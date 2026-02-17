Rośnie budowlany klub miliarderów: jaki przychód daje miejsce w TOP 30 firm budowlanych?

Stabilne zyski i portfele pękające w szwach od megazleceń – to scenariusz, przed którym stoi 300 największych firm budowlanych w Polsce. Jednak pod powierzchnią optymistycznych założeń kryje się pułapka. Eksperci Spectis ostrzegają: "cenowy spokój" na rynku materiałów dobiega końca. Nadchodzące odbicie cenowe może drastycznie zweryfikować rentowność kontraktów wycenianych w dzisiejszych realiach, zmuszając rynek do odejścia od strategii konkurowanie głównie ceną.

Przeczytaj także: 300 największych firm budowlanych w Polsce osiągnęło 150 mld zł przychodów w 2024 r.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie przychody zapewniają dziś miejsce w TOP 300, TOP 100 i TOP 30 firm budowlanych w Polsce?

Jakie są prognozy wzrostu dla 300 największych wykonawców w latach 2026–2031?

Jak możliwe odbicie cen materiałów budowlanych może uderzyć w marże firm?

Przychody 300 wykonawców przekraczają już 160 mld zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Całkowite przychody ze sprzedaży 300 największych firm budowlanych w Polsce 300 największych graczy kontroluje już dwie trzecie segmentu średnich i dużych firm budowlanych w Polsce Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Budowlany klub miliarderów pęcznieje: coraz trudniej o miejsce w TOP 30

Optymistyczne prognozy i ożywienie w portfelach zamówień na rynku krajowym…

…pomimo skromnej aktywności na rynkach zagranicznych

Przyszłe zyski pod znakiem zapytania

Ceny materiałów mogą uderzyć w marże wykonawców