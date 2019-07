Polaków pomysł na łazienkę. Czym się kierujemy?

Brak pomysłu na łazienkę to często jedno z największych wyzwań z jakim przychodzi nam się zmagać podczas aranżacji mieszkania. Przeważnie bowiem jest to najmniejsze pomieszczenie, w którym musimy zmieścić konieczny zestaw sprzętów sanitarnych i niezbędnych mebli. Czym kierujemy się aranżując to wnętrze? Czy przeważa funkcjonalność? A może kwestie estetyczne lub wygoda? Odpowiedzi na te pytania dostarcza badanie zrealizowane przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research.

Wyniki zrealizowanego przez nas badania ilustrują obecne trendy, związane z aranżacją łazienek. Okazuje się, że głównym kryterium, decydującym o wyposażeniu tego pomieszczenia jest funkcjonalność. Co istotne, badania pokazały, że przeprowadzając remont, czy też urządzając łazienkę, wybiegamy w przyszłość i staramy się, aby zastosowane rozwiązania użyteczne były również za kilka lat. Wydaje się, że takie pragmatyczne podejście podyktowane jest nie tylko ewentualnymi kosztami przearanżowania łazienki, ale również uciążliwością, która temu towarzyszy - podsumowuje wyniki badania Piotr Zimolzak, Dyrektor ds. Analiz w Agencji SW Research. Ale wyniki badania mogą być również doskonałą wskazówką dla przedstawicieli firm, działających w branżach związanych z wyposażeniem, aranżacją oraz projektowaniem łazienek. Podpowiadają one w jakim kierunku zmierzają upodobania Polaków, co w rezultacie przekłada się na to, jakich rozwiązań poszukują – dodaje Zimolzak.

Dyskusje na temat łazienki często kończą się kłótnią o to, czy ma w niej stanąć wanna czy też prysznic. Niejednokrotnie też wybór jednej z tych opcji jest podyktowany względami ekonomicznymi, ekologicznymi czy po prostu dostępną powierzchnią. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów badania wynika, że to właśnie to ostatnie kryterium jest jednym z najistotniejszych. 3/4 respondentów zgodnie przyznało, że prysznic to dobre rozwiązanie do małych pomieszczeń, a wanna - do bardziej przestronnych.Najlepiej jest, aby wyposażenie i wystrój łazienki odpowiadały na potrzeby i preferencje wszystkich jej użytkowników, a o to może być trudno, ponieważ są one bardzo różne. Jak wynika ze zrealizowanych badań, zdecydowanie większymi fanami prysznica są mężczyźni. (Za zamontowaniem natrysku opowiedziało się 61 proc. ankietowanych, za wanną jedynie 25 proc.). Kobiety zaś lubią kąpiel w wannie (46 proc.), ale doceniają również zalety związane z wzięciem prysznica (36 proc.).W przypadku większości Polaków pomysł na łazienkę bazuje w z znacznej mierze na funkcjonalności, a myśląc o niej nierzadko wybiegamy w przyszłość, dostosowując to pomieszczenie do potrzeb dzieci, czy też osób starszych lub niepełnosprawnych. Udogodnieniami, na które w badaniu wskazywano najczęściej, są maty antypoślizgowe (78 proc.), poręcze i uchwyty (69 proc.) oraz podgrzewana podłoga (53 proc.). Jeśli w rodzinie są małe dzieci, wanna zdaje się być niezastąpiona. 57 proc. ankietowanych zwraca uwagę, że zdecydowanie lepiej kąpać dzieci w wannie, gdyż boją się one wody wpadającej do oczu. Kąpiel w wannie - jeśli do wody dodamy aromatyczne olejki lub sól kąpielową - może też mieć działanie relaksacyjne. Ponad połowa badanych dostrzega lecznicze zalety korzystania z prysznica. Przy bólach kręgosłupa, blisko 60% korzysta z dodatkowych funkcji deszczownicy. Jeżeli zaś chodzi o dodatkowe elementy wyposażenia łazienek, które zdaniem ankietowanych poprawią jej funkcjonalność najczęściej wymieniane były odświeżacz powietrza (56 proc.), chodniki łazienkowe (51 proc.) oraz kosz na śmieci (51 proc.).Zdaniem ponad 70 proc. badanych, najważniejszymi elementami wyposażenia łazienek, poza WC kompaktem, jest lustro, umywalka i prysznic. Uważają oni, że w każdej łazience powinien znaleźć się również kaloryfer (67 proc.), kosz na pranie (65 proc.) i pralka (60 proc.). Co czwarty ankietowany chciałby posiadać w swojej łazience bidet. Wbudowana funkcja bidetu to cecha, na którą zwraca uwagę ponad 60 proc. badanych wybierających WC kompakt do swojej łazienki. Jednak najważniejszą cechą WC kompaktu, na którą zwracają uwagę ankietowani, jest możliwość pionowego montażu (81 proc.). Dla ponad połowy biorących udział w badaniu istotny jest również sposób spłukiwania z kołnierzem oraz podtynkowy mechanizm spłukujący. Dla 83 proc. respondentów ważne jest, aby system spłukiwania wody był oszczędny, posiadał zawór „STOP” lub system 3/6 litra.Oprócz sprzętów typowo użytkowych, respondenci podczas badania często wskazywali elementy, które poprawiają wygląd łazienki. Dzięki nim wnętrze nabiera indywidualnego charakteru, a przebywanie w nim staje się przyjemniejsze. Zwracali oni uwagę na fakt, że są to dekoracyjne elementy wyposażenia, które można często zmieniać, podążając za obowiązującymi trendami. Co ciekawe, dla ponad połowy kobiet ważnym elementem wystroju łazienki są nastrojowe świeczki i kadzidełka. Zdanie to podziela jedynie 24 proc. mężczyzn. 40 proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn chciałoby mieć w swojej łazience żywe rośliny doniczkowe.Zdaniem ankietowanych najbardziej użytecznym sprzętem w łazience jest kaloryfer ścienny (tzw. żeberka), tak uważa 77 proc. badanych. Równie potrzebne są stojak na ręcznik (74 proc.) i podświetlane lustro 73 proc.. Za zupełnie zbędne w łazience uchodzą krzesła oraz radio – tak twierdzi ponad 40 proc. ankietowanych.Zdecydowana większość Polaków najczęściej inspiracje projektowe czerpie z Internetu (66 proc.). 53 proc. ankietowanych korzysta z katalogów oferowanych przez firmy z asortymentem łazienkowym, ponad połowa ogląda kanały telewizyjne poświęcone remontom i aranżacjom wnętrz, np. HGTV, a 45 proc. samodzielnie tworzy projekt kierując się własną wyobraźnią i intuicją.