Najem mieszkania tańszy niż rata kredytu

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w IV kwartale 2021 roku koszty najmu rosły, najmocniej w segmencie dużych mieszkań, gdzie wzrost wyniósł 7,6% r/r. Obecnie rentowność inwestycji w mieszkanie wynosi średnio 4,1% netto.

Przeczytaj także: Stawki najmu mieszkania wróciły do stanu sprzed pandemii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie najbardziej wzrosły stawki najmu?

Jaka jest rentowność inwestycji w mieszkanie?

Co jest tańsze - najem czy rata kredytu?



Najem już wszędzie tańszy niż rata

W długim okresie wciąż bardziej opłaca się zakup niż najem

W porównaniu do IV kw. 2020 r. stawki najmu największych mieszkań, tych o powierzchni powyżej 60 m2, najbardziej wzrosły we Wrocławiu - o 16%. O 11% wzrosły stawki w Poznaniu, a o 12% - w Szczecinie i Bydgoszczy.Stawki najmu małych mieszkań (do 35 m2) najbardziej wzrosły w Szczecinie (12%), Wrocławiu (12%) i Gdańsku (10%). W przypadku lokali średniej wielkości (35 – 60 m2) wzrosty powyżej 10% odnotowano we Wrocławiu (12%), Poznaniu (12%), Gdańsku (11%) Toruniu (10%) i Gdyni (10%).Oferta mieszkań na wynajem od września konsekwentnie się kurczyła. W grudniu dostępnych na wynajem było o 35% mniej unikalnych ofert niż we wrześniu i aż o 60% mniej niż w marcu 2021 r., kiedy była dostępna rekordowa liczba ogłoszeń.Pomimo wzrostów stawek najmu rentowność inwestycji w mieszkanie lekko spadła za sprawą jeszcze mocniejszego wzrostu cen mieszkań. W sytuacji, gdy lokal był zamieszkany przez pełne 12 miesięcy, to przeciętna rentowność inwestycji w 50-metrowe mieszkanie spadła z 4,4% netto przed rokiem do 4,1% netto. Gdyby natomiast mieszkanie przed miesiąc stało puste, to rentowność wynosiłaby 3,6% netto. Jest to zyskowność już po doliczeniu dodatkowych kosztów takich jak prowizja pośrednika (3%), PCC (2%) przy założeniu, że kupujemy z rynku wtórnego, taksa notarialna i wypisy, odświeżenie po zakupie, meble, cykliczne nakłady na odświeżenie i drobne naprawy, ubezpieczenie nieruchomości, podatek ryczałtowy (8,5%) oraz zarządzanie najmem (10% od przychodu).Mieszkania na wynajem mogą w najbliższym czasie cieszyć się zwiększonym zainteresowaniem. Z jednej strony zagrożenie wojną na Ukrainie może doprowadzić do nowej fali imigrantów, którzy muszą przecież gdzieś mieszkać. Po drugie wysokie ceny mieszkań w połączeniu z rosnącym oprocentowanie kredytów hipotecznych powodują, że część Polaków nie może pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania. To zapewne spowoduje, że młodzi będą zmuszeni dłużej korzystać z najmowanego lokalu.Sprzyjać temu będzie to, że koszty najmu są niższe niż rata. Dotyczy to wszystkich analizowanych przez nas miast. Największa różnica dotyczy Krakowa, gdzie najem 70-metrowego mieszania jest tańszy aż o 1 820 zł w porównaniu z ratą kredytu. Co ciekawe w Krakowie nawet w przypadku średniej wielkości mieszkania różnica przekracza 1000 zł. Najbardziej zbliżone stawki najmu i raty kredytu występują w przypadku małych mieszkań w Szczecinie (różnica 24 zł) i średniej wielkości lokali w Częstochowie (różnica 31 zł).Warto jednak dodać, że takie porównanie może wprowadzać w błąd. W długim okresie zakup mieszkania wciąż jest znacznie bardziej opłacalny. Gdy kredyt zostanie spłacony, to możemy przestać płacić raty. W każdej chwili możemy też sprzedać mieszkanie i w ten sposób odzyskać np. kilkaset tysięcy złotych. W przypadku najmu płacić będziemy tak długo jak chcemy mieszkać i nie mamy możliwości odzyskania tych pieniędzy. Poza tym po okresie wysokich stóp procentowych zapewne znów one spadną, a wraz z nimi raty.Na koniec warto dodać, że nie wszyscy rozwiązują problemy ze zdolnością kredytową poprzez najem. Planując założenie rodziny często chcemy poczucia bezpieczeństwa, czyli aby dziecko urodziło się już w naszym mieszkaniu. W sytuacji spadającej zdolności kredytowej wiele par decyduje się na obniżenie kwoty kredytu. Kupują więc np. mniejszy lokal niż planowali lub wybierają lokalizację bardziej oddaloną od centrum miasta lub w ogóle poza miastem. To ostatnie rozwiązanie jest szczególnie popularne w sytuacji, jeśli ktoś pracuje w branży, w której możliwa jest praca zdalna.