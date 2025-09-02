eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualnościCeny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

2025-09-02 00:15

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Polska liderką wzrostów cen mieszkań © pixabay.com

Rosnące koszty życia, ograniczona podaż nowych mieszkań i wysokie czynsze sprawiają, że w Europie coraz trudniej o własne lokum. Z 14. edycji raportu Deloitte Property Index wynika, że w 2024 r. liczba nowych inwestycji spadła w większości krajów, a mediana cen w 75 analizowanych miastach wzrosła do 3 739 euro/mkw. Polska zanotowała najwyższy wzrost cen w regionie – średnio o ponad 19 proc. – co pogłębia problem dostępności mieszkań, szczególnie w największych aglomeracjach.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania czy zakup na kredyt - co aktualnie bardziej się opłaca?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniały się w ostatnim czasie ceny mieszkań i czynszów najmu w Europie?
  • Które miasta i kraje są najdroższe, a które najtańsze pod względem poziomu cen nieruchomości?
  • Jak na tle innych państw regionu prezentuje się dostępność mieszkań w Polsce?
  • Dlaczego podaż nowych lokali maleje i jakie są prognozy dla rynku?

Miniony rok ponownie pokazał, jak bardzo rynek mieszkaniowy pozostaje wrażliwy na zmiany gospodarcze i społeczne. Rosnące koszty utrzymania, większe wymagania planistyczne i ekologiczne oraz zróżnicowana sytuacja na rynkach pracy sprawiły, że warunki kupna i wynajmu nieruchomości w poszczególnych krajach Europy różniły się jeszcze bardziej niż wcześniej. W 2024 r. obserwowano rekordowe ceny ofertowe w największych metropoliach, przy równoczesnym spadku podaży nowych mieszkań w wielu państwach regionu.

W efekcie, w niewielu miastach średnie kwoty za metr kwadratowy wynoszą mniej niż 2 500 euro. Najtaniej jest w Turcji (średnio 949 euro/mkw.), Bośni i Hercegowinie (1 482 euro/mkw.) oraz Albanii (1 620 euro/mkw.). Natomiast najdroższymi krajami są aktualnie Luksemburg (8 760 euro/mkw.), Izrael (6 131 euro/mkw.) i Wielka Brytania (5 203 euro/mkw.).

Mediana cen dla badanych 75 miast wyniosła w 2024 roku 3 739 euro/mkw. Jednak skalę kontrastów lepiej pokazują ceny minimalne i maksymalne w poszczególnych miastach. Z jednej strony w Tel Awiwie (13 970 euro/mkw.), stolicy Luksemburga (11 074 euro/mkw.), Monachium (10 800 euro/mkw.) i Paryżu (10 760 euro/mkw.) przekroczyły wartość 10 000 euro/mkw., a z drugiej – w Ankarze były one najniższe i jako jedyne były poniżej tysiąca euro (905 euro/mkw.).

W Polsce w 2024 roku ceny mieszkań po przeliczeniu na euro wzrosły przeciętnie o ponad 19 proc. r/r – to najwyższy wynik wśród analizowanych państw. Średnie kwoty za metr kwadratowy osiągnęły 2 792 euro, czyli wciąż poniżej europejskiej średniej. Może jednak zaskakiwać, że ceny w Warszawie (3 849 euro/mkw.) i Krakowie (3 800 euro/mkw.) są już porównywalne z Rzymem (3 839 euro/mkw.). Jednak wciąż utrzymują się na podobnym poziomie jak w innych miastach regionu, takich jak Budapeszt (3 863 euro/mkw.) czy Bratysława (3 909 euro/mkw.) i są zdecydowanie niższe w porównaniu m.in. z Pragą (6 121 euro/mkw.).

W przypadku czynszów najmu, dysproporcje są tak samo duże jak w przypadku cen domów i mieszkań. Najdrożej jest w Luksemburgu, gdzie opłaty za wynajem sięgają 43,4 euro/mkw. Wysokie czynsze notowane są również w Paryżu i Dublinie (odpowiednio 32 euro/mkw. i 31,7 euro/mkw.). W Polsce najdroższa pozostaje stolica kraju (17,9 euro/mkw.) co plasuje ją w stawce na 23 miejscu, pomiędzy Lizboną (18,1 euro/mkw.) a Rzymem (17,4 euro/mkw.). Z kolei Kraków (15,3 euro/mkw.), Gdańsk (14,9 euro/mkw.) i Wrocław (14,6 euro/mkw.) oscylują w okolicach europejskiej średniej.
Warszawa nie odstaje cenowo od innych dużych miast w Polsce tak bardzo, jak stolice Europy Zachodniej od swoich rynków krajowych. W Paryżu, Amsterdamie czy Kopenhadze kwoty w stolicy bywają nawet dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe niż średnia krajowa. W Polsce te proporcje są bardziej wyrównane, co oznacza, że presja cenowa rozkłada się na wiele ośrodków miejskich. Podobny trend widać także na rynku najmu i choć stolica pozostaje najdroższa, czynsze w Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu szybko zbliżają się do jej poziomu – mówi Dominik Stojek, partner, lider sektora nieruchomości w Polsce, Deloitte.

