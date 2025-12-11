Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Magazyny energii stają się dziś kluczowym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznych, pozwalając na zwiększenie autokonsumpcji oraz realne obniżenie rachunków za prąd. Dzięki możliwości przechowywania nadwyżek energii produkowanej w ciągu dnia, gospodarstwa domowe zyskują większą niezależność od sieci i ochronę przed wzrostem cen energii. Ekspert Solplanet wyjaśnia, jak dobrać i wykorzystać magazyn w praktyce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest magazyn energii i jak działa w połączeniu z fotowoltaiką?

Jak dobrać pojemność i moc magazynu do potrzeb domu jednorodzinnego?

Na czym polega AC coupling i jak podłączyć magazyn do istniejącej instalacji?

Czym jest magazyn energii?

Gospodarstwa domowe z instalacją fotowoltaiczną zużywają tylko niewielką część wyprodukowanej energii na bieżące potrzeby. Odpowiednio dobrany magazyn energii może znacząco zwiększyć ten poziom, co ma duże znaczenie dla domowego budżetu – mówi Mariusz Jackiewicz, Technical Support Manager w Solplanet.

Jak wybrać odpowiedni magazyn energii?

1. Pojemność vs. moc

Pojemność (kWh): To ilość energii, jaką magazyn może zgromadzić – analogicznie do pojemności zbiornika na wodę. Przeciętny dom zużywa dziennie od 10 do 20 kWh, dlatego często magazyn o pojemności 5 kWh nie pokryje całego zapotrzebowania. Urządzenia, które można z czasem rozbudować, takie jak te z serii G2 Solplanet (do niemal 82 kWh), są najbardziej elastyczne.

To ilość energii, jaką magazyn może zgromadzić – analogicznie do pojemności zbiornika na wodę. Przeciętny dom zużywa dziennie od 10 do 20 kWh, dlatego często magazyn o pojemności 5 kWh nie pokryje całego zapotrzebowania. Urządzenia, które można z czasem rozbudować, takie jak te z serii G2 Solplanet (do niemal 82 kWh), są najbardziej elastyczne. Moc (kW): Określa, jak szybko magazyn może dostarczyć zgromadzoną energię – to jak przekrój rury odprowadzającej wodę. Maksymalna moc, jaką można uzyskać z magazynu limituje zarówno magazyn energii jak i sam falownik. Orientacyjnie to około 50% jego pojemności.

2. Bezpieczna technologia baterii

Magazyny, w których zastosowano technologię LiFePO4, są znacznie mniej podatne na przegrzanie i samozapłon. Wytrzymują też znacznie więcej cykli ładowania i rozładowania, co przekłada się na dłuższą żywotność całego systemu – wyjaśnia ekspert Solplanet.

Jak dołączyć magazyn do już istniejącej instalacji? Możliwości AC coupling

Energia DC z paneli jest konwertowana na AC przez istniejący falownik on-grid i trafia do sieci domowej.

Falownik hybrydowy, podłączony po stronie AC, monitoruje przepływ energii.

Nadwyżka energii AC (produkcja PV przewyższająca bieżące zużycie) może być pobierana przez falownik hybrydowy i konwertowana na DC, aby naładować magazyn.

W przypadku niedoboru produkcji PV lub w nocy energia DC z magazynu jest konwertowana z powrotem na AC przez falownik hybrydowy i zasila domowe urządzenia.

AC coupling może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla wielu właścicieli instalacji PV. Umożliwia bezproblemową integrację istniejących instalacji fotowoltaicznych z nowymi magazynami energii, wykorzystując już zainstalowane falowniki on-grid do ładowania magazynu po stronie AC. Falownik hybrydowy przejmie na siebie funkcję precyzyjnego zarządzania przepływem energii – dodaje Mariusz Jackiewicz.

Co daje magazyn energii? Jak podnosi autokonsumpcję oraz niezależność energetyczną?

1. Maksymalizacja autokonsumpcji i oszczędności

Autokonsumpcja: Dzięki trybowi pracy z priorytetem zużycia własnej energii w ciągu dnia energia ze słońca zasila sprzęty domowe, a dopiero później ładuje magazyn. Wieczorem lub w pochmurne dni urządzenia wykorzystują zmagazynowaną energię, minimalizując pobór z sieci.

Dzięki trybowi pracy z priorytetem zużycia własnej energii w ciągu dnia energia ze słońca zasila sprzęty domowe, a dopiero później ładuje magazyn. Wieczorem lub w pochmurne dni urządzenia wykorzystują zmagazynowaną energię, minimalizując pobór z sieci. Ograniczenie kosztów przesyłu: W pierwszej kolejności energia jest wykorzystywana lokalnie, bez potrzeby oddawania jej do operatora, co pozwala uniknąć kosztów związanych z przesyłem – składowej stanowiącej blisko połowę ceny prądu.

2. Wzrost niezależności i bezpieczeństwo energetyczne

Działanie Off-grid: Kluczowy jest wybór falownika hybrydowego z funkcją EPS (Emergency Power Supply) lub Full Backup, który potrafi działać niezależnie od sieci – w trybie wyspowym. W razie awarii następuje błyskawiczne przełączenie (w milisekundach) na zasilanie z magazynu, co zapewnia podtrzymanie pracy kluczowych urządzeń (oświetlenie, lodówka, router).

Kluczowy jest wybór falownika hybrydowego z funkcją EPS (Emergency Power Supply) lub Full Backup, który potrafi działać niezależnie od sieci – w trybie wyspowym. W razie awarii następuje błyskawiczne przełączenie (w milisekundach) na zasilanie z magazynu, co zapewnia podtrzymanie pracy kluczowych urządzeń (oświetlenie, lodówka, router). Ochrona przed deficytami: Magazyn pomaga radzić sobie w sytuacjach deficytu prądu w sieci, który według prognoz PSE ma rosnąć do 6,8 GW w 2034 roku.

Wykorzystaj magazyn energii sprytnie – bez skomplikowanych algorytmów

maksymalnie wykorzystać energię z własnych paneli,

zminimalizować odsprzedaż po stawkach, które w południe są wyjątkowo niskie,

zachować zgromadzoną energię na później – gdy ceny prądu w godzinach wieczornych rosną, a zapotrzebowanie domowe jest największe.