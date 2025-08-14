AI w ofertach sprzedaży mieszkań, czyli kiedy obróbka zdjęć staje się oszustwem
2025-08-14 00:30
Na rynku nieruchomości przesadzają z AI?
Sztuczna inteligencja dla rynku nieruchomości jest bardzo przydatna. Eksperci wskazują, że pomaga w aktualizowaniu ofert na rynku, porządkowaniem ich, opisywaniem mieszkań czy pracą nad ich wizerunkiem. To ostatnie budzi szczególnie duże kontrowersje, gdy okazuje się, że zdjęcia mieszkań są tak mocno przerabiane, że klienci oglądający nieruchomość na sprzedaż czy na wynajem po prostu jej nie poznają.
Słyszałem już o sytuacjach, że sprzedający mieszkania tak mocno „podrasowali” lokal za pomocą sztucznej inteligencji, że osoby chcące go kupić, gdy przyjechały na miejsce zobaczyć mieszkanie to nie mogły uwierzyć własnym oczom. Jest to wprowadzanie klienta w błąd, bo widzi on ostatecznie inny produkt niż to, co zostało mu zaproponowane w ofercie przez Internet – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina, który przyznaje, że AI w nieruchomościach może być bardzo użyteczna, ale też może nieść negatywne konsekwencje. - Dla niektórych to jest coś w rodzaju manipulacji albo nawet oszustwa – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
Dla podmiotów sprzedających czy wynajmujących mieszkania, przesadna ingerencja w ich wygląd może być pułapką, może się bowiem okazać, że klient rozczarowany realną prezencją lokalu nie zdecyduje się na zakup lub na wynajem.
Tak można skusić klienta, by obejrzał nieruchomość, ale czy tak zachęca się do zakupu? Trudno powiedzieć – dodaje ekspert.
„Dla wprawnego oka ingerencja sztucznej inteligencji będzie widoczna”
Jak rozpoznać ofertę mieszkania na sprzedaż czy na wynajem przygotowaną z użyciem sztucznej inteligencji?
Naturalne mieszkania widać na zdjęciach, a sztuczna inteligencja daje nam pewne „katalogowe wrażenia”. Jest nierealnie. Jeżeli pokazujemy mieszkanie w kamienicy, w bloku z wielkiej płyty czy w oficynie z rynku wtórnego to nie będzie to mieszkanie jak z katalogu. Oczywiście piękne mieszkania się zdarzają i tutaj nie należy się tego wstydzić. Dla wprawnego oka ingerencja sztucznej inteligencji będzie widoczna – mówi Mirosław Król.
Czymś innym jest używanie aparatu szerokokątnego czy mocnego sprzątania nieruchomości przed sprzedażą, a co innego kompletne przerabianie mieszkania za pomocą programu komputerowego. Już spotykałem się z przykładami, że na zdjęciach przerobionych przez sztuczną inteligencję były np. większe okna, nie było ścian czy była kuchnia z wyspą, a w rzeczywistości takiej nie było – mówi ekspert.
Mirosław Król przekonuje, że nadużywanie sztucznej inteligencji może spowodować nadużycie zaufania klientów i nie jest wykluczone, że takie działania będą w przyszłości uregulowane prawnie.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