Dostępność cenowa mieszkań


Porównywanie cen ma jednak największy sens, gdy zestawimy je z zarobkami w danym kraju. Prezentowany w raporcie wskaźnik dostępności cenowej mieszkań odpowiada na pytanie, ile średnich miesięcznych wynagrodzeń należy przeznaczyć na zakup 70-metrowego lokalu w danym mieście.

W porównaniu z poprzednim rokiem, na większości rynków obserwowany był wzrost współczynnika, co oznacza, że ceny nieruchomości rosły w szybszym tempie niż wynagrodzenia. Najgorzej wygląda sytuacja w Amsterdamie, Atenach oraz Pradze, gdzie kwota za zakup takiego lokum odpowiada równowartości ponad 15-letnich przeciętnych zarobków. Natomiast w miastach jak Turyn we Włoszech czy Odense w Danii, wskaźnik ten jest nawet trzykrotnie niższy i wynosi 4,9 rocznych pensji.

W przypadku Polski najlepiej wypadają Katowice, gdzie na zakup mieszkania potrzebna była kwota odpowiadająca nieco ponad siedmiokrotności przeciętnych rocznych zarobków. Najtrudniej pod tym względem jest nadal w Warszawie – tam wskaźnik wyniósł 9,7. To jednak nadal lepszy wynik w porównaniu z innymi stolicami państw naszego regionu: Budapesztem (11,4), Bratysławą (12,3) czy Pragą (15,0).

Oprócz zmniejszających się możliwości nabywczych w związku ze wzrostem cen, drugim ważnym czynnikiem pogłębiającym problemy na ryku mieszkaniowym jest dostępność finansowania. Przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych w badanych krajach wyniosło niespełna 4 proc. Najniższe było w Bułgarii i Chorwacji – poniżej 3 proc., a najwyższe na Węgrzech – 9,35 proc. Polska znalazła się na drugim miejscu ze średnim oprocentowaniem na poziomie 7,67 proc., co oznacza, że kredyty w naszym kraju były ponad dwukrotnie droższe w porównaniu ze strefą euro. Zdaniem analityków, w większości państw w najbliższym czasie spodziewane są obniżki stóp procentowych, co mogłoby nieco poprawić sytuację nabywców mieszkań poprzez zmniejszenie kosztów kredytów hipotecznych.

Głównym wyzwaniem pozostaje niewystarczająca podaż


W dużych miastach popyt na mieszkania zdecydowanie przewyższa ich podaż, a w ponad połowie analizowanych krajów liczba nowych lokali dostarczonych na rynek w 2024 r. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem.

Największe spadki odnotowano w Finlandii (-48,5 proc.), Węgrzech (-28,7 proc.), Danii (-21,9 proc.) i Czechach (-20,4proc.). Polska, mimo spadku o 9,3 proc. r/r, nadal pozostaje w czołówce przy blisko 200 tys. mieszkań oddanych do użytku w ubiegłym roku. To czwarty wynik w zestawieniu po Turcji (586 900), Francji (330 400) i Niemczech (252 000) oraz trzeci najwyższy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (5,33) za Turcją (6,85) oraz Izraelem (5,62).

Warto jednak zauważyć, że w największych miastach sytuacja pogorszyła się i mieszkania powstają wolniej niż dotychczas. We Wrocławiu liczba nowo wybudowanych lokali spadła aż o 45 proc., a w Warszawie o 37 proc. w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat. Biorąc pod uwagę, że duże ośrodki to jednocześnie te rynki, gdzie koncentruje się popyt, istnieje obawa, że napięta sytuacja w tych miastach nie ulegnie szybkiej poprawie.

