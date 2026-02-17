eGospodarka.pl
Rośnie budowlany klub miliarderów: jaki przychód daje miejsce w TOP 30 firm budowlanych?

2026-02-17 00:30

TOP 30 firm budowlanych w Polsce podnosi poprzeczkę © pexels

Stabilne zyski i portfele pękające w szwach od megazleceń – to scenariusz, przed którym stoi 300 największych firm budowlanych w Polsce. Jednak pod powierzchnią optymistycznych założeń kryje się pułapka. Eksperci Spectis ostrzegają: "cenowy spokój" na rynku materiałów dobiega końca. Nadchodzące odbicie cenowe może drastycznie zweryfikować rentowność kontraktów wycenianych w dzisiejszych realiach, zmuszając rynek do odejścia od strategii konkurowanie głównie ceną.

Przeczytaj także: 300 największych firm budowlanych w Polsce osiągnęło 150 mld zł przychodów w 2024 r.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie przychody zapewniają dziś miejsce w TOP 300, TOP 100 i TOP 30 firm budowlanych w Polsce?
  • Jakie są prognozy wzrostu dla 300 największych wykonawców w latach 2026–2031?
  • Jak możliwe odbicie cen materiałów budowlanych może uderzyć w marże firm?

Przychody 300 wykonawców przekraczają już 160 mld zł


Trzystu największych graczy kontroluje już dwie trzecie segmentu średnich i dużych firm budowlanych w Polsce. Mimo wolniejszego startu inwestycji w 2025 r., branżowi liderzy zwiększyli przychody o 6%, osiągając rekordowy poziom 166 mld zł, wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2026-2031”.
Całkowite przychody ze sprzedaży 300 największych firm budowlanych w Polsce
Całkowite przychody ze sprzedaży 300 największych firm budowlanych w Polsce

300 największych graczy kontroluje już dwie trzecie segmentu średnich i dużych firm budowlanych w Polsce

Budowlany klub miliarderów pęcznieje: coraz trudniej o miejsce w TOP 30


Biorąc pod uwagę kryterium przychodowe, wejście na szeroką listę 300 największych firm budowlanych w Polsce zapewniało odnotowanie w 2024 r. przychodów na poziomie ponad 150 mln zł. Natomiast do wejścia na listę 100 największych podmiotów konieczne były już przychody w wysokości ponad 390 mln zł.

Z kolei aby dostać się do grupy 50 największych firm budowlanych, należało osiągnąć w 2024 r. sprzedaż powyżej 640 mln zł. Co ciekawe, przychody na poziomie 1 mld zł nie gwarantują już miejsca w grupie 30 największych firm budowlanych w Polsce.

Optymistyczne prognozy i ożywienie w portfelach zamówień na rynku krajowym…


Perspektywy rynkowe dla grupy 300 wiodących wykonawców analitycy Spectis oceniają jako bardzo obiecujące. Jak wynika z prognoz przedstawionych w raporcie, średnioroczne tempo nominalnego wzrostu przychodów analizowanej grupy wyniesie w latach 2026-2031 około 7%.

Istotnymi czynnikami stymulującymi rozwój rynku wykonawstwa w najbliższych latach będą: przyspieszająca kontraktacja funduszy unijnych, coraz liczniej rozstrzygane duże przetargi drogowe, kolejowe i energetyczne, pierwsze przetargi na realizację kluczowych megainwestycji (m.in.: Port Polska, Koleje Dużych Prędkości, morskie farmy wiatrowe czy atom), a także wzrost nakładów na budowę infrastruktury obronnej.

Dodatkowo, kontynuacja w 2026 r. cyklu obniżek stóp procentowych wzmocni drugi silnik inwestycyjny, czyli sektor prywatny.

…pomimo skromnej aktywności na rynkach zagranicznych


Polscy budowlańcy wciąż stawiają na rynek krajowy. Ekspansja zagraniczna pozostaje domeną nielicznych – zaledwie co ósma firma z rankingu generuje istotne przychody poza Polską. W rezultacie, udział eksportu w przychodach 300 firm wyniósł w 2024 r. 8,8%, wobec rekordowo wysokich 9,7% w 2017 r. Głównym kierunkiem eksportowym pozostają Niemcy, a w dalszej kolejności również Czechy, Słowacja, Rumunia, kraje bałtyckie i Ukraina.

Przyszłe zyski pod znakiem zapytania


Pomimo przejściowych turbulencji, poziom rentowności największych firm budowlanych prezentuje się stabilnie. W 2024 r. wskaźnik rentowności netto w grupie 300 największych wykonawców wyniósł 4,6%, plasując się 1 punkt procentowy powyżej średniej z ostatniej dekady. Wstępne szacunki za 2025 r. wskazują na utrzymanie się poziomu rentowności na poziomie około 4,5%. Analitycy ostrzegają jednak, że utrzymanie tych wyników w kolejnych latach będzie coraz trudniejsze.

Ceny materiałów mogą uderzyć w marże wykonawców


Istotnym czynnikiem chroniącym rentowność wykonawców była obserwowana w latach 2024-2025 stabilizacja cenowa na rynku materiałów budowlanych. Jak wynika z kalkulacji Spectis, uśredniona dynamika cen w kilkudziesięciu grupach materiałów budowlanych wyniosła w IV kw. 2025 r. równe 0,0% w ujęciu r/r.

Ceny materiałów budowlanych przestały więc spadać i mogą to być ostatnie chwile „cenowego spokoju” przed spodziewanym odbiciem, które może uderzyć w marże obecnie wycenianych kontraktów. Natomiast skala przyszłego odbicia cenowego, poza obiektywnymi czynnikami o charakterze kosztowym, zależeć będzie także od siły i długości trwania ożywienia w budownictwie.

Wraz z poprawą koniunktury w polskim budownictwie, ceny w coraz większym stopniu kształtowane będą przez czynniki o charakterze koniunkturalnym i mogą być znacząco oderwane od realnej bazy kosztowej. Szansą dla firm budowlanych na utrzymanie bezpiecznych marż na kontraktach jest wzrost cen ofertowych, czemu sprzyja rosnąca liczba przetargów.

Uwaga metodologiczna
Na potrzeby raportu opracowano szczegółową bazę 300 największych firm oraz grup budowlanych zarejestrowanych i działających na terenie Polski. Raport skupia się przede wszystkim na firmach wykonawczych zarejestrowanych w Sekcji F (Budownictwo) Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz na firmach instalacyjno-montażowych działających na styku budownictwa oraz przemysłu i energetyki.

Dla kilkunastu znaczących wykonawców niepublikujących skonsolidowanych sprawozdań finansowych, analitycy Spectis dokonali autorskiej konsolidacji wyników powiązanych spółek, co umożliwia porównanie tych podmiotów z największymi grupami budowlanymi notowanymi na GPW.

Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego,
Przeczytaj także: 40 największych firm budowlanych w Polsce - 77 mld zł przychodów w 2023 roku 40 największych firm budowlanych w Polsce - 77 mld zł przychodów w 2023 roku

oprac. : eGospodarka.pl

