Ile kosztuje aranżacja balkonu?

Konieczność zachowania dystansu społecznego oraz związanej z koronawirusem izolacji zatrzymała wielu z nas w domach. To z kolei zaowocowało prawdziwym boomem na remonty mieszkań. Sporym zainteresowaniem zaczęła się cieszyć również aranżacja balkonu. Jaką sumę trzeba na nią przygotować? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci hapipożyczki.

Balkon Koszt aranżacji balkonu można zamknąć kwotą 600 zł

Balkon to przestrzeń, którą wielu z nas traktuje jako idealne miejsce na suszenie prania lub przechowywanie zbędnych przedmiotów. Pandemia sprawiła jednak, że pozostaliśmy w domach i wielu z nas zaczęło myśleć o nim jako o dodatkowej strefie domowego relaksu. Pomysłów na aranżację balkonu znajdziemy w internecie bez liku. Z jakimi kosztami się to wiąże?Jedną z pierwszych kwestii, o których warto pomyśleć, jest osłonienie balkonu przed spojrzeniami co bardziej ciekawskich sąsiadów. Szczególnie, gdy od reszty świata oddzielają go jedynie metalowe pręty. W takim przypadku dobrze sprawdzi się dostępna w każdy sklepie budowlanym mata trzcinowa. Za 6 metrów zapłacimy ok. 75 złotych. Przy okazji wizyty w supermarkecie warto odwiedzić dział z podłogami. Większość miejskich balkonów jest wykończona zimnymi i nieprzyjemnymi kafelkami, które łatwo przykryć sztuczną trawą, miękką wykładziną PCV lub łatwymi w montażu płytkami imitującymi drewno. Za 5 metrów kwadratowych zapłacimy odpowiednio ok. 60 złotych, 125 złotych i 600 złotych.Kluczem do komfortowej przestrzeni na balkonie są wygodne meble. Ich ceny w supermarketach i sklepach internetowych mogą jednak odstraszać. Tańszym i bardziej ekologicznym rozwiązaniem będą modne meble zrobione samodzielnie z europalet, które można kupić za kilkadziesiąt złotych od sztuki i tym samym dać im drugie życie. Średni koszt materiałów potrzebnych do przemienienia ich w gustowną kanapę lub stolik - czyli palet, wkrętów, papieru ściernego i środka do impregnacji – to ok. 120-150 złotych. W Internecie bez problemu i dodatkowych opłat znajdziemy prostą instrukcję, która pomoże nam je wykonać. Zestaw wygodnych poduszek do wykończenia kanapy znajdziemy w przedziale 40-200 złotych.Aby dopełnić aranżacji balkonu, potrzebne będą również stylowe dodatki i dekoracje. Nie muszą jednak kosztować majątku. Za klimatyczne, zwłaszcza wieczorami, girlandy zapłacimy ok. 50-100 złotych. Dekoracyjne lampiony na świece znajdziemy już od kilkunastu złotych za sztukę. Na każdym balkonie świetnie sprawdzą się także kwiaty i rośliny, które sprawią, że poczujemy się jak w ogrodzie. Tanich rozwiązań warto szukać na wyprzedażach w supermarketach i na giełdach kwiatowych. Za 100 złotych bez wątpienia uda nam się kupić kilka sztuk, dzięki czemu nasz balkon nabierze niepowtarzalnego charakteru.Podsumowując, z wyliczeń ekspertów hapipożyczek wynika, że aranżacja średniej wielkości balkonu to koszt od ok. 600 do 1400 złotych. To niedużo, biorąc pod uwagę, że większość z tych rzeczy zostanie z nami przynajmniej na kilka sezonów, a zbliżające się długie, letnie wieczory spędzimy w klimatycznym zakątku swojego mieszkania.