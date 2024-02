Nowe mieszkania w osiedlu Matemblevo w Gdańsku już w sprzedaży

W sprzedaży są już nowe mieszkania na osiedlu Matemblevo w gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo. Do oferty trafiły 23 mieszkania o powierzchniach od 46,68 m² do 86,74 m², zlokalizowane w apartamentowcu B.

Jednym z największych atutów osiedla jest jego lokalizacja. Tereny zielone wraz z urokami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego są na wyciągnięcie ręki. Dostęp do infrastruktury drogowej jest łatwy, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy przystanki komunikacji miejskiej oraz stację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – mówi dyrektor marketingu & PR Rutkowski Group Justyna Posadzy.

Osiedle Matemblevo powstaje w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, przy ulicy Dolne Migowo. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż lokali w drugim z trzech budowanych tam obiektów.Apartamenty od Rutkowski Development to propozycja dla tych, którzy cenią sobie wygodę mieszkania blisko natury, a zarazem w komfortowej odległości od centrum miasta.Osiedle Matemblevo to oryginalny projekt o prostej i ponadczasowej formie. Kameralna, niska zabudowa naturalnie wkomponowuje się w pejzaż Pomorskiego Parku Krajobrazowego. Liczne przeszklenia, szerokie nawet na 4 metry okna, minimalistyczne balustrady bez metalowych profili oraz mansardowe dachy wyłożone dachówką ceramiczną to znaki charakterystyczne projektu. Lokatorzy znajdą przestrzeń do wypoczynku na dużych, nowocześnie wykończonych balkonach i tarasach, a najmłodsi mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z placu zabaw. W każdym budynku znajdą się reprezentacyjne części wspólne i oddzielne hale garażowe z szerokimi, ponadstandardowymi przejazdami. Deweloper zapewnia również, że układy mieszkań są przemyślane i łatwe w aranżacji.