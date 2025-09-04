Budowa domu w 2026 roku - nowe zasady i ważne terminy, które musisz wziąć pod uwagę już teraz © wygenerowane przez AI

Budowa domu w 2026 roku będzie wymagać szczególnej uwagi inwestorów, ze względu na rewolucyjne zmiany w przepisach planistycznych, które wejdą w życie 1 lipca 2026. Nowe regulacje mogą ograniczyć możliwość zabudowy działek bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), dlatego wszyscy planujący inwestycję powinni już teraz zadbać o decyzje o warunkach zabudowy (WZ). Wiosna 2026 zapowiada się więc jako okres intensywnych działań oraz ostrożnego planowania kredytowego i projektowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w przepisach planistycznych obowiązują od 1 lipca 2026 roku i ich wpływ na budowę domu

Dlaczego do czerwca 2026 warto uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ) i jakie niesie to konsekwencje

Na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu domu w kontekście nowych wymagań formalnych

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych wspierających budowę domu

Nowe zasady od lipca 2026 – rewolucja w planowaniu przestrzennym

Działki bez MPZP, spoza wyznaczonych stref planu ogólnego, mogą utracić możliwość zabudowy na czas nieokreślony aż do momentu uchwalenia nowego planu. To nie jest kosmetyczna nowelizacja, ale prawdziwa rewolucja w systemie planowania przestrzennego. Jeśli działka nie ma MPZP, a decyzji WZ nie uprawomocni się przed 1 lipca 2026, może to narazić plany inwestorów na poważne opóźnienia – komentuje Wojciech Rynkowski, ekspert portalu Extradom.pl.

Projekt domu – decyzja na dekady

Dobrze przemyślany projekt nie starzeje się po kilku sezonach. To inwestycja w spokój, komfort i ekonomiczną eksploatację – komentuje Wojciech Rynkowski.

Kredyt hipoteczny – finansowe fundamenty inwestycji

Na rynku kredytowym panuje obecnie umiarkowany optymizm. Pojawiają się sygnały o możliwym poluzowaniu polityki kredytowej, niższe stopy procentowe NBP, obniżki marż w bankach oraz możliwe złagodzenie rekomendacji KNF. Warto jednak traktować to jako prognozy, a nie przesądzone zmiany – ocenia Wojciech Rynkowski.



– Według danych GUS w pierwszym półroczu 2025 r. inwestorzy indywidualni uzyskali o ok. 5,8% więcej pozwoleń na budowę niż rok wcześniej, co może świadczyć o ostrożnym ożywieniu w tym segmencie.

