Co nowe obowiązki deweloperów oznaczają w praktyce?

Wrzesień 2025 roku wprowadza kluczowe zmiany w polskim rynku deweloperskim. Nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu i Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym nakłada na deweloperów obowiązek pełnej jawności cen, codziennego raportowania do Portalu DOM oraz rozszerza rękojmię na umowy deweloperskie. Choć zmiany te wiążą się z wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi, mają na celu zwiększenie transparentności rynku oraz ochronę nabywców mieszkań.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowe obowiązki wobec nabywców i państwa muszą spełniać deweloperzy od września 2025.

W jaki sposób pełna jawność cen zmienia sposób sprzedaży mieszkań i wpływa na strategie firm.

Co oznacza codzienne raportowanie danych do Portalu DOM i jak wpływa na organizację pracy deweloperów.

Jak rozszerzenie rękojmi w umowach deweloperskich zwiększa ochronę praw nabywców i ryzyka dla firm.

Znaczenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego dla bezpieczeństwa rynku i finansów deweloperów.

Pełna jawność cen – szansa i wyzwanie dla deweloperów

Codzienne raportowanie do Portalu DOM – cyfrowa rewolucja w praktyce

Rękojmia w umowach deweloperskich – większe prawa nabywców, większe ryzyka firm

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – dodatkowy koszt, ale i większe bezpieczeństwo

Okres przejściowy minął – teraz liczy się pełna zgodność z prawem

Czy to naprawdę rewolucja na plus?