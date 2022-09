7 wymarzonych nieruchomości na jesień

Z jesienią można mieć wiele skojarzeń - począwszy od całej palety kolorów na drzewach, poprzez wydłużające się wieczory, a kończąc na opadających liściach. Bez względu jednak na skojarzenia, jesień właśnie odkrywa przed nami swoje uroki. Wybraliśmy 7 magicznych nieruchomości, które pomogą docenić uroki aktualnej pory roku.

Rancho u podnóża Góry Daly w stanie Kolorado Amerykański jesienny raj w dolinie górskiej kosztuje 50 mln dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam bajońską sumę ponad 240 mln złotych.

Jesień właśnie się zaczęła. Z tej okazji HRE Investments przygotował zestawienie nieruchomości, dzięki którym piękno aktualnej pory roku możemy szczególnie docenić. Zapraszamy więc wszystkich miłośników wielobarwnych jesiennych drzew, spacerów, czy spędzania wieczorów przy kominku do wspólnej podróży po świecie. Nieruchomości, które chcemy Państwu przybliżyć nie są największe, najmniejsze, najdroższe czy też najtańsze, ale sprawiają, że jesień staje się jeszcze bardziej magiczna.Pierwszą jesienną propozycją w naszym zestawieniu jest rancho położone w malowniczej dolinie górskiej w Stanach Zjednoczonych - u podnóża Góry Daly w stanie Kolorado. Na powierzchni ponad 260 hektarów znajdziemy bujne łąki i lasy, które w tym okresie przyjmują całą gamę jesiennych kolorów – począwszy od żółtej ochry, poprzez królewskie bordo, a na ciemnym brązie kończąc. Poza tym malowniczym naturalnym krajobrazem, na terenie posiadłości znajduje się również drewniany dom o powierzchni ponad 100 m kw.Położenie posiadłości stwarza okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. W górskiej dolinie można wędkować, jeździć konno, wędrować po szlakach, a nawet polować. Dodatkowo rancho znajduje się zaledwie 15 km od znanego ośrodka narciarskiego – Aspen.Amerykański jesienny raj w dolinie górskiej kosztuje 50 mln dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam bajońską sumę ponad 240 mln złotych.Pozostając w Kolorado znaleźć możemy też posiadłość z prywatną doliną rzeczną. Cena to 29 mln dolarów, czyli niemal 140 mln złotych. Za tę kwotę możemy nabyć działkę położoną 20 km od Denver. Można tu podziwiać górskie, jesienne szczyty, spacerować po lasach, wzdłuż rzeki czy obserwować dzikie zwierzęta takie jak jelenie i sarny. Podobnie jak w poprzedniej propozycji, niedaleko nieruchomości znajduje się stajnia, która urządza konne przejażdżki.Przyszły właściciel tej jesiennej nieruchomości musi się liczyć nie tylko z dużym kosztem zakupu. Do kosztów trzeba bowiem jeszcze doliczyć roczny podatek od gruntu w wysokości 11,4 tys. dolarów, czyli niemal 54 tys. złotych.Jesiennymi krajobrazami możemy się też zachwycić w Kanadzie. W prowincji Quebec znajdziemy ciekawą farmę na sprzedaż. Nieruchomość jest jedną z największych posiadłości w tej okolicy. Jej powierzchnia to 144 hektary, na której znajdziemy trzy budynki mieszkalne, cztery budynki gościnne, pawilon, stajnię, budynki gospodarcze, a także pola uprawne i malownicze lasy. