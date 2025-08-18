Kiedy właściciel mieszkania odpowiada za wybryki najemcy?

Czy właściciel mieszkania może zostać obciążony kosztami szkód wyrządzonych przez najemcę? Wbrew obawom wielu wynajmujących, w większości przypadków prawo stoi po ich stronie. Orzeczenia polskich sądów pokazują, że za zakłócanie spokoju czy zniszczenia odpowiada sam lokator. Warto jednak pamiętać, że są i takie sytuacje, w których to właściciel może zostać obciążony kosztami. Wyjaśniamy, jak się zabezpieczyć i uniknąć kosztownych niespodzianek.

Wspólnota nie może przenosić odpowiedzialności

właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania (zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z lokalu za jego wiedzą)

właściciel mieszkania ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu porządku domowego przez osoby, którym oddał swój lokal do używania

do obowiązków właściciela mieszkania należy także zapoznanie osób wymienionych w poprzednim punkcie z regulaminem porządku domowego oraz zawiadomienie zarządu wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009 r. (sygnatura akt: II CSK 600/08) zakwestionował wszystkie powyższe elementy uchwały. O braku uzasadnienia dla uchwał przenoszących na właściciela mieszkania odpowiedzialność za zachowanie lokatorów mówią również inne wyroki sądowe - komentuje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Natomiast Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2021 r. (sygn. akt: IV CSKP 20/21) wskazuje na brak możliwości zakazania przez wspólnotę wynajmu mieszkań (zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego) - dodaje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

To najemca odpowiada np. za naruszenie spokoju

Jednak w praktyce najczęściej to właściciel mieszkania sam podejmuje wysiłki mające na celu pozbycie się kłopotliwego najemcy, który nierzadko jest też zadłużony lub niszczy wynajmowane mieszkanie - zwraca uwagę Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Szkody „zalaniowe” w blokach bywają kłopotliwe

Specyfika szkód zalaniowych uzasadnia zakup ubezpieczeń obejmujących skutki zalania przez jak największą liczbę mieszkańców budynków wielorodzinnych - uważa Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Pamiętajmy jednak, że ochrona w zakresie OC na ogół nie obejmuje skutków umyślnego działania. Wyłączenia ochrony mogą też dotyczyć rażącego niedbalstwa i działania po spożyciu alkoholu” - podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.