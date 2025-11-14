Zachowek a dożywocie - jak przekazać nieruchomość bez sporów rodzinnych?

Czym jest zachowek? Czy każda osoba pominięta w testamencie może się o niego ubiegać? Czy zachowek to prawo do pieniędzy, czy również do mieszkania lub innych rzeczy? I wreszcie - jak zaplanować przekazanie nieruchomości, by uniknąć obowiązku wypłaty zachowku? Jaką rolę może odegrać w tym umowa o dożywocie? Na te pytania odpowiada Małgorzata Rosińska, Kierowniczka Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest zachowek i kto ma prawo się o niego ubiegać.

Jakie są ograniczenia prawa do zachowku w kontekście testamentu i wydziedziczenia.

Na czym polega umowa o dożywocie i jak różni się od darowizny.

Dlaczego dożywocie jest bezpieczniejszym narzędziem przekazywania nieruchomości niż darowizna.

Pamiętajmy, że w praktyce zachowek często staje się przyczyną wieloletnich sporów rodzinnych. Nierzadko zdarza się, że dzieci, które opiekowały się rodzicem przez lata, muszą po jego śmierci spłacać rodzeństwo, które nie angażowało się w opiekę, ale ma prawo do zachowku – mówi Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.

Testament nie zawsze wystarczy

W praktyce oznacza to, że większość osób nie może całkowicie wyłączyć prawa do zachowku swoich bliskich, nawet jeśli chciałaby nagrodzić jedno z dzieci za opiekę czy wsparcie. Dlatego coraz częściej sięga się po inne rozwiązania – takie jak na przykład umowa o dożywocie – przypomina Małgorzata Rosińska.

Dożywocie zamiast darowizny

W odróżnieniu od darowizny, umowa o dożywocie nie jest traktowana jako czynność jednostronnie zobowiązująca. Ma charakter wzajemny – jedna strona przekazuje nieruchomość, druga zobowiązuje się do wypłaty świadczeń lub opieki. Umowa o dożywocie (w przeciwieństwie do umowy darowizny) nie jest uwzględniana przy obliczaniu zachowku – wyjaśnia Małgorzata Rosińska z Funduszu Hipotecznego DOM.

Dlaczego dożywocie jest bezpieczniejsze?

Wielu seniorów myli dożywocie z darowizną, tymczasem skutki prawne są zupełnie inne. W przypadku darowizny, po śmierci darczyńcy, przy obliczaniu zachowku, wartość przekazanego majątku, co do zasady, dolicza się do spadku (nie dotyczy to np. drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku). W przypadku dożywocia – nie. Dlatego jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi planowania spadkowego – podsumowuje Małgorzata Rosińska.