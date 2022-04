Jak wybudować dom bez pozwolenia na budowę?

W styczniu tego roku znaczące zmiany dokonały się nie tylko w podatkach. Jednocześnie modyfikacje pojawiły się w dziedzinie nieruchomości. Od 3 stycznia 2022 r. dom jednorodzinny o powierzchni nie większej niż 70 metrów kwadratowych można postawić bez jakichkolwiek pozwoleń. Jak to działa? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Jaki dom można wybudować bez formalności?

Kto może wybudować dom bez formalności?

Dla kogo dom bez formalności jest szczególnie korzystny?

Dom do 70 metrów kwadratowych na różne potrzeby

Kryterium 70 metrów kwadratowych nie jest jedynym, jakie należy spełnić. Jednocześnie powinien być to jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący. Dom nie może mieć więcej niż dwóch kondygnacji. Cała budowla powinna też mieścić się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Największym ograniczeniem i problemem dla osób planujących takie przedsięwzięcie jest jednak ostatnia przesłanka. Dom musi bowiem zostać zbudowany na własne cele mieszkaniowe. Nieco prościej jest natomiast o dom rekreacyjny o tych samych wymiarach. Realizując wymogi ustawowe wystarczy bowiem zadbać o to, by był to budynek parterowy służący do rekreacji indywidualnej, który jednocześnie ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 metrów i wysięg wsporników do 2 metrów. Przy czym na jednej działce o powierzchni 500 metrów kwadratowych może znaleźć się tylko jeden taki dom.Co przy tym istotne dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych może wybudować każdy. Warunkiem jest to, by inwestycja zaspokajała własne potrzeby mieszkaniowe lub rekreacyjne inwestora. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów związanych chociażby ze statusem społecznym albo sytuacją rodzinną. Konieczne jest także dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, czyli po prostu posiadanie tytułu prawnego do niej. Tytuł prawny nie jest ściśle związany z własnością nieruchomości. Oznacza to, że takie przedsięwzięcie może także zrealizować użytkownik wieczysty nieruchomości albo podmiot, któremu oddano nieruchomość w zarząd. Poza tym niewykluczone również, że inwestor będzie miał legitymację do wybudowania domu w ramach ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.70 metrów kwadratowych to wystarczająca przestrzeń dla dwóch, trzech, czterech, a nawet pięciu osób. Poza tym taka inwestycja przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim można oszczędzić czas i pieniądze. Wszelkie istotne dla realizacji tego przedsięwzięcia dokumenty można złożyć elektronicznie. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzyskuje się natomiast w krótkim terminie – do 21 dni. Inwestor ma też dużą swobodę w planowaniu budowy. Może wyznaczyć kierownika budowy i realizować projekt w oparciu o dziennik budowy, ale wcale nie musi tego robić. Co również istotne, dom może mieć 70 metrów kwadratowych, ale przestrzeni użytkowej. To oznacza, że przy racjonalnym rozplanowaniu układu domu i skosów, przestrzeż użytkowa tak naprawdę może sięgnąć nawet 100 metrów kwadratowych – zaznacza Robert Tomaszewski.Dom o powierzchni do 70 metrów kwadratowych może stać się spełnieniem marzeń o własnych czterech kątach, ale nie tylko. Świetnie się również sprawdzi jako domek letniskowy. Jeżeli do tego działka zostanie zlokalizowana w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji, to z pewnością będzie to miejsce, do którego chce się wracać.