Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

2025-08-22 11:26

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Czy mapa przestępczości może być dla nas wskazówką przy wyborze mieszkania? Eksperci GetHome.pl analizują oficjalne dane GUS za 2024 rok, które wyraźnie potwierdzają regionalne zróżnicowanie bezpieczeństwa. Najlepiej w statystykach wypadają województwa południowo-wschodnie, a najwięcej przestępstw notuje województwo dolnośląskie.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie regiony Polski w 2024 r. były najbezpieczniejsze pod względem przestępstw przeciwko mieniu.
  • Które województwa liderują w statystykach bezpieczeństwa mieszkaniowego według GUS.
  • Gdzie odnotowano najwięcej kradzieży, włamań i oszustw na 1000 mieszkańców.
  • Jak poziom przestępczości może wpłynąć na wybór lokalizacji mieszkania lub domu.

Szeroko pojęta „mieszkaniówka”, łączy się z wieloma innymi sferami życia. Chodzi nie tylko o oczywiste połączenia, jak te dotyczące np. związków między rynkiem mieszkaniowym i rynkiem pracy oraz rynkiem energii. Dla osób poszukujących lokum lub miejsca pod budowę domu, czasem ważne są mniej oczywiste aspekty. Jednym z nich jest lokalny poziom bezpieczeństwa. Eksperci portalu GetHome.pl postanowili więc zaprezentować ciekawą mapę częstości przestępstw przeciwko mieniu.

Interesująca mapa, którą można wygenerować na podstawie danych GUS informuje, jaka była w 2024 r. liczba przestępstw przeciwko mieniu stwierdzonych przez Policję w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego powiatu lub miasta na prawach powiatu. Można żałować, że informacje udostępniane przez GUS nie dotyczą pojedynczych gmin. Mimo tego ograniczenia, możemy dostrzec pewne ciekawe zależności.
Liczba przestępstw przeciwko mieniu stwierdzonych przez Policję
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Liczba przestępstw przeciwko mieniu stwierdzonych przez Policję

Najnowsza mapa przygotowana na podstawie statystyk GUS za 2024 rok pokazuje, że podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie należą do najbezpieczniejszych województw. Sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej w zachodniej części Dolnego Śląska, gdzie częstość przestępstw jest najwyższa w kraju.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Generalnie rzecz ujmując, ubiegłoroczna mapa częstości przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzieży, włamań do budynków i oszustw) nie stanowi dużego zaskoczenia. Od dawna widoczne jest bowiem spore regionalne zróżnicowanie notowanych wyników. W 2024 r. (już tradycyjnie) najlepiej wypadły trzy województwa z południowo-wschodniej Polski: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie.

To pozytywna informacja dla mieszkańców trzech wymienionych województw, choć trzeba pamiętać o wpływie, jaki wywiera na wyniki różnica między oficjalną i faktyczną liczbą ludności. Najgorzej prezentuje się z kolei województwo dolnośląskie. Duża częstość przestępstw przeciwko mieniu (nie tylko w 2024 r.) była notowana zwłaszcza w zachodniej części wspomnianego województwa.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu
