Mieszkanie w spadku: sprzedać czy wynająć? Ekspert wyjaśnia, co się bardziej opłaca

Odziedziczenie mieszkania to nie tylko emocjonalne wyzwanie, ale także poważna decyzja finansowa. Czy lepiej sprzedać nieruchomość i zyskać szybki zastrzyk gotówki, czy może wynająć mieszkanie i budować stały dochód? Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu i właściciel ZdanInvest, tłumaczy, że opłacalność każdej z tych opcji zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stan techniczny mieszkania oraz indywidualne potrzeby spadkobierców. W dużych miastach, takich jak Warszawa, wynajem często okazuje się bardziej korzystny, podczas gdy w mniejszych miejscowościach sprzedaż i reinwestycja kapitału mogą być lepszym rozwiązaniem. Jak podjąć najlepszą decyzję? I jakie kroki warto podjąć, aby uniknąć konfliktów między współwłaścicielami?

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy lepiej sprzedać mieszkanie w spadku, a kiedy je wynająć, oraz dlaczego kluczowa jest lokalizacja (duże miasto vs mała miejscowość) i rentowność najmu powyżej 3,5–4 proc. rocznie.

Jak rozwiązać problem współwłasności po spadku: sprzedaż i podział środków, dział spadku z dopłatą lub wspólny wynajem przy precyzyjnych, spisanych ustaleniach między spadkobiercami.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze mieszkania pod wynajem: wiek budynku, termomodernizacja, funkcjonalny układ, brak windy (spadek wartości o 15–20 proc.) i koszty ogrzewania.

Jak przygotować lokal do sprzedaży („efekt białego płótna”) oraz do wynajmu: podstawowe remonty techniczne, dopracowana łazienka, sprawne AGD i gotowość mieszkania do natychmiastowego zamieszkania.

Współwłasność po spadku – jak uniknąć konfliktów?

Kiedy wynajem się opłaca?

Remontować czy nie?

Szczególnie trudna sytuacja pojawia się wtedy, gdy mieszkanie odziedziczyło kilka osób. Współwłasność nieruchomości wymaga porozumienia wszystkich stron, co w praktyce bywa dużym wyzwaniem – zwłaszcza gdy spadkobiercy mają różne potrzeby finansowe, oczekiwania lub poziom zaangażowania.– wskazuje Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu i właściciel ZdanInvest.Alternatywą dla sprzedaży może być dział spadku, w ramach którego jedna osoba przejmuje nieruchomość na własność, a pozostali spadkobiercy otrzymują stosowną dopłatę. Rozwiązaniem jest również wspólny wynajem mieszkania, jednak – jak podkreśla ekspert – wymaga to jasnych i precyzyjnych ustaleń.– zaznacza.Specjalista podkreśla, że wszystkie ustalenia warto spisać, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Zarówno udział w kosztach, jak i w zyskach z nieruchomości powinien być proporcjonalny do posiadanych udziałów, co pozwala zachować przejrzystość i ograniczyć ryzyko konfliktów między spadkobiercami.Opłacalność wynajmu można oszacować za pomocą prostych obliczeń.wskazuje Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu.W Warszawie inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na dzielnice obrzeżne, zwłaszcza po zachodniej stronie miasta, a także na tereny podwarszawskich miejscowości z tzw. „obwarzanka". Duże aglomeracje pozostają atrakcyjne ze względu na szybszy proces wynajmu, podczas gdy w mniejszych miejscowościach czas poszukiwania najemcy bywa znacznie dłuższy.Wbrew pozorom mieszkania z lat 60. i 80. nadal mają bardzo wysoki potencjał inwestycyjny. Są naturalnie tańsze w zakupie niż nowe lokale, podczas gdy różnica w stawkach najmu jest niewielka, co przekłada się na atrakcyjniejsze rentowności. Dodatkowym atutem starszych mieszkań jest ich funkcjonalny układ – więcej pokoi na mniejszym metrażu – oraz lokalizacja bliżej centrum.– dodaje Piotr Zdanowski.Drugim istotnym czynnikiem jest termomodernizacja budynku. Choć w Polsce jest ona coraz bardziej powszechna, warto dokładnie sprawdzić, czy blok został ocieplony. W przeciwnym razie wysokie koszty ogrzewania mogą znacząco obniżyć opłacalność inwestycji.Jeżeli celem właściciela jest sprzedaż mieszkania, najlepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie go do tzw. „efektu białego płótna”. Oznacza to usunięcie zniszczonych elementów wyposażenia, opróżnienie lokalu i dokładne posprzątanie.– podkreśla Piotr Zdanowski.Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wynajmu. Aby mieszkanie mogło znaleźć najemcę, musi zostać doprowadzone do dobrego standardu użytkowego.– podsumowuje Zdanowski.wyjaśnia ekspert.Kolejnym kluczowym elementem jest łazienka – zaniedbany stan sanitarny skutecznie odstrasza potencjalnych lokatorów. W dalszej kolejności warto zadbać o podstawowe wyposażenie kuchni, w tym sprawne AGD oraz funkcjonalne meble.