7 wyjątkowych budowli drewnianych

Ponad 1300 lat - tyle liczy najstarszy działający hotel zbudowany z drewna, a 84 metry najwyższy drewniany blok mieszkalny na świecie. Prezentujemy drewniane konstrukcje, które są wyjątkowe z różnych względów.

Najstarszy drewniany hotel

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.booking.com Drewniany hotel u podnóży gór Akaishi, fot.2 Podczas pobytu można doświadczyć leczniczego wpływu wód z domieszką minerałów tj. sodu, siarki, chlorków i azotanów wapnia Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Norwegia drewnem stoi

Drewniany wieżowiec w Amsterdamie

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.arup.com Drewniany wieżowiec w Amsterdamie W Amsterdamie w budowie jest jeszcze wyższy niż w Bergen drewniany budynek mieszkalny mierzący 73 metry wysokości i 21 pięter. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Największa barokowa świątynia

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.biurorekordow.pl Barokowa świątynia w Polsce, w Świdnicy Kościół ten został zbudowany w 2 połowie XVII wieku jako gest tolerancji w stronę ewangelików. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Najwyższa drewniana konstrukcja

Drewno w krajobrazie Londynu

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.treehugger.com Oakwood Tower w Londynie Zgodnie z projektem drewniana wieża ma liczyć 300 metrów wysokości oraz 80 pięter, a całkowita powierzchnia użytkowa obiektu będzie wynosić 93 tys. m kw. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Choć drewno jako materiał budowlany jest wykorzystywane od tysięcy lat to raczej nie kojarzymy go z współczesnymi wieżowcami, blokami czy hotelami. Jak się okazuje coraz częściej materiał ten jest również wykorzystywany przy wznoszeniu najśmielszych idei zrodzonych na deskach kreślarskich architektów na całym świecie. Tym razem HRE Investments przedstawia drewniane konstrukcje z kategorii „naj”. Znajdziemy tu najstarsze, najwyższe czy najbardziej oryginalne realizacje architektoniczne, które łączy jedno – materiał, z którego są wykonane.Zacznijmy od rozprawienia się z mitem, że drewniane konstrukcje nie są trwałe. Zupełnie przeczy temu japoński hotel. W podnóży gór Akaishi w otoczeniu malowniczych lasów i gorących źródeł znajdziemy najstarszy drewniany hotel. Miano najstarszego zostało potwierdzone nawet w Księdze Rekordów Guinnessa w 2011 roku. Ośrodek został założony w tym budynku w 705 roku i od tego czasu – dokładnie od 52 pokoleń jest prowadzony przez tę samą rodzinę.Poza konstrukcją budynku znajdziemy tu również inne drewniane elementy – tradycyjne japońskie meble, stolarkę, drzwi, przedmioty dekoracyjne czy podłogi tatami (rodzaj drewnianej maty). Wszystkie te elementy znajdziemy w 37 pokojach i przynależącej do hotelu restauracji.I choć od 705 roku właściciele się nie zmienili to zmieniła się forma płatności za nocleg. Początkowo pokój w hotelu mógł nas kosztować garść ryżu czy kilka grotów strzał. Obecnie usługa rozliczana jest oczywiście w gotówce. Przykładowo – chcąc spędzić tam walentynki trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 2 lub 2,5 tys. zł w zależności od pokoju.Podczas pobytu można jednak doświadczyć leczniczego wpływu wód z domieszką minerałów tj. sodu, siarki, chlorków i azotanów wapnia. Do tego warto skorzystać z łaźni na świeżym powietrzu, gdzie można zażyć kąpieli w wodzie wypływającej z wnętrza ziemi o stałej temperaturze 40°C.W powszechnej opinii drewno nie nadaje się ponadto do budowy wieżowców czy bloków. Kłam temu twierdzeniu zadali Norwegowie. Jak się okazuje aż trzy z pięciu najwyższych drewnianych budynków mieszczą się właśnie w tym kraju. Najwyższy z nich znajduje się w miejscowości Brumunddal położonej we wschodniej części Norwegii nad jeziorem Mjøsa.Drewniany wieżowiec ma wysokość 84,5 metra, na co składa się 18 pięter. Do