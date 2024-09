Wynajem mieszkania - jak powinna wyglądać umowa najmu i na co uważać?

Dach nad głową to podstawowa potrzeba każdego człowieka. W Polsce 13% gospodarstw domowych realizuje ją przez wynajem[1], a w przypadku studentów wskaźnik ten wzrasta aż do 52% [2]. Niestety, wynajem staje się coraz droższy - w 2023 roku ceny wzrosły prawie o 1/3 [3]. Podczas poszukiwania mieszkania kluczowe jest zrozumienie rodzaju umowy oraz warunków, na jakie się zgadzamy. Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące terminów płatności, zasad odpowiedzialności za naprawy oraz ewentualnych zmian w czynszu. O czym jeszcze należy pamiętać? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są rodzaje umowy najmu i czym się różnią?

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu?

Jak sprawdzić mieszkanie przed wynajeciem?

Jakie są rodzaje umowy najmu i czym się różnią?

na czas określony - zawiera dokładny termin obowiązywania oraz z góry ustaloną cenę, która nie może być zmieniona w trakcie jej trwania[4]. Wyjątek stanowi możliwość indeksowania czynszu, jednak konieczne jest, aby taki zapis został wyraźnie określony w treści umowy. Nie może być ona wypowiedziana przed końcem okresu najmu, chyba że przewiduje to specjalny zapis.

na czas nieokreślony - trwa do momentu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Standardowy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, jednak może być skrócony, jeśli strony uzgodnią inaczej[5]. Tego typu umowa charakteryzuje się większą elastycznością, co pozwala stronom na dostosowanie warunków wynajmu do zmieniających się potrzeb.

najem okazjonalny - wymaga od najemcy wskazania innego mieszkania, do którego mógłby się przeprowadzić w razie konieczności. Dodatkowo wymaga wizyty u notariusza, gdzie najemca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji[6]. Może ona zostać wszczęta, gdy ten nie spełnia warunków umowy, w szczególności, jeśli zalega z płatnościami za czynsz lub narusza inne istotne postanowienia. Jeśli czynsz jest płacony terminowo, nie ma powodów do obaw – to jedynie forma zabezpieczenia dla wynajmującego w przypadku nieuczciwych lokatorów.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu?

Ważne, aby ustalić taki sposób i termin płatności, który będzie dla nas wygodny. To pomoże uniknąć opóźnień w płaceniu oraz naliczania dodatkowych kosztów za zwłokę. Należy też zwrócić uwagę na zapisy dotyczące ich wysokości – prawo określa, że maksymalne odsetki karne nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych w ciągu roku[7] - mówi Aneta Miszczak, ekspertka Intrum.

Podsumowując, przed podpisaniem umowy warto upewnić się, że wynajmujący faktycznie jest właścicielem lokalu, media będą rozliczane zgodnie z faktycznym zużyciem, terminy płatności są dla nas korzystne, a kaucja zostanie zwrócona w przypadku braku zniszczeń – wyjaśnia Aneta Miszczak, ekspertka Intrum.

Jak sprawdzić mieszkanie przed wynajeciem?

Ściany, podłogi, sufit – sprawdź, czy nie mają pęknięć, zacieków, pleśni ani oznak wilgoci. Intensywny zapach stęchlizny to sygnał, że lokal może mieć problem z wilgocią. Ogrzewanie – sprawdź, jakiego typu jest ogrzewanie (centralne, elektryczne, gazowe) i czy wiąże się z wysokimi kosztami. Okna – ich nieszczelność może znacząco podwyższyć koszty ogrzewania. Instalacje wodno-kanalizacyjne – upewnij się, że ciśnienie wody jest odpowiednie i że odpływy działają prawidłowo. Sprzęt AGD (np. lodówka, piekarnik, kuchenka) – sprawdź, czy mieszkanie jest w nie wyposażone i w jakim są stanie. Poziom hałasu – najlepiej umówić się na oglądanie mieszkania w godzinach szczytu, aby ocenić poziom hałasu w okolicy. Miejsce parkingowe – jeśli posiadasz pojazd, upewnij się, czy jest dostępne i czy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Pamiętaj, że warto zadawać pytania i dokładnie obejrzeć mieszkanie. Otwartość na pytania może świadczyć o uczciwości wynajmującego. Natomiast brak cierpliwości czy irytacja mogą być sygnałem ostrzegawczym, że właściciel coś ukrywa lub że współpraca może okazać się problematyczna – podsumowuje Aneta Miszczak ekspertka z Intrum.

