Jak ograniczyć zużycie energii przez urządzenia AGD?

Jak pokazują dane oraz nasze rachunki, ceny energii znacząco poszybowały w górę. Z informacji przedstawionych przez GUS wynika, że w 2022 roku gaz, prąd oraz węgiel podrożały aż o 40,3% względem 2021 roku. Kryzys energetyczny przestaje być niezrozumiałym sloganem i staje się rzeczywistością. Jego skutki dopiero zaczynamy odczuwać - te największe dopiero przed nami. Radzimy, jak się na nie przygotować i co robić w obliczu stale rosnących cen.

Przyczyny kryzysu energetyczny w Polsce

Czy wybór urządzeń AGD ma znaczenie?

Wzrost kosztów energii to wyzwanie, przed którym obecnie staje każdy z nas. Prąd, który zużywamy do zasilania dużego AGD to ok. 40% całej energii zużywanej przez gospodarstwa domowe. Pomimo rosnącej świadomości na temat energooszczędnych rozwiązań, nadal ponad 2 miliony polskich gospodarstw wykorzystuje sprzęty starej generacji. Jest to o tyle problematyczne, iż nowe urządzenia AGD zużywają między 50 a 70% mniej energii – mówi Małgorzata Wawrzyniak, Head of Sales Cooling & Laundry Poland w Gorenje Polska.

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenia AGD

nowoczesna lodówka lub zamrażarka zużywa nawet o 50-70% mniej energii;

w przypadku pralek oszczędność może wynieść 30-50% energii;

a wymieniając zmywarkę na nową, możemy zaoszczędzić 20-40%.

Wymiana starego sprzętu AGD na nowy to jeden z najbardziej skutecznych sposobów radzenia sobie ze wzrostem cen energii. Urządzenia starej generacji pobierają znacznie więcej energii, przez co ich praca jest o wiele mniej efektywna. Warto postawić na urządzenia najwyższej dostępnej klasy energetycznej – mówi Małgorzata Wawrzyniak z Gorenje Polska. – Klasa energetyczna to ustandaryzowany przez UE parametr, który określa zużycie prądu przez dane urządzenie w ciągu roku. Klasy określa się za pomocą skali od A do G. Wybierając zatem wyroby z oznaczeniem C, D lub E, mamy zagwarantowane znaczne oszczędności w budżecie domowym i korzyści dla środowiska – dodaje Małgorzata Wawrzyniak, Head of Sales Cooling & Laundry Poland w Gorenje Polska.

Siła zdrowych nawyków

Chociaż o kryzysie energetycznym najwięcej słyszymy od kilku miesięcy, jego początku należy szukać już w 2020 roku i pandemii koronowirusa, która przyczyniła się do zwiększenia popytu na energię. Rok 2021 to pogłębienie kryzysu na skutek rosnącej inflacji, natomiast jego nagłe pogorszenie nastąpiło z początkiem roku 2022 i rosyjską inwazją na Ukrainę. Obecnie wojnę w Ukrainie oraz pogorszenie stosunków politycznych z Rosją jako dostawcą źródeł energii do Europy uważa się za główne przyczyny trwającego kryzysu energetycznego.Coraz bardziej odczuwalny jest wzrost kosztów energii w gospodarstwach domowych. W celu złagodzenia ponoszonych przez obywateli skutków kryzysu energetycznego rządy wielu państw wprowadzają zmiany w rozliczeniach za zużycie energii. Wśród nich możemy spotkać wprowadzenie stałej ceny energii dla wszystkich gospodarstw domowych czy zwiększenie limitów. Pomoc państwa w trudnej sytuacji jest niezwykle istotna, ale warto zastanowić się, co możemy zrobić jako jednostka, aby zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć wysokość naszych rachunków.Wybierając odpowiednie urządzenia AGD oraz świadomie z nich korzystając, możemy przyczynić się do obniżenia wysokości naszych rachunków. Aby to zrobić, należy szczegółowo przyjrzeć się zużyciu energii – jakie urządzenia pochłaniają jej najwięcej i z jakich najczęściej korzystamy. Wśród trzech najbardziej zużywających prąd sprzętów znajduje się płyta indukcyjna, piekarnik oraz lodówka. Zaraz za nimi – czajnik elektryczny oraz zmywarka z równie wysokim wynikiem zużycia energii. Niższe od poprzedników zużycie energii generuje odkurzacz czy pralka. Świadomość wysokości zużycia energii poszczególnych urządzeń AGD to punkt wyjścia do przemyślanego z nich korzystania. Przyjrzyj się wskazanym sprzętom w Twoim domu i sprawdź, czy są to produkty energooszczędne? Wybór urządzeń AGD, z których korzystamy na co dzień, odgrywa obecnie jeszcze większą rolę niż wcześniej. Postawienie na urządzenia energooszczędne oraz te z najwyższej dostępnej klasy energetycznej to krok do oszczędzania energii i Twoich pieniędzy. Jak pokazują dane, urządzenia AGD nowej generacji zużywają znacznie mniej energii. Według analiz APPLiA:Oczywiście, wymiana urządzeń AGD w domu na bardziej energooszczędne to nie jedyny sposób na obniżenie zużycia energii. Nawet jeśli z dnia na dzień wymienimy wszystkie nasze urządzenia na te ekologiczne i energooszczędne, zmniejszenie kosztów energii nie jest gwarantowane, jeśli będziemy powielać złe nawyki. Dzięki ograniczeniu niepotrzebnego zużycia energii możemy realnie wpłynąć na obniżenie kosztów. Nie chodzi o zaprzestanie używania urządzeń, których potrzebujemy, ale o świadome korzystanie z nich. Oto nasze rady:Kryzys energetyczny i wysokie ceny energii będą towarzyszyć nam jeszcze przez wiele miesięcy. Aby zminimalizować ich skutki, należy świadomie korzystać z energii. Wybieraj urządzenia, które pomogą Ci w oszczędzaniu energii i zmień nawyki. Ostatecznie – po zakończeniu kryzysu zostaną one z Tobą, na czym skorzysta Twój portfel oraz środowisko naturalne.