jego budowy wykorzystano 3,5 tys. metrów sześciennych drewna, czyli około 14 tys. drzew. Został on oddany do użytkowania w 2019 roku.Jedynymi niedrewnianymi elementami budynku są betonowe stropy na siedmiu ostatnich piętrach, co ma chronić obiekt przed silnymi wiatrami. Na tych piętrach poza mieszkaniami znajdziemy również pięciogwiazdkowy hotel i restaurację.Inny przykład z Norwegii znajdziemy w Bergen. Budynek ten o powierzchni 4,5 tys. m kw. i 14 piętrach oddano do użytkowania w 2015 roku. Swoim stylem nawiązuje on do tradycji budowlanej tego skandynawskiego kraju. Co ciekawe, mieszkania zostały przygotowane w technologii prefabrykacji, dzięki czemu pojedyncze moduły mieszkalne złożono na miejscu. Takich modułów, czyli lokali mieszkalnych znajdziemy w budynku 62. Do tego mieszkańcy korzystać mogą z sali fitness czy tarasu na ostatnim piętrze.Oczywiście warunki pogodowe panujące w Bergen nie są sprzymierzeńcem drewnianych wysokich budynków. Betonowe płyty umieszczone na dwóch poziomach stanowią skuteczne zabezpieczenie przed wiatrem i utratą stabilności budynku, a stal i szkło, którymi są pokryte fasady obiektu to z kolei ochrona przed wilgocią.Śladem Norwegii postanowili podążać również Holendrzy. W Amsterdamie bowiem w budowie jest jeszcze wyższy niż w Bergen drewniany budynek mieszkalny mierzący 73 metry wysokości i 21 pięter. Po ukończeniu stanie się on najwyższym drewnianym budynkiem w Holandii. Cały obiekt to 55 mieszkań, parking rowerowy i samochodowy o łącznej powierzchni 14,5 tys. m kw.Mieszkańcy budynku będą mieć do dyspozycji również ogród miejski, w którym można będzie np. uprawiać własne warzywa.Drewniane rekordy budowlane znajdziemy także w Polsce. W Świdnicy na przykład znajduje się obiekt sakralny, który w księdze rekordów Guinnessa posiada miano największej drewnianej świątyni barokowej na świecie. Kościół ten został zbudowany w 2 połowie XVII wieku jako gest tolerancji w stronę ewangelików.Zbudowany na planie krzyża greckiego budynek ma 44 metry długości oraz 30,5 m szerokości. Tak imponujące wymiary pozwalają pomieścić 7,5 tys. osób. W środku świątyni znajdziemy natomiast wyjątkowe dzieła tj. rzeźbione ołtarze, ambony, płaskorzeźby czy organy z ruchomymi figurami aniołów. To wszystko sprawiło, że wyjątkowość obiektu dostrzegło również UNESCO, wpisując świątynię w 2001 roku na listę światowego dziedzictwa.W księdze rekordów znajdziemy również inny polski, drewniany obiekt. Mowa tutaj o drewnianej wieży w Gliwicach, która jest najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie – mierzy bowiem 118 metrów. Obiekt ten wzniesiono 85 lat temu jako maszt radiowy. Choć oczywiście drewno jako surowiec na antenę może wydawać się kontrowersyjnym materiałem to wybrano je nie bez powodu. Zgodnie z planami wewnątrz wieży miała znajdować się pionowa antena. Tak więc gdyby konstrukcja była wykonana ze stali, zakłócałoby to fale radiowe.Do budowy drewnianej wieży radiowej wykorzystano belki modrzewiowe, które połączone są 16 tys. śrub, a podstawę obiektu stanowią 4 betonowe fundamenty o wadze 87 ton każdy. Niestety osoby chcące zobaczyć budowlę na własne oczy powinny się spieszyć – szacuje się, że konstrukcja będzie stać jeszcze 15 do 20 lat.Poza istniejącymi, imponującymi drewnianymi konstrukcjami wiele obiektów jest w fazie projektów i pomysłów, można wręcz stwierdzić, że drewno jako materiał budowlany przeżywa obecnie swój renesans. Jako ciekawostkę prezentujemy londyński Oakwood Tower w Londynie, który gdyby został wybudowany zostałby najwyższym drewnianym budynkiem na świecie oraz drugim najwyższym drapaczem chmur w stolicy Wielkiej Brytanii.Zgodnie z projektem drewniana wieża ma liczyć 300 metrów wysokości oraz 80 pięter, a całkowita powierzchnia użytkowa obiektu będzie wynosić 93 tys. m kw. W ramach inwestycji ma tutaj również powstać 1 tys. nowych lokali mieszkalnych.