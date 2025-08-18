Nieruchomości znów przyciągają kapitał - gdzie warto inwestować w mieszkania w 2025?

Rosnące notowania deweloperów na GPW, spadające stopy procentowe i zwiększony popyt na kredyty mieszkaniowe skutkują powrotem kapitału na rynek nieruchomości. Eksperci podkreślają, że inwestorzy coraz częściej wybierają nie tylko wielkie miasta, ale także mniejsze lokalizacje, dostrzegając nowe trendy oraz pozytywne prognozy wzrostów największych spółek. Należy jednak uważać, aby nie wyciągać zbyt pochopnych i uproszczonych wniosków.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rekordowe wyniki deweloperów na GPW wpływają na rynek nieruchomości

Dlaczego spadające stopy procentowe zwiększają opłacalność inwestycji w mieszkania

Jak rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe kształtuje trendy inwestycyjne

W które lokalizacje i formy najmu warto dziś inwestować

Powrót złotych czasów dla sektora nieruchomości

Obserwujemy klasyczny przykład odwrotnej korelacji między stopami procentowymi a koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Lipcowa obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych do 5 proc. była katalizatorem obecnych wzrostów. Każda obniżka o 0,5 pkt proc. zwiększa zdolność kredytową Polaków o około 5 proc., co bezpośrednio przekłada się na popyt. Choć dziś, co trzeba podkreślić, na rynku liczą się najbardziej inwestorzy kupujący za gotówkę - mówi Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji RRJ Group.

Deweloperzy na fali wzrostów

Przy malejących stopach procentowych nieruchomości stają się jeszcze bardziej atrakcyjną formą lokowania kapitału. Rynek spodziewa się kolejnych obniżek stóp procentowych przy spadającej inflacji, co sprawia, że inwestycja w mieszkanie na przykład na wynajem staje się znacznie bardziej opłacalna niż trzymanie pieniędzy na lokacie – podkreśla Radosław Jodko.

Nowe kierunki dla inwestorów i trendy

To, co widać dziś wyraźnie i co warto brać pod uwagę, to to, że coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na lokalizacje wypoczynkowe, ale już nie tylko te popularne do tej pory nad morzem czy w górach. Coraz więcej uwagi przyciągają Mazury, gdzie można powiedzieć, że dopiero rozwija się rynek nieruchomości wakacyjnych i apartamentów inwestycyjnych - dodaje Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji RRJ Group.

Demografia to wielkie wyzwanie gospodarcze w całej Europie. Ale na rynek nieruchomości wpływ mają szersze trendy, choćby przemieszczania się, coraz częściej szukamy miejsc mniej zaludnionych, z dala od upałów tak charakterystycznych dla basenu Morza Śródziemnego. No i oczywiście widzimy dziś skokowy rozwój rynku instytucjonalnego najmu, co może wpływać na to, że popyt utrzyma się na wysokim poziomie dłużej, niż wskazywałyby same dane demograficzne – wyjaśnia Jodko.

Dla inwestorów długoterminowych polecam mieszkania w dużych miastach z dobrą lokalizacją i dostępem do komunikacji publicznej. Dla tych, którzy szukają wyższych stóp zwrotu i są gotowi na większe zaangażowanie, apartamenty wakacyjne na Mazurach czy w górach mogą być ciekawą alternatywą. Kluczowe jest jednak przeprowadzenie dokładnej analizy lokalizacji i potencjału wynajmu – uważa Radosław Jodko.

Indeks WIG-Nieruchomości osiągnął pod koniec lipca poziom 5666 punktów – najwyższy od listopada 2007 roku. To sygnał, że inwestorzy wierzą w dalszy rozwój sektora deweloperskiego i wzrost zysków firm budujących mieszkania.Największe spółki deweloperskie notują rekordowe lub bliskie rekordom wyceny. Dom Development osiągnął 240 zł za akcję, Murapol utrzymuje się na poziomie 40 zł, a Atal notowany jest po 55 zł. Biuro Maklerskie mBanku podwyższyło rekomendacje dla czterech największych deweloperów, prognozując wzrosty rzędu 11-15 proc. w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.Spadający wskaźnik WIBOR, który po raz pierwszy od trzech lat znalazł się poniżej 5 proc. (obecnie 4,94 proc.), zwiększa atrakcyjność inwestycji w nieruchomości względem lokat bankowych.– I faktycznie Mazury wydają się obecnie jednym z najciekawszych kierunków inwestycyjnych w Polsce. Przy dobrze zaplanowanej inwestycji stopa zwrotu z najmu może sięgać nawet 8-10 proc. rocznie, co przy obecnych stopach procentowych jest bardzo atrakcyjne – dopowiada Jodko.Mimo optymistycznych prognoz eksperci zwracają uwagę na długoterminowe wyzwania. Analitycy Alior Banku szacują, że w związku ze zmianami demograficznymi już w 2028 roku popyt na mieszkania w miastach może zostać częściowo zaspokojony.Eksperci są zgodni – obecny moment jest korzystny dla inwestycji w nieruchomości, zarówno w tradycyjnych lokalizacjach miejskich, jak i w regionach wypoczynkowych.