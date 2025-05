Na ile mkw. mieszkania wystarcza średnia krajowa?

Serwis Otodom postanowił sprawdzić możliwości nabywcze Polaków na rynku nieruchomości. Przeprowadzona analiza wskazuje, gdzie relacja średniej krajowej do cen mieszkań wypada najkorzystniej. W którym z polskich miast za średnią krajową kupimy największy kawałek lokum?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co rośnie bardziej dynamicznie: ceny mieszkań czy wynagrodzenia?

Czy wysokie zarobki to gwarancja możliwości zakupu większego metrażu mieszkania?

Na ile metrów kwadratowych mieszkania wystarcza przeciętne miesięczne wynagrodzenie Polaka, Rumuna i Francuza?



Wzrost cen mieszkań wyprzedza wzrost płac

Wzrost płac z ostatnich lat bez wątpienia poprawił sytuację wielu gospodarstw domowych, jednak relacja między dochodami a cenami mieszkań wciąż pozostaje wymagająca. Realna dostępność metrażu za przeciętną pensję nie uległa poprawie, co oznacza, że decyzje zakupowe często nadal wiążą się z koniecznością kompromisów np. w zakresie lokalizacji, metrażu, czy standardu – komentuje Milena Chełchowska, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom.

Średnie miasta wygrywają z metropoliami

Pośrodku europejski stawki

Porównując dane z różnych krajów Europy, widać, że Polska zajmuje miejsce w środku stawki, jeśli chodzi o relację wynagrodzeń do cen mieszkań. Nie mamy tak dużej siły nabywczej jak w Hiszpanii czy Rumunii, ale też sytuacja nie jest tak wymagająca jak np. w Czechach czy krajach o bardzo wysokich cenach metrażu, takich jak Szwajcaria. Mimo że tempo wzrostu cen nieruchomości w Polsce było w ostatnich latach dynamiczne, dochody Polaków rosną na tyle, by utrzymać dostępność mieszkań na poziomie porównywalnym do wielu gospodarek Europy Zachodniej – podsumowuje Milena Chełchowska, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom.

Czy stać nas na coraz więcej niż kilka lat temu? Teoretycznie tak. Na podstawie comiesięcznych szacunków GUS można wnioskować, że realny wzrost wynagrodzeń w Polsce w 2024 roku wyniósł ok. 10% r/r. Po nieco niższych wzrostach w latach 2018-2021, oscylujących w granicach 2,9%-5,3% r/r oraz w 2023 roku (zaledwie 1,6% r/r), 2024 r. przyniósł silne odbicie i prawdopodobnie nawet przekroczenie poziomu siły nabywczej sprzed inflacyjnego kryzysu.W praktyce jednak rosnące płace nie zawsze idą w parze z większymi możliwościami zakupowymi, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym. W obliczu podwyżek cen mieszkań od 2020 roku sięgających według danych Otodom nawet 70% wyższa średnia pensja niekoniecznie oznacza zwiększenie możliwości zakupowych. Sprawdzamy, ile mkw. można dziś kupić za przeciętne wynagrodzenie i czy rzeczywiście stać nas na więcej niż kilka lat temu.Choć od 2019 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg danych GUS wzrosło o ponad 3400 zł brutto i osiągnęło ponad 8543 zł w IV kwartale 2024, to tempo wzrostu cen mieszkań było jeszcze szybsze. W tym czasie płace rosły średnio o 2,3% z kwartału na kwartał, a ceny mieszkań o 2,5% na rynku wtórnym i 2,7% na deweloperskim. Tym samym kupujący własne M zamiast wydatku rzędu 7,1–7,3 tys. zł za mkw. jak w 2019 roku muszą się dziś liczyć z kwotą sięgającą średnio ok. 13 tys. zł/mkw.W efekcie realna siła nabywcza wynagrodzeń mierzona w metrach kwadratowych mieszkania za przeciętną pensję nie poprawiła się, a wręcz spadła. Według danych Otodom na początku 2019 roku przeciętna miesięczna pensja pozwalała na zakup ok. 0,69–0,71 mkw. własnego M, a na koniec 2024 było to 0,65–0,67 mkw.Okazuje się, że wysokie zarobki nie zawsze oznaczają możliwość zakupu większego mieszkania. Choć jak wskazują dane GUS2 mieszkańcy Warszawy czy Krakowa zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej, to za miesięczne wynagrodzenie brutto mogą kupić znacznie mniej niż mieszkańcy Zielonej Góry, Bydgoszczy czy Rzeszowa z niższymi średnimi dochodami.Największy metraż za miesięczne wynagrodzenie oferują miasta średniej wielkości. W Rzeszowie, przy medianie zarobków na poziomie ok. 7,2 tys. zł brutto, przeciętna pensja pozwala na zakup 0,75 mkw. mieszkania na rynku deweloperskim i 0,67 mkw. na wtórnym. Zielona Góra, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi 7 tys. zł, wypada równie korzystnie – za miesięczne dochody można tam nabyć 0,73 mkw. nowego lokalu i aż 0,81 mkw. z drugiej ręki. Bydgoszcz z zarobkami rzędu 6,9 tys. zł brutto oferuje dostępność na poziomie 0,69 mkw. na rynku deweloperskim i rekordowe 0,85 mkw. na wtórnym. Warto wspomnieć też o Łodzi, gdzie przy medianie wynagrodzeń wynoszącej ok. 7 tys. zł, dostępność na rynku wtórnym przekracza 0,8 mkw. za przeciętną pensję.Na drugim biegunie znajdują się natomiast największe miasta.W Warszawie i Krakowie przeciętne wynagrodzenie brutto z medianą 9,1 tys. zł oraz 8,2 tys. zł wystarcza na zaledwie 0,49–0,53 mkw. mieszkania. W Gdańsku, gdzie mediana zarobków to 7,9 tys. zł brutto – na niewiele więcej, bo 0,50–0,54 mkw. To oznacza, że mimo wysokich płac, ceny mieszkań są tam tak wysokie, że relatywna dostępność metrażu jest najniższa w kraju.Jak wskazują dane Eurostatu o średnich wynagrodzeniach oraz o cenach mieszkań, Polska znajduje się w środku europejskiego zestawienia dostępności mieszkań z relacją pensji do cen zbliżoną do wielu krajów zachodnich. Pod koniec 2024 roku, gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce pozwalało na zakup ok. 0,65–0,67 mkw., w krajach takich jak Niemcy czy Francja było to od 0,7 do 0,9 mkw. W Czechach mimo podobnego profilu regionalnego ten stosunek był niższy i wynosił ok. 0,5–0,6 mkw. Z kolei lepszą relację odnotowano w Hiszpanii i Rumunii, gdzie przeciętna pensja pozwalała na zakup ponad 1 mkw. mieszkania.