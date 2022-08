Gniazdo os w pobliżu mieszkania. Jak pozbyć się os?

Osy mogą być prawdziwym utrapieniem w trakcie spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Stanowią również realne zagrożenie, zwłaszcza jeśli gniazdo znajdzie się w pobliżu mieszkania. Choć wakacje dobiegają końca, kłopoty z tymi owadami dopiero się rozpoczynają. To właśnie na przełomie sierpnia i września osy stają się najbardziej agresywne i najczęściej nas atakują. Czy rzeczywiście są tak bardzo niebezpieczne? Jak się przed nimi uchronić, a jeśli się pojawią w pobliżu to w jaki sposób z nimi walczyć? Sprawdź kilka porad, dzięki którym łatwiej rozprawisz się z tym problemem.

Czy osy są niebezpieczne?

Jad osy może spowodować obrzęk i zaczerwienienie skóry, co jest bolesne, lecz dla uczulonych może się skończyć nawet wstrząsem anafilaktycznym. Osoby zdrowe mogą teoretycznie znieść nawet do piętnastu jednoczesnych użądleń. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się ukąszenia w szyję, co może być przyczyną uduszenia. Niezwykle uważni powinniśmy być podczas picia słodkich napojów bezpośrednio z puszki, gdyż osy często wpadają do nich, a po przypadkowym połknięciu mogą ukąsić nas w okolicach gardła. Spowodowany ugryzieniem obrzęk może doprowadzić do zablokowania dróg oddechowych – mówi Aleksandra Danielewska, ekspert Rentokil Polska, specjalista w zwalczaniu szkodników.

Uchroń się przed osami za pomocą domowych sposobów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gniazdo os w pobliżu mieszkania. Jak zrobić pułapkę na osy? Pułapkę na osy możesz przygotować własnoręcznie. Od plastikowej butelki odkręć korek, odetnij szyjkę, wlej do wnętrza butelki wodę wymieszaną z cukrem, a następnie odciętą część włóż z powrotem gwintem do dołu. Pułapkę ustaw w miejscu, w którym domownicy nie przebywają zbyt często. Osy wabione słodkim zapachem będą wlatywały do środka.

Domowa pułapka na osy – jak zrobić?

Jak skutecznie walczyć z osami?

W bezpiecznym usunięciu gniazda os może też pomóc firma zajmująca się dezynsekcją. Do specjalistów powinno się zwrócić szczególnie, kiedy znajdzie się dawno założone gniazdo, odkryte dopiero pod koniec lata. Takie siedlisko może być schronieniem dla tysięcy osobników, a więc ryzyko użądlenia jest bardzo wysokie. Specjaliści dobierają działania do konkretnego przypadku i radzą, jak zapobiegać problemom z osami w przyszłości. Na prośbę klienta upewnią się też, czy cała kolonia została zlikwidowana – wyjaśnia Aleksandra Danielewska z firmy Rentokil Polska.

Prawdziwe kłopoty z osami zaczynają się pod koniec lata. To właśnie teraz zarówno ich aktywność, jak i agresywne zachowania stają się najbardziej zauważalne. Osy wabi wszystko, co słodkie - od batoników, dżemów i soków po kwiatowe aromaty, również te, które znajdują się w perfumach czy kosmetykach. Użądlenia tych owadów są bolesne, dlatego starajmy się ich unikać. Najlepiej jest zapobiegać ich pojawieniu się, czyli usuwać wszelkie zapachy, które je wabią i uniemożliwiać założenie gniazda w pobliżu domu. Jeśli jednak już osiedlą się w twoim otoczeniu, czym prędzej powinno się usunąć gniazdo.Osy chętnie przebywają w towarzystwie ludzi i w porównaniu do innych osowatych, jak pszczoły czy szerszenie, są bardzo agresywne. Samice mogą używać swojego żądła wielokrotnie, jeśli tylko poczują się zagrożone, dlatego mogą wyrządzić dużo więcej krzywdy niż się spodziewamy. Reagują na wiele czynników drażniących, w tym m.in. zapach grillowanego mięsa i zwykle nie trzeba ich specjalnie prowokować, aby zaczęły atakować.Zdaniem dr Elizabeth Tibbetts z University of Michigan, im więcej czarnych punkcików posiada osa na swojej głowie, tym bardziej jest agresywna., ale u 20 proc. osób występują reakcje alergiczne spowodowane użądleniem i to właśnie dla nich te owady są bardzo niebezpieczne.Osy uwielbiają budować swoje gniazda w miejscu przebywania ludzi, na przykład wokół tarasu, w okapach dachowych, ale również na strychach i poddaszach. Wabione słodkimi zapachami, chętnie wlatują do domu, najczęściej kuchni oraz atakują osoby przebywające w pobliżu gniazda. Najprościej jest zapobiegać ich osiedlaniu się i uniemożliwiać im dostanie się do budynku. W tym celu. Warto przechowywać pożywienie w szczelnie zamykanych pojemnikach. Powinno się też zadbać o uszczelnienie wszelkich otworów, pęknięć i ubytków budowlanych, aby owady nie mogły zbudować w nich gniazda.Gdy osy przeszkadzają nam podczas czasu spędzanego na świeżym powietrzu,. Wystarczy od plastikowej butelki odkręcić korek, odciąć szyjkę, wlać do wnętrza butelki wodę wymieszaną z cukrem, a następnie odciętą część włożyć z powrotem gwintem do dołu. Tak przygotowaną konstrukcję ustaw w miejscu, w którym domownicy nie przebywają zbyt często. Osy wabione słodkim zapachem będą wlatywały do środka.Jeśli zlokalizowałeś w otoczeniu swojego domu gniazdo os, powinieneś jak najszybciej je zlikwidować. Decydując się na samodzielne działanie, pamiętaj o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Zaopatrz się w odpowiednią odzież ochronną, która szczelnie okryje całe ciało i uchroni przed użądleniami. Szczególną uwagę przyłóż do zasłonięcia twarzy, głowy i dłoni.Pamiętaj, że im szybciej wykryjesz gniazdo tym łatwiej je zlikwidujesz.Szukaj siedlisk na poddaszu, w garażu, komórce, ścianach szczelinowych lub pod okapem dachowym. Te w ziemi można zniszczyć poprzez zalanie wrzącą wodą, natomiast te w konstrukcji budynków wymagają użycia specjalnych środków chemicznych, np. preparatów w aerozolu. Jeśli jednak jesteś wrażliwy na ukąszenia, nie powinieneś podejmować się samodzielnej próby usunięcia gniazda. Rozjuszone osy zawsze mogą zostać sprowokowane do ataku i żądlić, aby się bronić.Musisz jednak pamiętać, że zgłoszenie musi być zasadne. Najczęściej PSP podejmuje się takiego działania w obiektach użyteczności publicznej, tj. szkoły, szpitale, urzędy oraz w przypadkach, gdy gniazdo zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Jeśli interwencja zostanie uznana za bezzasadną, zgłaszającego kieruje się do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd [Postępowanie z owadami (osy, pszczoły, szerszenie), https://www.gov.pl/web/kppsp-nidzica/postepowanie-z-owadami-osy-pszczoly-szerszenie ].Osy mogą skutecznie uprzykrzyć miłe chwile spędzane w otoczeniu przyrody, a ponadto są niebezpieczne. Na szczęście można się przed nimi chronić oraz skutecznie je zwalczyć. Jeśli boisz się owadów lub jesteś uczulony na ich jad, skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy szybko i skutecznie pomogą Ci w zlikwidowaniu problemu z osami.