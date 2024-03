W Łodzi powstanie osiedle Blask

Trei Real Estate Poland wybuduje w Łodzi, przy ulicy Smugowej, osiedle Blask. W pierwszym etapie tej inwestycji powstanie 101 mieszkań o metrażach od 27 do 114 mkw. zlokalizowanych w 6-kondygnacyjnym budynku B oraz 96 podziemnych miejsc parkingowych. Prace budowlane ruszą w II połowie 2024 roku, a ich ukończenie planowane jest na 2026 rok. Za koncepcję architektoniczną odpowiada studio neoprojekt Wojciech Netzel.

Nowoczesne osiedle z industrialnymi inspiracjami

13 parków i Manufaktura

Mieszkanie w kultowej dzielnicy

Wybór Bałut na naszą drugą inwestycję deweloperską w Łodzi to efekt szeregu analiz, potwierdzających stale rosnącą popularność tej dzielnicy wśród osób decydujących się na zakup mieszkania. Poza jej unikatowym charakterem wyróżnia się także doskonałą lokalizacją w obrębie miasta, pozwalającą w szybki sposób dostać się na przykład do autostrady A1, drogi ekspresowej S14, lotniska, jak również do jednych z najbardziej kultowych miejsc w Łodzi, a więc Manufaktury, ul. Piotrkowskiej czy Placu Wolności. Jestem przekonany, że osiedle Blask z nawiązką spełni wszystkie oczekiwania jego przyszłych mieszkańców, dodaje Jacek Wesołowski.

Łódź to miasto o bogatej przemysłowej tradycji, która stanowi jeden z kluczowych elementów jej dziedzictwa i lokalnej tożsamości. Pod względem designu, osiedle Blask będzie bezpośrednio odwoływało się do industrialnego rodowodu Łodzi – formy geometryczne brył budynków będą nawiązywały do fabrycznych kominów, a dzięki zastosowaniu stylowych materiałów na fasadach, łączących białe i ceglane faktury, wpiszą się w otaczający kontekst urbanistyczny. Do dyspozycji klientów Trei odda wysokie (2,7 m), dobrze doświetlone mieszkania 1, 2, 3, i 4-pokojowe o metrażach od 27 do 114 mkw. z balkonami, ogródkami, bądź tarasami na dachu. Tak szeroka oferta dostępnych lokali sprawi, że będą one doskonałym rozwiązaniem zarówno dla dużych rodzin, jak i singli czy inwestorów.W sąsiedztwie osiedla Blask zlokalizowane są między innym bałucki Stary Rynek oraz liczne przystanki komunikacji zbiorowej, a w zasięgu kilkunastominutowego spaceru spektakularne centrum handlowe Manufaktura. W promieniu 2 kilometrów od osiedla Blask znajduje się natomiast aż 13 parków, pozwalających spędzać wolne chwile na świeżym powietrzu.Bałuty przechodzą obecnie gruntowną metamorfozę, zarówno w kontekście modernizacji ciągów komunikacyjnych, jak i rewitalizacji znajdujących się tam industrialnych budynków. Skala realizowanych tam inwestycji z pewnością przełoży się na wieloaspektową konkurencyjność dzielnicy, sprawiając, że stanie się ona idealnym miejscem do życia.W perspektywie kolejnych kilku lat deweloper zrealizuje następne dwa etapy tej inwestycji, która docelowo będzie się składać z zespołu trzech budynków. Przedsprzedaż mieszkań w ramach I etapu rozpoczęła się w grudniu 2023 roku.W 2022 roku Trei zrealizował w Łodzi inwestycję Kraft na osiedlu Teofilów, które łącznie dostarczyło na lokalny rynek 191 mieszkań. Wchodzące w jego skład kameralne budynki od samego początku cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony nabywców, doceniających jego walory funkcjonalne dobrą jakość wykończenia oraz troskę o części wspólne. Poza Łodzią, Trei w I kw. 2024 roku ukończy inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu (Bacciarellego 54), a w planach ma stworzenie osiedla w podwarszawskim Milanówku oraz PRS-ów w Poznaniu i Warszawie.