Krzemieniecka Vita: nowa inwestycja Develii we Wrocławiu

Develia rozpoczyna sprzedaż mieszkań w nowej inwestycji Krzemieniecka Vita, która powstanie w willowej strefie Muchoboru Wielkiego we Wrocławiu. W 19 kameralnych budynkach znajdzie się 37 mieszkań. Inwestycja ma zostać ukończona w II kwartale 2025 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Krzemieniecka Vita - wizualizacja W ramach projektu zaplanowano 19 kameralnych budynków o modernistycznej, kaskadowej architekturze.

Osiedle willowa Krzemieniecka Vita to 19 kameralnych budynków o modernistycznej, kaskadowej architekturze. Znajdzie się w nich 37 mieszkań 4- i 5-pokojowych o powierzchniach od 85 do 149 metrów kwadratowych.W standardzie deweloperskim znajdzie się m.in. ogrzewanie podłogowe oraz piec gazowy wliczony w cenę nieruchomości. Do każdego mieszkania przypisany jest przestronny taras oraz zielony ogródek. Część lokali rozplanowano na trzech kondygnacjach, co zapewni spokój i ciszę dla wszystkich domowników oraz możliwość niebanalnego wykończenia wnętrza. Samochody będzie można parkować we własnych garażach lub na zewnętrznych miejscach postojowych.Połowę terenu osiedla wypełni starannie zaaranżowana i zróżnicowana zieleń, a specjalne zbiorniki usprawnią retencję wody. Powstanie również atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych oraz specjalne strefy wypoczynkowo-rekreacyjne. Zamontowane zostaną także budki lęgowe dla owadów. Dla entuzjastów dwóch kółek deweloper zaplanował stojaki na rowery wraz ze stacją naprawczą. Dodatkowo Develia współfinansuje budowę nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krzemienieckiej, którą będzie można dojeżdżać w kierunku Grabiszyna i dalej do centrum.Rodziny z dziećmi i miłośnicy aktywnego trybu życia docenią bliskość terenów zielonych oraz rekreacyjnych. Pobliskie wały Ślęzańsko-Muchoborskie mogą być idealnym miejscem na poranny jogging i rodzinne przechadzki, podobnie jak nieodległy Lasek Oporowski. W odległości kilkunastominutowego spaceru znajduje się malowniczy Park Grabiszyński z licznymi trasami spacerowymi i rowerowymi.W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji dostępne są sklepy, placówki edukacyjne, zdrowotne, punkty gastronomiczne oraz usługowe. Muchobór Wielki to dzielnica o rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej. Dzięki bliskości ul. Krzemienieckiej w ciągu kilku minut można dotrzeć do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (trasa A8) oraz do Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia, które zapewniają szybki dojazd do innych rejonów miasta. Z kolei dojazd samochodom na Starówkę zajmie niewiele ponad 20 minut. W okolicy osiedla kursują także linie autobusowe miejskiej komunikacji publicznej.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest pracownia Zah Marhall. Ukończenie zaplanowane jest na II kwartał 2025 r. Ceny zaczynają się już od 9 300 zł za m kw.