko osiedla znajduje się stacja metra Kabaty, a także przystanki komunikacji miejskiej. Dużym atutem jest także bliskość trasy S2.Autorem projektu architektonicznego całego osiedla jest renomowana pracowania APA Wojciechowski. Firma Internity Home wesprze natomiast przyszłych mieszkańców w projektowaniu i aranżacji wnętrz.Real Management S.A. uruchomił już proces sprzedaży domów Neo Natolin. Inwestycja ta jest trzecim projektem firmy z kategorii zabudowy jednorodzinnej. Spółka w swoim portfolio posiada także Rezydencje Chojnów, obejmujące 30 domów oraz Rezydencje Pałacowa z 48 luksusowymi budynkami.