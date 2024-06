ATAL Zawiślańska Wille Miejskie w Gdańsku już w sprzedaży

ATAL rozpoczął budowę i sprzedaż mieszkań w inwestycji Zawiślańska Wille Miejskie w Stogach - nadmorskiej dzielnicy Gdańska. Do oferty trafiły 64 lokale premium w 16 kameralnych budynkach.

Przeczytaj także: ATAL Symbioza w Gdyni już w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ATAL Zawiślańska Wille Miejskie - wizualizacja 1 W ramach inwestycji powstanie 16 kameralnych budynków, z czterema mieszkaniami w każdej z willi, tj. w sumie 64 lokale. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ATAL Zawiślańska Wille Miejskie - wizualizacja 3 Mieszkania dostępne będą w cenie od 13 900 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: II etap osiedla Żerniki Na Novo

W ramach inwestycji dostępne są mieszkania o powierzchni od ok. 44 do 92 mkw. i układach od 2 do 4 pokoi. Ceny za mkw. mieszkania w stanie deweloperskim zaczynają się od 13 900 zł. Za dodatkową opłatą możliwe jest wykończenie mieszkania „pod klucz” w ramach programu ATAL Design.Wszystkie mieszkania wyposażone będą w przestronne balkony lub przydomowe ogródki. Zaplanowano też rowerownie oraz rodzinne i zadaszone miejsca parkingowe. Zwolennicy e-mobilności będą mieć możliwość wzbogacenia swoich miejsc postojowych o stacje ładowania pojazdów elektrycznych.Ponad połowę obszaru osiedla willowego Zawiślańska Wille Miejskie stanowi zieleń. Wśród ekologicznych rozwiązań jest zrównoważony system odwadniający - wody deszczowe będą dostarczane do sieci miejskiej oraz efektownych ogrodów, które wypełni bogata i bioróżnorodna roślinność. Na terenie inwestycji przewidziano również miejsca rekreacji i wypoczynku, w tym plac zabaw, które sprzyjać będą relaksowi.Stogi to nadmorska, kameralna dzielnica Gdańska. Inwestycja ATAL Zawiślańska Wille Miejskie usytuowana jest w pobliżu szerokiej, piaszczystej plaży Stogi, która przez wiele osób uznawana jest za najpiękniejszą w Gdańsku. To ciche, ustronne miejsce ma także inne walory turystyczno-rekreacyjne, np. porastający wydmy Las Miejski, po którym można spacerować lub jeździć na rowerze.Za sprawą Narodowego Centrum Żeglarstwa, które oferuje rejsy jachtami motorowymi, okolice Stogów to prawdziwy raj dla entuzjastów sportów wodnych. Z kolei w otulinie nadmorskiego lasu zlokalizowane są dwa osobne akweny – Jezioro Pusty Staw oraz Jezioro Bursztynowe, a nieco dalej unikalny obszar przyrodniczy - rezerwat przyrody „Ptasi Raj”.Stogi, mimo że położone z dala od miejskiego zgiełku, są dobrze skomunikowane z innymi punktami miasta i trójmiejskiej aglomeracji. W pobliżu inwestycji zlokalizowany jest przystanek tramwajowy, z którego szybko można dojechać do centrum Gdańska. Niedaleko stąd też do głównych arterii komunikacyjnych, w tym drogi krajowej nr 89.Dzielnica Stogi jest dobrze rozwinięta pod względem infrastruktury. Dziesięć minut spacerem od inwestycji zlokalizowana jest szkoła podstawowa. W pobliżu usytuowane są przedszkole, pływalnia oraz Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury. Nie brak również placówek handlowo-usługowych.