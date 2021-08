Atal buduje najwyższy budynek w Katowicach. Nowe mieszkania już w sprzedaży

ATAL SKY+. Pod tą nazwą kryje się najwyższy multifunkcyjny kompleks w aglomeracji śląskiej. Firma Atal poinformowała właśnie o rozpoczęciu jego budowy. Inwestycja powstaje w samym sercu Katowic - tuż przy pętli Słonecznej, u zbiegu al. Korfantego i ul. Grabowej. Plany zakładają powstanie łącznie ponad 62 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni, w tym nowe mieszkania, apartamenty inwestycyjne, a także lokale handlowo-usługowe oraz strefy rekreacyjne.

ATAL SKY+ to unikatowy projekt powstający w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w aglomeracji śląskiej – w samym sercu Katowic, z wygodnym dostępem do rozbudowanej infrastruktury miejskiej. Kompleks wpisuje się w trend tworzenia miastotwórczych i wielofunkcyjnych kwartałów oferujących wyjątkowe miejsce do życia. Przyszli lokatorzy wszystko, co ważne będą mieli w najbliższej okolicy. Pracując nad koncepcją tego projektu postawiliśmy na ponadczasową miejską architekturę. Inwestycję wyróżnia licząca ponad 121 metrów wieża, ale także wysoka jakość budynków i towarzyszącej im przestrzeni społecznej, którą tworzy ponad hektarowy zielony i rekreacyjny teren. Nowoczesne technologie, funkcjonalne i wysokokomfortowe rozwiązania oraz niezwykła lokalizacja przyciągną do ATAL SKY+ inwestorów i mieszkańców – mówi Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Jak poinformował właśnie Atal, w pierwszym etapie projektu do sprzedaży trafiło 316 apartamentów usytuowanych w trzech 15-piętrowych budynkach. Nowe mieszkania liczyć sobie będą od 33 do 122 mkw., a ich wnętrza - od 1 do 4 pokoi.Na parterze budynków zaplanowano przestrzeń o przeznaczeniu handlowo-usługowym, gdzie znajdzie się 9 lokali przeznaczonych na sklepy, usługi i gastronomię. Zmotoryzowani będą mogli korzystać z dwukondygnacyjnego parking podziemnego z licznymi miejscami postojowymi (w tym również stanowiskami rodzinnymi).Projekt przewiduje również powstanie komórek lokatorskich i boksów rowerowych zapewniających dodatkowe miejsce do przechowywania. Ceny nowych mieszkań mieszczą się w przedziale od 6200 do 9700 zł/mkw.Kolejna faza inwestycji zakłada powstanie kolejnych dwóch 15-kondygnacyjnych budynków przeznaczonych na funkcje mieszkaniową i apartamenty inwestycyjne oraz wieńczącego kompleks wysokościowca liczącego sobie 35 kondygnacji naziemnych i wznoszącego się na 121 metrów nad ziemią. Budynek ten będzie najwyższym obiektem mieszkaniowym na Śląsku, który określi dominantę wysokościową okolicy, jednocześnie jego dach wyznaczy najwyższy punkt w Katowicach – sięgając 409,01 metra n.p.m.Przyszli lokatorzy będą mogli cieszyć się z wygodnego dostępu do rozbudowanej infrastruktury miejskiej – nieopodal są liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, w odległości kilometra znajduje się Rynek, a dystans dwóch kilometrów dzieli inwestycję od Dworca Głównego, Galerii Katowickiej, Silesia City Center oraz Parku Śląskiego. Zaprojektowane w kompleksie liczne lokale handlowo-usługowe, w których powstaną sklepy, restauracje i kawiarnie sprawią, że osiedle przypadnie do gustu aktywnym i żyjącym w rytmie miasta mieszkańcom aglomeracji śląskiej.Atal zapewnia, że projektanci położyli duży nacisk na jakość przestrzeni, postawili na miejską i otwartą architekturę. Inwestycję wyróżniać ma nowoczesna bryła i minimalistyczny design, dzięki czemu kompleks wypełni urbanistyczną lukę w pobliżu pętli Słonecznej, wpisując się w tkankę miejską.Różnorodne funkcje w ATAL SKY+ zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się wspierały i w efekcie stworzyły tętniący życiem fragment miasta. Kompleks zostanie uzupełniony o przestrzeń odpoczynku i rekreacji – alejki, chodniki, zieleń z małą architekturą. Niskie krawężniki, szerokie korytarze, brak barier architektonicznych oraz cichobieżne windy ułatwiające poruszanie się w obrębie osiedla sprawią, że inwestycja zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także rodzin z dziećmi i osób starszych.Kompleks ATAL SKY+ wyróżnić ma technologia zapewniającą przyszłym użytkownikom i mieszkańcom komfort oraz bezpieczeństwo, a także oszczędność czasu. Budynki zostaną wyposażone w inteligentny system części wspólnych ograniczający konieczność m.in. dotykania włączników i drzwi w częściach wspólnych. Nowe mieszkania posiadać będą natomiast system smart home pozwalający na zarządzanie m.in. temperaturą i światłem w mieszkaniu.W wysokościowcu, który stanie się wizytówką kompleksu, powstanie dwukondygnacyjne, reprezentacyjne lobby. Witryny usługowe oraz strefy wejść do klatek schodowych zaaranżowano z wykorzystaniem dużych przeszkleń, które podobnie jak duże okna mieszkań zapewnią doskonałe doświetlenie wnętrz oraz widok na panoramę miasta.Planowany termin oddania pierwszej części ATAL SKY+ to II kw. 2024 roku. Za kompleksową obsługę projektową inwestycji odpowiada pracownia HRA Architekci specjalizująca się w miastotwórczych projektach realizujących funkcje biurowe i mieszkaniowe.W śląskiej ofercie ATAL znajduje się również Sokolska 30 Towers – świetnie zlokalizowany, w samym centrum Katowic, przy ulicy Sokolskiej, kompleks o charakterze mieszkaniowo-biurowym. Poza tym w portfolio dewelopera znajdują się dwa inne projekty. W sprzedaży są ostatnie mieszkania w wieloetapowym projekcie ATAL Francuska Park. Jest to nowoczesne osiedle usytuowane w sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów oraz Katowickiego Parku Leśnego. ATAL oferuje także mieszkania z I i II etapu inwestycji Apartamenty Karolinki. To osiedle położone w Gliwicach, w zachodniej części miasta u zbiegu ulic Karolinki i Bolesława Śmiałego.