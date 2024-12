Budownictwo modułowe w Polsce do 2030 roku będzie mieć wartość 7 mld zł

Rynek budownictwa modułowego w Polsce kontynuuje swoją ekspansję, wyznaczając nowe standardy w branży. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu nowoczesnymi technologiami i presji na efektywność w procesach budowlanych, prefabrykacja zyskuje coraz większe uznanie wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Choć sektor zmaga się z wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty materiałów i finansowania inwestycji, fundamenty rozwoju pozostają solidne. Natomiast przejściowe spowolnienie ustępuje miejsca optymistycznym prognozom, wskazując na znaczenie technologii modułowej w kształtowaniu przyszłości polskiego budownictwa.

Wartość rynku budownictwa modułowego z kolejnym rekordem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek budownictwa modułowego w Polsce Analitycy Spectis szacują że w 2024 r. wartość rynku wzrosła nominalnie o 4% do rekordowego poziomu blisko 5,1 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Korzystne prognozy pomimo przejściowego spowolnienia

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis „Budownictwo modułowe w Polsce 2025-2030”, całkowite przychody 100 największych producentów budynków prefabrykowanych z drewna, stali, betonu i keramzytobetonu wyniosły w 2023 r. 9,9 mld zł, z czego ponad 48% przypadło na sprzedaż w segmencie budynków modułowych. Oznacza to wartość rynku na poziomie 4,8 mld zł. W oparciu o dane wstępne, analitycy Spectis szacują że w 2024 r. wartość rynku wzrosła nominalnie o 4% do rekordowego poziomu blisko 5,1 mld zł.W 2025 r. oczekiwany jest dalszy, bardziej dynamiczny, wzrost wartości rynku. Głównym powodem poprawy koniunktury będzie ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego, a także realizacja do 2026 r. inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy przewidująca wsparcie dla sektora budownictwa, w tym także inwestycje w rozwiązania ekologiczne, nowoczesne i energooszczędne.W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces dalszego rozwoju rynku budynków modułowych będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, utrzymujący się niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej, wzrost zainteresowania budownictwem modułowym wśród Polaków, rozbudowane zaplecze produkcyjne w postaci doświadczonych specjalistycznych producentów, duży wybór możliwych technologii prefabrykacji, rosnąca presja na skrócenie procesu budowy, a także duża popularność produkowanych w Polsce budynków modułowych na rynku europejskim.Istotnymi czynnikami oddziaływującymi negatywne na rynek budownictwa modułowego będą natomiast: niekorzystne prognozy demograficzne dla polskiej gospodarki, utrzymujący się stosunkowo wysoki poziom stóp procentowych, wysokie ceny podstawowych surowców i półproduktów, takich jak cement, kruszywa, stal i drewno, rosnący koszt specjalistycznego wykonawstwa, a także wysokie koszty początkowe będące barierą wejścia na rynek.Po dobiegającym końca okresie przejściowego schłodzenia koniunktury, długoterminowe prognozy dla rynku budownictwa modułowego prezentują się bardzo okazale. Wzrost zainteresowania technologiami modułowymi widoczny jest nie tylko wśród inwestorów indywidualnych, ale przede wszystkim w grupie inwestorów instytucjonalnych, takich jak sieci hotelowe, deweloperzy mieszkaniowi czy instytucje rządowe i samorządowe, którzy to z kolei generują popyt na budynki o większej kubaturze.Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach technologie modułowe będą zyskiwać na znaczeniu zarówno w budownictwie komercyjnym jak i publicznym. Prognozy dla rynku pozostają umiarkowanie optymistyczne, a kombinacja wcześniej przywołanych czynników sprawi, że do 2030 r. wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce może przekroczyć 7 mld zł. Jest to jasny sygnał, że przyszłość polskich modułów rysuje się w bardzo obiecujących barwach.