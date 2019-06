Jakie rabaty u deweloperów?

Czy możemy liczyć na rabaty u deweloperów? Co proponują? W których projektach znajdziemy promocyjne ceny? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Warszawski Świt Home Invest Okazją do uzyskania rabatu od dewelopera są m.in. dni otwarte

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Marta Drozd - Piekarska, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Justyna Ciesielka, specjalista ds. sprzedaży w Planetbud Development

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Piotr Seretny, prezes zarządu Ancona Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Upust lub inny rodzaj promocji oferujemy w przypadku ostatnich gotowych mieszkań w zakończonych projektach. W tej chwili taka oferta specjalna obejmuje na przykład ostatni dostępny, pięciopokojowy lokal o powierzchni 120 mkw. w osiedlu Młody Grunwald w Poznaniu. Mieszkanie jest dostępne w promocyjnej cenie 5600 zł/mkw. z bezpłatnym miejscem postojowym. Pojedyncze trzy i czteropokojowe minidomy w atrakcyjnej cenie od 267 tys. zł do 302 tys. zł czekają jeszcze na nabywców na osiedlu Chilli City w Tulcach pod Poznaniem.W naszej ofercie znajduje się aktualnie niemal 70 mieszkań w promocyjnych cenach. Są to, zarówno gotowe lokale, jak i mieszkania, których budowa jeszcze trwa. Oferujemy upusty m.in. w osiedlach społecznych Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Księżno, Słoneczne Stabłowice i Forma.W bardzo atrakcyjnej cenie można kupić również mieszkania w naszej najnowszej inwestycji Awipolis , powstającej w sąsiedztwie willowej części wrocławskiego Oporowa. Rabaty czekają także na tych, którzy są zainteresowani lokalami w Browarach Wrocławskich, wielofunkcyjnym kompleksie w sercu Śródmieścia, tuż nad Odrą, powstającym na terenie dawnego Browaru Piastowskiego.Przygotowaliśmy także nową promocję „Mieszkaj przez rok za darmo”, dzięki której nasi klienci mogą cieszyć się 12 miesiącami bez opłat związanych z utrzymaniem lokalu i nieruchomości wspólnej.Polityka rabatowa uzależniona jest od kilku czynników, w tym od poziomu cen mieszkań w danej inwestycji, zakładanego tempa sprzedaży i zmian na rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że od trzech lat ceny nieprzerwalnie rosną, trudno liczyć na większy rabat.Najczęściej upust cenowy można uzyskać przy zakupie miejsca postojowego , komórki, ewentualnie większego mieszkania lub lokalu o słabym układzie funkcjonalno-przestrzennym.Najlepszą okazją do wynegocjowania rabatu są dni otwarte w naszych salonach sprzedaży. Osoby, które nas w tym czasie odwiedzają mogą skorzystać z promocji na limitowaną liczbę mieszkań. Informacje o upustach zamieszczamy wcześniej na naszej stronie. Teraz przy zakupie apartamentu o powierzchni powyżej 30 mkw. w inwestycji Bliska Wola Tower, lokalu o wysokim standardzie, z panoramicznymi oknami i widokiem na centrum Warszawy można kupić miejsce garażowe w cenie obniżonej o 30 proc.W tej chwili praktycznie nie udzielamy rabatów i nie stosujemy żadnych promocji. Niewielkie obniżki rzędu 1-2 proc. można uzyskać przy zakupie mniej popularnych lokali o większych metrażach.W każdym miesiącu staramy się przygotowywać specjalną ofertę promocyjną dla klientów na zakup mieszkania we wszystkich naszych inwestycjach. W przypadku projektu Warszawski Świt położonej na Targówku nabywcy mieszkań trzypokojowych i większych mogą liczyć na wyższy rabat od ceny katalogowej. W Apartamentach Okopowa 59A w Warszawie oferujemy klientom specjalną cenę na wszystkie mieszkania zlokalizowane na pierwszym piętrze. W budynku Willa Ochota, którego budowa dobiega właśnie końca, promocyjną ceną objęty został natomiast lokal z antresolą na parterze.Ceny mieszkań w każdej inwestycji kształtujemy indywidualnie, uwzględniając: piętro, nasłonecznienie i atrybuty dodatkowe, jak ogród, czy taras. Przy aktualnym popycie na mieszkania w Trójmieście możliwości negocjacji u deweloperów są bardzo ograniczone i w efekcie różnice między ceną ofertową a transakcyjną są kosmetyczne. Nie inaczej jest w Allconie, choć zdarza się, że na przykład przy okazji Dni Otwartych danej inwestycji mamy dla klientów ofertę specjalną na wybrane mieszkania, bądź bony podarunkowe obniżające cenę pakietu obejmującego mieszkanie, miejsce postojowe i piwnicę.Przygotowaliśmy dla klientów rabat w wysokości 10 000 zł na zakup mieszkań o powierzchni 75 mkw. w trzecim etapie Osiedla Kwiatowego w Zalasewie 2 km od Poznania. Oferta jest ograniczona czasowo, promocja trwa tylko do końca czerwca br.W tym momencie oferujemy dwa mieszkania w promocyjnych cenach w pierwszym etapie inwestycji Park Leśny Bronowice, które zostaną oddane do użytku już w czerwcu br., a także trzy lokale w drugiej fazie projektu. Warto brać również udział w organizowanych przez nas Dniach Otwartych, ponieważ wtedy często przygotowujemy dla klientów bonusy.Mamy na tyle atrakcyjną ofertę, że nie udzielamy dodatkowych rabatów.W osiedlu Nowe Rokitki V i VI w ramach wiosennej promocji na wybrane lokale mamy specjalną ofertę. Kupujący mogą uzyskać rabaty od ceny brutto w wysokości nawet do 10 000 zł. Oferta obowiązuje do końca czerwca br. lub do wyczerpania mieszkań. W inwestycji oferowane są lokale 1-4 pokojowe o metrażu od 30 mkw. do 77 mkw. w cenie od 163 tys. zł.W ramach naszych wybranych inwestycji wprowadziliśmy również program poleceń, w którym można otrzymać iRobot Roomba oraz dostęp do internetu za 1 zł.Nasi klienci mogą skorzystać z obowiązującej obecnie Wiosennej Promocji, której szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej. Rabatami objęte zostały mieszkania między innymi w popularnych, krakowskich inwestycjach Piasta Park, Krygowskiego, czy w nowym projekcie Lublańska Park, idealnym dla klientów planujących zakup inwestycyjny.Proponujemy także możliwość skorzystania z atrakcyjnego programu „Zamień stare na nowe”, który jest skierowany do osób posiadających już nieruchomość. Jak sama nazwa wskazuje, polega on na „zamianie” nieruchomości, poprzez sfinansowanie zakupu nowego mieszkania lub domu z oferty dewelopera ze środków uzyskanych dzięki sprzedaży dotychczas zajmowanej nieruchomości. Głównym założeniem programu jest zapewnienie klientom profesjonalnej pomocy przy sprzedaży starego mieszkania. Rozwiązanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.