Inwestycje w nieruchomości na Mazurach rosną. Co przyciąga inwestorów?

Mazury mają potencjał turystyczny znacznie większy niż wakacyjny. Region potrzebuje inwestycji, które w zaplanowany sposób poszerzą ofertę i pozwolą funkcjonować w tym regionie przez cały rok, i takie na szczęście już coraz częściej powstają - podkreśla ekspert ds. inwestycji Radosław Jodko.

Turystyka medyczna przyszłością Mazur?

Na pewno wygrywają dziś te projekty, których strategia opiera się na tym, żeby łączyć turystykę z sektorem mieszkaniowym, uwzględniając oczywiście cele zrównoważonego rozwoju. Widzimy ogromny potencjał rozwoju turystyki medycznej czy powiązanej dziś z ogromnym trendem well-being. Dziś na Mazurach nie ma osiedli zbudowanych w sposób zaplanowany i zorganizowany – z całą strategią zagospodarowania terenu, ekologicznymi rozwiązaniami czy właśnie przemyślanym planem, z czym może wiązać się przebywanie na Mazurach – wylicza ekspert ds. inwestycji Radosław Jodko.

Jak to może wyglądać w praktyce? Ok. 40 dobrze rozplanowanych apartamentów o różnym metrażu, blisko jeziora, gdzie dostęp do infrastruktury łączy się z sąsiedztwem obszaru Natura 2000, co daje gwarancję, że nic nie powstanie po sąsiedzku. Taka przykładowo jest inwestycja w gminie Harsz, niedaleko portu w Sztynorcie. Wysoki standard, ekologiczne rozwiązania, podwyższona termoizolacja, panele fotowoltaiczne, oczywiście pompy gruntowe, basen, siłownia i niewielka sala konferencyjna, która właśnie przeznaczona jest do realizacji projektów wellness, czy to szkoleń, czy wyjazdów jogowych albo innych tego typu aktywności. W takim rejonie, gdzie mamy do czynienia z wciąż „dzikimi Mazurami” to okazja do wzmacniania odporności psychicznej – tak wiec to świetna propozycja dla firm, które chcą dbać o pracowników. Można zatem tu odpoczywać, można pracować zdalnie, można łączyć pracę czy odpoczynek z żeglowaniem – wyjaśnia Jodko.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jedna z inwestycji w gminie Harsz Yacht Apartament w gminie Harsz składa się z 14 apartamentów dwupokojowych, 20 apartamentów trzypokojowych i 4 apartamentów czteropokojowych, w metrażach od 38 m2 do 73 m2.

Na co zwracają uwagę inwestorzy?

Kluczowe są trzy czynniki: pomysł inwestycyjny rozplanowany w długim czasie, lokalizacja wraz z planem zagospodarowania terenu, którego walory się podkreśla, uwzględniając także jego zabytkowy czy kulturowy charakter, i wreszcie tzw. zielone rozwiązania dające docelowo nie tylko oszczędność w eksploatacji energii czy wody, ale i podwyższające standard budynku – wymienia ekspert ds. inwestycji Radosław Jodko, zaznaczając te elementy, którymi wyróżniają się inwestycje w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie.

Rozwój infrastruktury drogowej odpowiada w ogóle za rozwój tego regionu. Przecież dziś to przy obwodnicy i drogach ekspresowych powstają centra logistyczne, nowe przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne. Dobrze skomunikowane regiony przyciągają biznes. Ale za to tam, gdzie chcemy dbać o ochronę związaną z przyrodą, ważna staje się tak zaplanowana inwestycja, która realizuje właśnie te cele dotyczące naszego dobrego samopoczucia w otoczeniu zieleni. W inwestycjach tego typu estetyka, rozwiązania inżynieryjne i funkcjonalne muszą nawiązywać do swoistego genius loci tego miejsca. Chcemy przecież, żeby Mazury były dla nas, ale jednocześnie, żeby wciąż były zielone i odrobinę dzikie. I takie właśnie mają pozostać – podsumowuje Jodko.

