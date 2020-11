Zakup mieszkania: kto i dlaczego inwestuje na rynku nieruchomości?

Kto i po co inwestuje na rynku nieruchomości? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza odsłona cyklicznego Barometru Metrohouse i Gold Finance. Okazuje się, że dość aktywnymi inwestorami są 30- i 40-latkowie, którym mieszkanie potrzebne jest przede wszystkim w celach inwestycyjnych.

Kto decyduje się na zakup mieszkania?

W jakich celach kupujemy mieszkania?

Powody zakupu mieszkania

Można to odczytywać z jednej strony jako wyraz odwagi w tych niepewnych czasach, ale z drugiej strony być może jest to głos rozsądku tych osób, które mając nadwyżki finansowe nie widzą żadnych innych instrumentów finansowych, które dawałyby poczucie bezpieczeństwa i szansę ucieczki przed utratą wartości pieniądza, mówi Marcin Jańczuk, współautor raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance.

Jak wynika z najnowszego Barometru Metrohouse i Gold Finance za III kw. 2020 r., wśród chętnych na zakup mieszkania zaznacza się wyraźna dominacja osób pomiędzy 30. a 40. rokiem życia - kupujący w tym wieku odpowiadają obecnie za 44% transakcji. Dla porównania, rok wcześniej ich udział sięgał 35%.Sprawy mają się podobnie, jeżeli przyjrzeć się, kto najczęściej sprzedaje mieszkania - 30- i 40-latkowie generują aż 39% transakcji na rynku wtórnym 40-50 lat to również grupa wiekowa, która ma swój dość częsty wkład (17%) w zakup mieszkania. Co jednak warte podkreślenia, odsetek transakcji tej grupy jest znacznie mniejszy niż w III kw. 2019 r., kiedy było to 26%.Kolejna grupa, która wydaje się mniej aktywna, ale gdzie statystycznie średnia cena za metr kwadratowy przy zakupie była najwyższa, to grupa klientów między 20-tym a 30-tym rokiem życia (14%). W analogicznym okresie 2019 r. ta sama grupa wiekowa dokonywała 18% transakcji. Najrzadziej również występują jako strona sprzedająca, gdyż ich transakcje sprzedażowe w tej grupie osiągają zaledwie 2% wszystkich transakcji rejestrowanych przez agencję Metrohouse.Jeszcze rzadziej pojawiały się transakcje w grupie 60+ (13%), ale ich aktywność wzrosła, biorąc pod uwagę III kw. 2019 r., kiedy znaleźli się w zaledwie 8% transakcji. Co ciekawe, to wśród tej właśnie grupy zarejestrowaliśmy zakup najmniejszych lokali.Wśród najczęściej pojawiających się powodów zakupu mieszkania wciąż przeważają cele inwestycyjne. Inwestycja rozumiana jest jako zakup mieszkania pod wynajem długo- lub krótkoterminowy, ale też np. nabycie lokalu dla studiujących dzieci. To aż 35% wszystkich transakcji. Statystyki z ubiegłego roku pokazują dokładnie taki sam wynik.Zaraz po zakupach inwestycyjnych w statystykach pojawia się, tak jak rok wcześniej, zakup pierwszej nieruchomości (25%). Przeprowadzka do większej nieruchomości to również częsty powód (24%), i tu porównując ubiegły rok możemy dostrzec, że nabywcy częściej kupują coraz większe nieruchomości. W III kw. 2019 r tego typu transakcje stanowiły 13% ogółu. Znacznie rzadziej dokonujemy zakupu z uwagi na przeprowadzkę do innego miasta lub do mniejszej nieruchomości (7%). W ubiegłym roku zmiana lokum na mniejsze stanowiła 4% wszystkich transakcji.