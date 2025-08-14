AI w ofertach sprzedaży mieszkań, czyli kiedy obróbka zdjęć staje się oszustwem

AI śmiało wkracza na rynek nieruchomości i to niestety nie zawsze w dobrym stylu. Widać to w przypadku ofert sprzedaży mieszkań - okazuje się, że niektórzy sprzedawcy zamiast lekkiego retuszu zdjęć serwują klientom „wirtualne apartamenty”, które w rzeczywistości okazują się zupełnie zwykłymi, nierzadko zaniedbanymi lokalami. Eksperci alarmują: to ryzykowna strategia, która może skończyć się utratą klienta i reputacji. Niewykluczone również, że w przyszłości tego rodzaju działania doczekają się sankcji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań?

Jak rozpoznać, które ze zdjęć mieszkania zakłamuje rzeczywistość?

Dlaczego przesadna obróbka zdjęć może zaszkodzić?

Na rynku nieruchomości przesadzają z AI?

Słyszałem już o sytuacjach, że sprzedający mieszkania tak mocno „podrasowali” lokal za pomocą sztucznej inteligencji, że osoby chcące go kupić, gdy przyjechały na miejsce zobaczyć mieszkanie to nie mogły uwierzyć własnym oczom. Jest to wprowadzanie klienta w błąd, bo widzi on ostatecznie inny produkt niż to, co zostało mu zaproponowane w ofercie przez Internet – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina, który przyznaje, że AI w nieruchomościach może być bardzo użyteczna, ale też może nieść negatywne konsekwencje. - Dla niektórych to jest coś w rodzaju manipulacji albo nawet oszustwa – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Tak można skusić klienta, by obejrzał nieruchomość, ale czy tak zachęca się do zakupu? Trudno powiedzieć – dodaje ekspert.

„Dla wprawnego oka ingerencja sztucznej inteligencji będzie widoczna”

Naturalne mieszkania widać na zdjęciach, a sztuczna inteligencja daje nam pewne „katalogowe wrażenia”. Jest nierealnie. Jeżeli pokazujemy mieszkanie w kamienicy, w bloku z wielkiej płyty czy w oficynie z rynku wtórnego to nie będzie to mieszkanie jak z katalogu. Oczywiście piękne mieszkania się zdarzają i tutaj nie należy się tego wstydzić. Dla wprawnego oka ingerencja sztucznej inteligencji będzie widoczna – mówi Mirosław Król.

Czymś innym jest używanie aparatu szerokokątnego czy mocnego sprzątania nieruchomości przed sprzedażą, a co innego kompletne przerabianie mieszkania za pomocą programu komputerowego. Już spotykałem się z przykładami, że na zdjęciach przerobionych przez sztuczną inteligencję były np. większe okna, nie było ścian czy była kuchnia z wyspą, a w rzeczywistości takiej nie było – mówi ekspert.

