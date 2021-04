Bursztynowa Zatoka. ATAL buduje nowe mieszkania w Gdańsku

Gdańska Letnica, ulica Starowiejska. To waśnie pod tym adresem powstaje Bursztynowa Zatoka - nowa inwestycja mieszkaniowa z portfolio firmy ATAL. Sprzedaż już ruszyła – obecnie kupujący mogą wybierać spośród 148 nowych mieszkań o powierzchniach od 30,62 do 87,20 mkw. W ofercie są również lokale handlowo-usługowe. Klucze do pierwszego etapu osiedla mają być wręczane w drugim kwartale 2023 roku. Ceny rozpoczynają się od 7 700 złotych brutto.

Przeczytaj także: Sedina Apartamenty na Kępie Parnickiej z pozwoleniem na budowę

Jak donosi ATAL, Bursztynowa Zatoka powstawać będzie etapami. W pierwszym z nich zapowiedziano powstanie dwóch budynków, które pomieszczą 148 nowych mieszkań oraz 4 lokale przeznaczone na potrzeby działalności handlowo-usługowej. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród wnętrz 2-,3- i 4-pokojowych o metrażach od 30,62 do 87,20 mkw. Wszystkie zostaną wyposażone w dodatkową przestrzeń w postaci balkonów, a do lokali usytuowanych na parterze przynależeć będą ogródki.Na terenie inwestycji przewidziano 136 stanowisk parkingowych w hali garażowej. Dodatkowo, na zewnątrz budynku zaprojektowano 48 miejsc parkingowych. Przestrzeń do przechowywania rzadziej używanych przedmiotów stanowić będzie 69 komórek lokatorskich, a także 38 pomieszczeń na jednoślady.Osiedle Bursztynowa Zatoka zaprojektowano z dbałością o detale i wysoką jakość materiałów. Deweloper zapewnia, że przemyślana i funkcjonalna architektura stworzy komfortową przestrzeń dla przyszłych mieszkańców. Ustawne układy i przestronne pomieszczenia są łatwe w aranżacji i będą wygodne w użytkowaniu. Ogólnodostępne tarasy na dachach budynków, place zabaw oraz zieleń wraz ze wspierającymi gospodarkę wodną ogrodami deszczowymi mają stworzyć komfortową przestrzeń wspólną zachęcającą do sąsiedzkiej integracji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.Do dyspozycji mieszkańców pozostaną pomieszczenia rowerowni oraz stojaki na rowery. Budynki będą wyposażone w cichobieżne windy. Inwestycja zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.Atutem nowych mieszkań może być również lokalizacja - w gdańskiej Letnicy i w miejscu, które od Stadionu Gdańsk – miejsca wielu wydarzeń sportowych, widowiskowych i kulturalnych, które posiada także rozrywkowo-usługowe zaplecze z parkiem trampolin, gokartami i salą zabaw - dzielić będzie mieszkańców zaledwie niedługi spacer. Wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dostarcza także bliskość Zatoki Gdańskiej, plaży i terenów zielonych.W okolicy znajdują się sklepy, supermarkety i punkty usługowe, a także szkoły i przedszkola. Wygodną komunikację zarówno w kierunku Głównego Miasta, jak i Sopotu gwarantuje bliskość al. Macieja Płażyńskiego. Można stąd wygodnie dotrzeć do innych dzielnic miasta dzięki przystankom autobusowym i tramwajowym.Bursztynowa Zatoka to nie jedyna propozycja ATAL na gdańskiej Letnicy. Deweloper oferuje tu również nowe mieszkania w trzech etapach inwestycji Przystań Letnica, która powstaje przy ul. Letnickiej, w bliskim sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej. W sprzedaży jest także inwestycja ATAL Bosmańska, która zlokalizowana jest pośród terenów zielonych na gdyńskim Oksywiu.Na styku świetnie skomunikowanej części Przymorza oraz Oliwy, u zbiegu ulic Arkońskiej i Śląskiej powstaje projekt Śląska 12, gdzie dostępne w sprzedaży są apartamenty inwestycyjne.Dostępne są także mieszkania i lokale inwestycyjne w Modern Tower – 16-piętrowym kompleksie oferującym szereg udogodnień m.in. taras widokowy na dachu, reprezentacyjne lobby z recepcją i klub fitness z siłownią.Planowany termin oddania osiedla Bursztynowa Zatoka to II kw. 2023 roku. Za projekt odpowiada pracownia KD Kozikowski Design.