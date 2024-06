Moderna Helenów od ATAL w Łodzi w sprzedaży

ATAL wprowadził do oferty 234 mieszkania w inwestycji Moderna Helenów w Łodzi. To budynek z wewnętrznym dziedzińcem, otoczony zielenią i bardzo dobrze skomunikowany z centrum miasta. Ceny m kw. mieszkania kształtują się od 9 900 do 12 800 zł.

ATAL wzniesie jeden budynek, zaprojektowany w kształcie ściętego prostokąta podzielonego na 3 sekcje, które stworzą wewnętrzny dziedziniec.

Moderna Helenów powstanie przy ul. Smugowej w Łodzi. ATAL wzniesie jeden budynek, zaprojektowany w kształcie ściętego prostokąta podzielonego na 3 sekcje, które stworzą wewnętrzny dziedziniec.Moderna Helenów to 234 mieszkania o zróżnicowanych metrażach: od kompaktowych kawalerek (M1) po przestronne apartamenty z kilkoma sypialniami (M4). Najmniejsze lokale mają ok. 25 mkw.; największe ponad 111 mkw.Wnętrza będą charakteryzować się wysokim standardem wykończenia. Duże okna nie tylko doświetlą pomieszczenia, lecz także pozwolą cieszyć się widokiem na zewnętrzne tereny zielone.W podziemnej części budynku zaprojektowany został dwukondygnacyjny garaż podziemny z 206 miejscami parkingowymi oraz pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie.W północnej części osiedla powstanie strefa rekreacji - miejsce spotkań i relaksu dla mieszkańców. Przestrzenie wspólne wraz z terenami rekreacyjnymi zostaną starannie zagospodarowane i obsadzone zielenią, aby umożliwić aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Sprzyjać temu będą także pobliskie parki – Ocalałych, Helenów i Staromiejski.Moderna Helenów jest świetnie skomunikowana. Można z niej szybko dostać się do centrum, Manufaktury, czy na ulicę Piotrkowską, oferującą liczne atrakcje kulturalne i rozrywkowe. Zlokalizowane w pobliżu inwestycji przystanki autobusowe i tramwajowe zapewnią szybki i wygodny dojazd do każdego zakątka Łodzi. W najbliższej okolicy znajdują się także liczne sklepy, placówki zdrowia, szkoły oraz kawiarnie i restauracje. Bliskość głównych węzłów komunikacyjnych, takich jak dworzec PKP Łódź Fabryczna, umożliwi sprawne podróże do innych miast w Polsce.Sprzedaż mieszkań prowadzi łódzkie biuro ATAL, mieszczące się przy ul. Drewnowskiej 43a lok. LB1.Zakres cenowy mieszkań w stanie deweloperskim: od 9 900 do 12 800 zł za mkw. Za dopłatą klienci mogą skorzystać z opcji pakietu wykończeń „pod klucz” ATAL Design.Klienci zainteresowani wykończeniem lokali „pod klucz”, mogą skorzystać z jednej z trzech dostępnych opcji przewidzianych w programie ATAL Design. Ceny pakietów: Basic – 999 zł; Optimum 1249 zł; Premium – 1499 zł za mkw.