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się też kort tenisowy. Poza podziwianiem jesiennych krajobrazów, dłuższe jesienne wieczory można również spędzać nieco inaczej. Dom jest bowiem wyposażony w salę bilardową, kryte boisko do koszykówki, centrum fitness oraz salę multimedialną.Cena ofertowa tej nieruchomości wynosi prawie 8 mln dolarów. Jest to równowartość niemal 28 mln złotych.Przenieśmy się jednak z kontynentu amerykańskiego do Irlandii. Nieco ponad 33 km od stolicy tego kraju (Dublina), znajduje się rezydencja z końca XVI wieku, której właścicielem był królewski drukarz.Prawdziwie jesiennego charakteru nadają posiadłości otaczające wzgórza porośnięte lasami oraz ogrody przynależące do rezydencji. Znajdziemy tam mnóstwo ścieżek spacerowych wzdłuż których rosną drzewa i krzewy.Sam budynek jest doskonałym przykładem irlandzkiego budownictwa z tamtej epoki. W środku znajdziemy jadalnię, kuchnię, salon, sypialnie, a nawet bibliotekę. Z elementów architektonicznych należy tu wspomnieć o obecnych w pomieszczeniach wykuszach, marmurowych gzymsach. Dopełnieniem wnętrza jest murowany kominek, przy którym można spędzać długie jesienne wieczory.Na terenie posiadłości o powierzchni 89 hektarów poza budynkiem mieszkalnym znajdziemy również budynki gospodarcze, stajnie, kort tenisowy oraz basen. Właścicielem tej irlandzkiej rezydencji można stać się za 4,3 mln funtów brytyjskich, czyli równowartość ponad 23 mln złotych.Odbiegając nieco od chłodnego klimatu Irlandii, Kanady czy Stanów Zjednoczonych jesienną nieruchomość można również nabyć w Toskanii. W samym sercu tego winiarskiego regionu znajdziemy barokową willę na sprzedaż, którego prawdziwą jesienną atrakcją jest park o powierzchni 40 tys. metrów kw. Można w nim znaleźć malownicze drzewa i krzewy, ale również jeziora czy fontanny.Sama willa to czteropiętrowy budynek, w którym znajdziemy kilka salonów, jadalnię, czytelnię, sypialnie, biura oraz apartamenty dla gości. Dodatkowo do nieruchomości przynależą stara stajnia, dom opiekuna posiadłości oraz wartownia.Toskańską, barokową rezydencję można nabyć za 17,5 mln dolarów, czyli niemal 83 mln złotych.Jesienną aurę można jednak poczuć nie tylko na ranchu czy ziemskich posiadłościach, ale również w zamkach. Pierwsza tego typu propozycja zlokalizowana jest w zachodniej części Szwajcarii, dokładnie w miejscowości Paudex.Ofertę stanowi średniowieczny zamek wzniesiony w XV wieku. Budynek złożony jest z trzech kondygnacji. Na parterze zamku znajdziemy przestronny salon z zabytkowym kominkiem, jadalnię, kuchnię oraz gabinet. Pierwsze piętro to z kolei sypialnia z tarasem i pokojami gościnnymi. Górę budynku stanowi natomiast poddasze, na którym zaadaptowano dwie sypialnie.Otoczenie nieruchomości stanowi idealny jesienny krajobraz. Wokół zamku znajduje się bowiem park o powierzchni 14 tys. metrów kw., z którego dodatkowo można podziwiać szwajcarskie Alpy oraz leżące u ich stóp jezioro Genewskie. Cena ofertowa tego obiektu niestety nie jest publicznie dostępna. By ją poznać należy skontaktować się z lokalnym biurem nieruchomości.Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku francuskiego zamku, który został wystawiony na sprzedaż. Ofertę stanowi neogotycki obiekt warowny położony na wzgórzach południowo-zachodniej Francji. Do obiektu dostać się można poprzez oryginalną, żelazną bramę ozdobioną herbami. Brama ta prowadzi prosto na dziedziniec poprzez parkową aleję. Całkowita powierzchnia zamku to niemal 1,8 tys. metrów kw., na której znaleźć można kilka salonów, jadalnie, sypialnie, tarasy. Eleganckiego charakteru nadają wnętrzom drewniane podłogi, kominki czy też kryształowe żyrandole pochodzące z Murano. Dodatkowo jak na francuski zamek przystało, w podziemiach znajduje się piwnica z winami. W zamku znajdziemy również bardziej współczesne elementy - saunę, łaźnię, jacuzzi, salon z kinem domowym czy nawet kręgielnię. Jednak prawdziwą jesienną atrakcją może wydawać się okalający 20-hektarowy park otaczający zamek.