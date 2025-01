Hipoteczna Park - nowa inwestycja mieszkaniowa ATAL w Łodzi

Hipoteczna Park to nowa inwestycja ATAL, która powstanie w Łodzi. Deweloper wprowadził do oferty 204 mieszkania i 15 lokali usługowych, które powstaną w 2 budynkach dwusegmentowych. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim mieszczą się w przedziale od 9 400 do 11 700 zł za mkw.

Hipoteczna Park to mieszkania o zróżnicowanych metrażach (32 - 106 mkw.) – od kawalerek po przestronne lokale czteropokojowe. Każde będzie wyposażone w balkon, loggię lub taras, a mieszkania na parterze w prywatne ogródki. Przemyślany układ pomieszczeń oraz możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz zapewnią mieszkańcom wygodę i swobodę w dostosowywaniu przestrzeni do swoich potrzeb.Kupujący mogą także wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Są w nim dostępne cztery pakiety, różniące się rodzajem materiałów i ceną, tj.: Invest, Basic, Optimum oraz Premium.Na parterach budynków zaplanowano aż 15 lokali usługowych, które pozwolą mieszkańcom załatwiać codzienne sprawy bez potrzeby opuszczania osiedla. Dodatkowo, w ramach projektu powstanie budynek o powierzchni 24 mkw., który zostanie przekazany na potrzeby mieszkańców.Ważnym elementem projektu jest rewitalizacja zaniedbanego parku na rogu ulic Hipotecznej i Srebrnej, który stanie się przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców. Prace obejmą nowe nasadzenia, pielęgnację istniejącej zieleni oraz stworzenie miejsc do wypoczynku, takich jak alejki spacerowe, ławki, skwery zieleni i plac zabaw dla dzieci.Bliskość terenów zielonych, w tym Parku Julianowskiego, umożliwi codzienny kontakt z naturą, a dogodna lokalizacja szybki dostęp do centrum miasta i innych kluczowych punktów Łodzi. W pobliżu inwestycji znajdują się bowiem główne arterie drogowe, a także przystanki tramwajowe i autobusowe.W dzielnicy są ponadto realizowane przystanki budowanego obecnie tunelu średnicowego, łączącego dworce Łódź Fabryczna/Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Najbliższy z nich, przystanek Łódź Koziny, będzie multimodalnym węzłem przesiadkowym zlokalizowanym u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej, tj. ok. 1,5 km od inwestycji. To nowe rozwiązanie komunikacyjne pozwoli mieszkańcom szybko przejechać pod ziemią z jednego końca miasta na drugi.Okolica ul. Hipotecznej jest także bogata w infrastrukturę. Znajdują się tu m.in. sklepy, szkoły, przedszkola i punkty usługowe. Niedaleko stąd również do Manufaktury, największego centrum handlowo-rozrywkowego w Łodzi, z licznymi sklepami, restauracjami oraz atrakcjami kulturalnymi. Położenie nieopodal ulicy Piotrkowskiej oraz Pałacu Izraela Poznańskiego stwarza dodatkowe możliwości obcowania z historią i kulturą miasta.