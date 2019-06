Podatek katastralny odwołany. Czy powinniśmy się cieszyć?

Kiedy już mogło się wydawać, że prawdopodobieństwo zastąpienia w Polsce podatku od nieruchomości, wraz z podatkiem rolnym i leśnym podatkiem katastralnym z wolna się materializuje, prezes rządzącej partii nieoczekiwanie, acz dość kategorycznie wykluczył taką możliwość. Co ciekawsze, domyślnie z perspektywą „raz na zawsze”. Pytanie, co to oznacza i czy jest to aby faktycznie najlepsza z możliwych wiadomość dla rodaków.

Wartość zamiast powierzchni

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Podatek katastralny odwołany Prezes rządzącej partii kategorycznie wykluczył możliwość zastąpienia w Polsce podatku od nieruchomości, wraz z podatkiem rolnym i leśnym podatkiem katastralnym.

W Unii Europejskiej kataster jest standardem

Kataster najlepszym wyborem?

Kataster w Polsce niczym Armageddon

Czy to na pewno powód do radości?