Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Rosnące koszty życia, ograniczona podaż nowych mieszkań i wysokie czynsze sprawiają, że w Europie coraz trudniej o własne lokum. Z 14. edycji raportu Deloitte Property Index wynika, że w 2024 r. liczba nowych inwestycji spadła w większości krajów, a mediana cen w 75 analizowanych miastach wzrosła do 3 739 euro/mkw. Polska zanotowała najwyższy wzrost cen w regionie – średnio o ponad 19 proc. – co pogłębia problem dostępności mieszkań, szczególnie w największych aglomeracjach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniały się w ostatnim czasie ceny mieszkań i czynszów najmu w Europie?

Które miasta i kraje są najdroższe, a które najtańsze pod względem poziomu cen nieruchomości?

Jak na tle innych państw regionu prezentuje się dostępność mieszkań w Polsce?

Dlaczego podaż nowych lokali maleje i jakie są prognozy dla rynku?

Warszawa nie odstaje cenowo od innych dużych miast w Polsce tak bardzo, jak stolice Europy Zachodniej od swoich rynków krajowych. W Paryżu, Amsterdamie czy Kopenhadze kwoty w stolicy bywają nawet dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe niż średnia krajowa. W Polsce te proporcje są bardziej wyrównane, co oznacza, że presja cenowa rozkłada się na wiele ośrodków miejskich. Podobny trend widać także na rynku najmu i choć stolica pozostaje najdroższa, czynsze w Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu szybko zbliżają się do jej poziomu – mówi Dominik Stojek, partner, lider sektora nieruchomości w Polsce, Deloitte.

Dostępność cenowa mieszkań

Głównym wyzwaniem pozostaje niewystarczająca podaż

Największym wyzwaniem w całej Europie pozostaje dostępność nieruchomości. Deweloperzy mierzą się z wysokimi kosztami i trudniejszym dostępem do finansowania, co sprawia, że proces inwestycyjny jest dłuższy i droższy, a tempo zwiększania podaży mocniej ograniczone. W ponad połowie badanych krajów wolumen nowych mieszkań oddanych do użytku spadł w 2024 roku, a to oznacza, że luka między popytem a podażą będzie dalej się pogłębiać. W Polsce, mimo wysokiej ogólnej aktywności deweloperów, również widoczny jest spadek liczby oddanych lokali w największych aglomeracjach, co może prowadzić do dalszej presji cenowej. Nadzieją pozostaje rosnąca liczba pozwoleń i nowych inwestycji, bo to pierwszy sygnał, że rynek powoli przygotowuje się do odbicia, choć jego skala i tempo będą zależeć od kosztów finansowania i stabilności gospodarki – dodaje Dominik Stojek.