Choć deweloperzy nadal zmagają się z wysokimi kosztami i trudniejszym dostępem do finansowania, to rosnąca liczba wydanych pozwoleń i nowych inwestycji w wielu krajach daje nadzieję na stopniowe ożywienie rynku. W 14 z 27 państw odnotowano wzrost w tym obszarze, co jest znacznie lepszym wynikiem niż rok wcześniej.
Największym wyzwaniem w całej Europie pozostaje dostępność nieruchomości. Deweloperzy mierzą się z wysokimi kosztami i trudniejszym dostępem do finansowania, co sprawia, że proces inwestycyjny jest dłuższy i droższy, a tempo zwiększania podaży mocniej ograniczone. W ponad połowie badanych krajów wolumen nowych mieszkań oddanych do użytku spadł w 2024 roku, a to oznacza, że luka między popytem a podażą będzie dalej się pogłębiać. W Polsce, mimo wysokiej ogólnej aktywności deweloperów, również widoczny jest spadek liczby oddanych lokali w największych aglomeracjach, co może prowadzić do dalszej presji cenowej. Nadzieją pozostaje rosnąca liczba pozwoleń i nowych inwestycji, bo to pierwszy sygnał, że rynek powoli przygotowuje się do odbicia, choć jego skala i tempo będą zależeć od kosztów finansowania i stabilności gospodarki – dodaje Dominik Stojek.

O raporcie 
Raport Deloitte „Property Index – Overview of European Residential Markets” jest jednym z najbardziej kompleksowych przeglądów europejskiego rynku nieruchomości. Analiza obejmuje 28 krajów i omawia kluczowe czynniki wpływające na rynki mieszkaniowe, a jej głównym celem jest przedstawienie, jak żyją mieszkańcy Europy i ile ich to kosztuje.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań niedużo wyższe niż rok temu. Jak długo? Ceny mieszkań niedużo wyższe niż rok temu. Jak długo?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nowe mieszkania, inwestycje mieszkaniowe, mieszkania, rynek mieszkaniowy, ceny mieszkań, dostępność mieszkań, kupno mieszkania

Przeczytaj także

5 braków w programie mieszkaniowym "Pierwsze klucze"

5 braków w programie mieszkaniowym "Pierwsze klucze"

Ceny mieszkań: będą rosły, ale mniej agresywnie

Ceny mieszkań: będą rosły, ale mniej agresywnie

Ceny mieszkań stanęły w miejscu, a kredyty hipoteczne najdroższe w Europie

Ceny mieszkań stanęły w miejscu, a kredyty hipoteczne najdroższe w Europie

Budownictwo mieszkaniowe: Polska w czołówce krajów europejskich

Budownictwo mieszkaniowe: Polska w czołówce krajów europejskich

Ceny mieszkań z silnymi wzrostami, wynajem drożeje, ale wolniej

Ceny mieszkań z silnymi wzrostami, wynajem drożeje, ale wolniej

Mieszkań na sprzedaż więcej, ale ceny będą rosnąć

Mieszkań na sprzedaż więcej, ale ceny będą rosnąć

Oferta mieszkań na sprzedaż odbudowuje się

Oferta mieszkań na sprzedaż odbudowuje się

Rynek mieszkaniowy - fakty i mity

Rynek mieszkaniowy - fakty i mity

Co czeka rynek nieruchomości w 2024 roku?

Co czeka rynek nieruchomości w 2024 roku?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Kolektory słoneczne: fakty i mity

Kolektory słoneczne: fakty i mity

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w IV 2025

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w IV 2025

Najbardziej słoneczne miasta w Polsce i ceny mieszkań - gdzie warto zamieszkać?

Najbardziej słoneczne miasta w Polsce i ceny mieszkań - gdzie warto zamieszkać?

Budowa domów w Polsce: jak, gdzie i kiedy?

Budowa domów w Polsce: jak, gdzie i kiedy?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Między niedopatrzeniem a przemytem. Jakie ryzyka i sankcje grożą firmom spedycyjnym?

Między niedopatrzeniem a przemytem. Jakie ryzyka i sankcje grożą firmom spedycyjnym?

Pilkington Polska inwestuje 160 mln zł w nowoczesną linię do powlekania szkła w Sandomierzu

Pilkington Polska inwestuje 160 mln zł w nowoczesną linię do powlekania szkła w Sandomierzu

Phishing odwraca reguły gry: To ofiary inicjują kontakt, a cyberprzestępcy podszywają się pod normalne firmy

Phishing odwraca reguły gry: To ofiary inicjują kontakt, a cyberprzestępcy podszywają się pod normalne firmy

Zmiany w fundacjach rodzinnych - kontrowersyjny projekt Ministerstwa Finansów

Zmiany w fundacjach rodzinnych - kontrowersyjny projekt Ministerstwa Finansów

Tydzień naszpikowany danymi makro

Tydzień naszpikowany danymi makro

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: